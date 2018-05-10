В Волгоградской области бывшая начальница почтового отделения унесла домой более полмиллиона рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из почтовых отделений Среднеахтубинского района, подозреваемой в присвоении более 500 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, по имеющимся у следствия данным, в декабре минувшего года 33-летняя женщина в течение нескольких дней, заполняя ведомости выдачи пенсий, завышала выплаченные суммы. Утаенную наличку она складывала в свой сейф, а затем уносила домой. Женщина не остановилась даже тогда, когда недостача в 500 тысяч вскрылась при внутренней ревизии.

Через месяц она таким же образом присвоила еще 77 тысяч. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.



