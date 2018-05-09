|Экономика
|10.05.2018 10:56 Реклама
Купить квартиру в Волгограде можно на выбор в трех домах ЖК «Гранд авеню»
Жилой квартал Grand Avenue («Гранд авеню») предлагает, пожалуй, самый большой в Волгограде выбор вариантов для приобретения жилья. Новые квартиры от застройщика можно приобрести как в сданном доме, так и в строящихся, сообщили ИА «Высота 102» в компании-застройщике.
В частности, во втором доме квартал (введен в эксплуатацию осенью прошлого года) пока есть достаточный выбор 1-комнатных квартир. Жилье большей площади уже предложат только в строящихся. Например, в третьем доме квартала – он выстроен и готовится к сдаче в скором времени. И, конечно, самый большой выбор квартир и пока наиболее привлекательные цены в новом доме — его строительство началось этой весной.
Напоминаем также, что в ЖК Grand Avenue можно приобрести квартиру с ремонтом от застройщика.
Застройщик ООО «Селигер». Проектная декларация на сайте 34avenue.ru.
Отдел продаж 50-50-60
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Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Расследования
|10.05.2018 11:51
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из почтовых отделений Среднеахтубинского района, подозреваемой в присвоении более 500 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, по имеющимся у следствия данным, в декабре минувшего года 33-летняя женщина в течение нескольких дней, заполняя ведомости выдачи пенсий, завышала выплаченные суммы. Утаенную наличку она складывала в свой сейф, а затем уносила домой. Женщина не остановилась даже тогда, когда недостача в 500 тысяч вскрылась при внутренней ревизии. Через месяц она таким же образом присвоила еще 77 тысяч. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|10.05.2018 10:33
Около 200 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией на Мамаевом кургане. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всего в торжествах, прошедших в регионе, участвовали более полумиллиона человек. Так, в Волгограде, парад собрал около 25 тысяч зрителей, в “Бессмертном полку” участвовали 55 тысяч человек. Порядок на празднике поддерживали около четырех тысяч сотрудников полиции, Рогсвардии, Волгоградской академии МВД, казачества и дружинников. Финальный матч Кубка России по футболу, собравший свыше 40 тысяч зрителей, охраняли более двух тысяч стражей порядка. Сотрудники областного МЧС...
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|Происшествия
|10.05.2018 10:32
Три человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии на дороге "Волгоград-Волжский". Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем 27-летний водитель "ВАЗ-2107" буксировал "ВАЗ" десятой модели на подъёме с острова Зелёный на дорогу "Волгоград-Волжский". Поворачивая налево, напротив световой опоры №1, отечественная легковушка врезалась в "Mercedes Benz". В аварии получили травмы восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик, а также женщина 40 лет. Все они были пассажирами иномарки. Пострадавшие госпитализированы.
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|Происшествия
|10.05.2018 10:03
Четыре человека пострадали в аварии в Волжском. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 9 мая ночью напротив дома № 2 по улице Горького столкнулись "ВАЗ-2106" и "Renault Logan". По имеющимся сведениям, водитель "шестерки" не выдержал дистанцию и врезался в иномарку. В результате столкновения травмы получил он сам, а также трое пассажиров "Renault" - 17, 18 и 23 лет.
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|Газетный киоск
|10.05.2018 08:54
ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. "Тосно" из Ленинградской области победил курский "Авангард" со счетом 2:1 в финале Кубка России по футболу. Матч прошел 9 мая на стадионе "Волгоград-Арена". В составе победителей голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). "Авангард" дошел до финала, не пропустив ни одного мяча. Гол Скворцова стал первым в ворота курской команды в завершившемся розыгрыше Кубка страны. "Тосно" впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира. "Авангард" впервые дошел до финала турнира. Ранее лучшим результатом команды...
