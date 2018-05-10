|Аналитика
|10.05.2018 12:13
В Волгоградской области в этом году по сокращению уволили почти тысячу человек
В первом квартале этого года в Волгоградской области в различных организациях сократили 998 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, всего численность выбывших работников составила 27434 человека, но большая часть ушла с работы по собственному желанию. Количество принятых работников оказалось меньше выбывших – 25761 человек. Между тем, почти 11 тысяч человек в первом квартале трудились неполное рабочее время. Еще почти 35 тысяч человек уходили в вынужденные отпуска. При этом по итогам первого квартала на различные рабочие места требуются более 12 тысяч человек.
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
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Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы власти
Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми...
Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции,...
Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Общество
|10.05.2018 14:50
Опасная ловушка поджидает автолюбителей при подъезде к Комсомольскому путепроводу, сообщает ИА "Высота 102". На проезжей части, на полосе, ведущей от проспекта имени Ленина к мосту, разрушилась крышка люка. Ее центральная часть, по-видимому, провалилась в колодец. Теперь на недавно отремонтированной дороге образовалось препятствие, способное повредить автомобиль, и, возможно, спровоцировать аварию. Водителям нужно быть осторожными, особенно в темное время суток - разглядеть дырку в люке будет практически невозможно. Ограждение вокруг препятствия нет.
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|Экология
|10.05.2018 14:38
Федеральная антимонопольная служба России сегодня перенесла на 17 мая заседание о правомерности действий организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурса по выбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО, сообщает ИА "Высота 102". Таким образом, Волгоградской области не удается выбрать регионального мусорного оператора в установленные федеральным законодательством сроки. О необходимости всем регионам сделать это до 1 мая текущего года напомнил в начале недели и.о главы Минприроды РФ Сергей Донской. Он даже пообещал принять меры в отношении ответственных должностных лиц регионов-"двоечников", не назначивших региональных операторов по обращению с отходами к указанному сроку. Селекторное...
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|Культура
|10.05.2018 14:34
Всероссийский патриотический литературно-художественный конкурс для детей и юношества «Сталинградская сирень - сирень Победы» подведет итоги вот уже в 20-й раз. Награждение лауреатов состоится 14 мая в ГДЮЦ, где в обновленном актовом зале детского центра соберутся победители в пяти номинациях конкурса. «Жюри конкурса изучило десятки работ – это стихи, рассказы, эссе, сочинения детей, в которых семейные предания наполнены глубинной искренностью и гордостью за воевавших и добывших Победу родных людях», - сообщила ИА «Высота 102» автор проекта Елизавета Иванникова, которая посвятила свое произведение - поэму «Сталинградская сирень» - ветеранам 13-ой Гвардейской...
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|Общество
|10.05.2018 14:08
Именные деревья, высаженные год назад волонтерами в Комсомольском саду Волгограда, заросли сорной травой. Как сообщает ИА "Высота 102", сеянцы дуба, которым чудом удалось выжить без должного ухода и полива, сегодня в буквальном смысле потерялись в бурьяне. Внимание привлекают проржавевшие и покосившиеся таблички с именами известных людей, в честь которых и были посажены деревца. Так, именные дубы в центре Волгограда посадили в честь почетного гражданина города-героя Волгограда Александры Пахмутовой, Героя Советского Союза Виктора Хользунова, Героя Советского Союза Алексея Маресьева, дважды Героя Советского Союза Василия Ефремова, депутата Государственной думы Алевтины...
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|Политика
|10.05.2018 13:43
Список участников праймериз «Единой России» вновь пополнился за счет политических "перекати поле". Как сообщает ИА «Высота 102», пример экс-члена партии «Справедливая Россия» Ирины Каревой "заразил" еще несколько претендентов на депутатские мандаты. Так, в команду партии власти на предстоящих выборах по одномандатному округу №6 Дзержинского района стремится попасть нынешний депутат гордумы от КПРФ Денис Глазунов (на фото). Его предвыборная кампания, похоже, в разгаре – почтовые ящики избирателей Жилгородка уже забрасывают номерами одной из местных газет, на каждой странице которой сияет лик «слуги народа». Правда, ни в одной из заметок, героем которой является депутат, не сообщается о причинах его политической...
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|Экономика
|10.05.2018 13:43
На выплату зарплат, строительство ФАПов, благоустройство набережной – на эти и другие важные цели направят прибавку к бюджету Волгоградской области 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы приступили к работе над корректировками главного финансового документа региона. Параметры казны ждет уточнение на 7,7 млрд рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и денежных поступлений из федерального центра. После утверждения новой редакции закона о бюджете области доходная и расходная его части составят по 91,7 млрд рублей. 1,3 млрд рублей, которые поступят в казну области, пойдут на капитальное строительство. Чуть менее полумиллиарда рублей предусмотрено на создание 11 ясельных групп в...
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|Происшествия
|10.05.2018 13:31
Частный дом загорелся сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре на улице Щепкина поступило на пульт дежурного в 12:36. Бойцы прибывших на место пожарных расчетов увидели, что пламя охватило сам дом и хозпостройки. Сильный ветер мешал тушению пожара. Тем не менее, в 13:06 пожар локализовали. По предварительным данным, от огня никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Сотрудники МЧС напоминают волгоградцам и жителям области о необходимости соблюдать все меры осторожности при обращении с огнем. Тем более когда на территории региона действует особый противопожарный режим. Во время него запрещены все виды работ,...
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|Расследования
|10.05.2018 13:28
Подозреваемого в краже из ювелирной мастерской в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в конце апреля из мастерской вынесли сейф, в котором находились ювелирные изделия и драгоценные камни стоимостью около 2,5 млн. рублей. При этом в самом помещении не было ни сигнализации, ни системы видеонаблюдения. Вскоре оперативники областного главка и отдела полиции № 2 установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный житель Дзержинского района. Известно, что его уже судили за незаконные операции с поддельными деньгами. Свою вину он не признает, но при обысках полицейские изъяли у него 50 ювелирных изделий и 43...
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|Аналитика
|10.05.2018 12:59
Средние цены на продажу вторичного жилья и аренду в преддверии ЧМ-2018 уменьшились в семи принимающих чемпионат городах. За четыре года потеряла 8,8% стоимости недвижимость в Саранске, 6% – в Ростове-на-Дону, 5% – в Екатеринбурге и 3,4% – в Волгограде. Синхронно со среднегородскими снизились цены и в районах, где расположены главные спортивные объекты. Только в Краснооктябрьском районе Волгограда цены упали на 5%. По данным специалистов портала Domofond.ru, которые проанализировали динамику цен на продажу и аренду жилья в тех городах, где в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, - сообщает ИА «Высота 102», - подешевела ...
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|Расследования
|10.05.2018 11:51
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из почтовых отделений Среднеахтубинского района, подозреваемой в присвоении более 500 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, по имеющимся у следствия данным, в декабре минувшего года 33-летняя женщина в течение нескольких дней, заполняя ведомости выдачи пенсий, завышала выплаченные суммы. Утаенную наличку она складывала в свой сейф, а затем уносила домой. Женщина не остановилась даже тогда, когда недостача в 500 тысяч вскрылась при внутренней ревизии. Через месяц она таким же образом присвоила еще 77 тысяч. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением...
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|Экономика
|10.05.2018 10:56
Жилой квартал Grand Avenue («Гранд авеню») предлагает, пожалуй, самый большой в Волгограде выбор вариантов для приобретения жилья. Новые квартиры от застройщика можно приобрести как в сданном доме, так и в строящихся, сообщили ИА «Высота 102» в компании-застройщике. В частности, во втором доме квартал (введен в эксплуатацию осенью прошлого года) пока есть достаточный выбор 1-комнатных квартир. Жилье большей площади уже предложат только в строящихся. Например, в третьем доме квартала – он выстроен и готовится к сдаче в скором времени. И, конечно, самый большой выбор квартир и пока наиболее привлекательные цены в новом доме — его строительство началось...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|10.05.2018 10:33 (Обновлено: 10.05.2018 12:12)
Около 200 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией на Мамаевом кургане. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всего в торжествах, прошедших в регионе, участвовали более полумиллиона человек. Так, в Волгограде, парад собрал около 25 тысяч зрителей, в “Бессмертном полку” участвовали 55 тысяч человек. Порядок на празднике поддерживали около четырех тысяч сотрудников полиции, Рогсвардии, Волгоградской академии МВД, казачества и дружинников. Финальный матч Кубка России по футболу, собравший свыше 40 тысяч зрителей, охраняли более двух тысяч стражей порядка. Сотрудники областного МЧС...
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|Происшествия
|10.05.2018 10:32
Три человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии на дороге "Волгоград-Волжский". Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем 27-летний водитель "ВАЗ-2107" буксировал "ВАЗ" десятой модели на подъёме с острова Зелёный на дорогу "Волгоград-Волжский". Поворачивая налево, напротив световой опоры №1, отечественная легковушка врезалась в "Mercedes Benz". В аварии получили травмы восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик, а также женщина 40 лет. Все они были пассажирами иномарки. Пострадавшие госпитализированы.
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|Происшествия
|10.05.2018 10:03
Четыре человека пострадали в аварии в Волжском. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 9 мая ночью напротив дома № 2 по улице Горького столкнулись "ВАЗ-2106" и "Renault Logan". По имеющимся сведениям, водитель "шестерки" не выдержал дистанцию и врезался в иномарку. В результате столкновения травмы получил он сам, а также трое пассажиров "Renault" - 17, 18 и 23 лет.
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|Газетный киоск
|10.05.2018 08:54
ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. "Тосно" из Ленинградской области победил курский "Авангард" со счетом 2:1 в финале Кубка России по футболу. Матч прошел 9 мая на стадионе "Волгоград-Арена". В составе победителей голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). "Авангард" дошел до финала, не пропустив ни одного мяча. Гол Скворцова стал первым в ворота курской команды в завершившемся розыгрыше Кубка страны. "Тосно" впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира. "Авангард" впервые дошел до финала турнира. Ранее лучшим результатом команды...
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10 мая 13:31
10 мая 12:13
В Волгоградской области в этом году по сокращению уволили почти тысячу человек 23
10 мая 11:51
9 мая 20:49
9 мая 15:08
9 мая 09:51
9 мая 07:08
9 мая 06:50
8 мая 20:08
Аналитика
10 мая 12:13
В Волгоградской области в этом году по сокращению уволили почти тысячу человек 23
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3 мая 20:16
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