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|Спорт
|09.05.2018 21:05
Финал Кубка России по футболу завершился в Волгограде победой команды "Тосно", сообщает ИА “Высота 102”. Встреча курского “Авангарда” и “Тосно” из Санкт-Петербурга стала третьим игровым испытанием “Волгоград Арены”. Сегодня рассчитанный на 45 тысяч зрителей стадион был практически полон. К примеру, из Курска для поддержки любимой команды только организованной группой приехали около двух с половиной тысяч болельщиков. Фанаты "Авангарда" растянули баннер с надписью "Сталинград, Курск. Мы знаем, как побеждать. 9 мая". Посмотреть на игру финалистов Кубка России пришли и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Андрей Бочаров. Матч, назначенный на День Победы, начался с минуты молчания. А...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 20:49
Сегодня после посещения Военно-мемориального кладбища Россошки капитан юношеской немецкой команды Ян-Аурель Биссек вручил представителям Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями чек на 10 тысяч евро, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. В составе делегаций России и Германии мемориал посетили сотрудники посольств двух стран, футболисты юношеской сборной Германии U18 и воспитанники волгоградской футбольной академии «Ротор». К памятникам павшим воинам были возложены цветы. Для гостей провели небольшую экскурсию и рассказали об истории появления кладбища, на разных частях которого захоронены останки советских бойцов и солдат вермахта. Во время совместного обеда к россиянам и немцам обратились заместитель...
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|Спорт
|09.05.2018 16:26
И.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, самолет с федеральным чиновником приземлился в аэропорту, где его встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Виталий Мутко побывал с главой региона на стадионе, где в эти минуты заканчиваются последние приготовления к матчу на Кубок России между «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангардом» (Курск). Виталий Мутко будет присутствовать на матче и, вероятно, вручит Кубок России победителю финала. Напомним, Виталий Мутко до отставки правительства занимал пост вице-премьера по культуре и спорту. В новом составе правительства глава кабинета министров Дмитрий Медведев предложил назначить Мутко своим заместителем...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 15:08 (Обновлено: 10.05.2018 11:31)
Волгоградский художник Лев Тырин: «Во время бомбежки слоны и зебры разбегались по центру Сталинграда»
"Картинки моего детства" – под таким трогательным названием в Волгоградском театре юного зрителя зимой 2018 года была организована выставка рисунков. Первая персональная выставка художника Льва Николаевича Тырина. 31 января ему исполнилось 80 лет. Дитя Сталинграда в течение всей жизни рисовал свои воспоминания о детстве - отнюдь не светлом и радостном. Так получилось, что о работах Тырина, которые потрясают своей натуралистичностью, волгоградцы узнали совсем недавно. Сам автор на встречу с первыми гостями выставки не пришел – не позволяет здоровье, да и отвык он от публики – живет тихо, уединенно, даже замкнуто. Для...
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|Общество
|09.05.2018 13:36
Сегодня, 9 мая, в Волгограде, как и по всей России, прошло шествие «Бессмертного полка», объединившее тысячи сталинградцев-волгоградцев. Нескончаемым потоком по проспекту имени Ленина – от Дома сержанта Павлова и до Мамаева кургана - шли потомки победителей с портретами родных людей, приближавших великий День – День Победы. Вот только самих фронтовиков в рядах участников марша уже совсем мало… «Мы хотим знать и помнить тех, кто спас мир от фашизма, нам важно прикоснуться к героическому поколению людей, принесших мир на планету, отдать им дань памяти и низко поклониться за их подвиг, - признавались участники шествия журналистам ИА «Высота 102». Участников...
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|Спорт
|09.05.2018 12:43
Бесплатные билеты на сегодняшний финал Кубка России по футболу буквально пачками предлагаются к продаже на популярных сайтах объявлений, сообщает ИА «Высота 102». Цены на пригласительные, которые по инициативе РФС должны были стать подарком жителям и гостям города, колеблются от 500 до 2000 рублей. Вместе с тем, как заявил агентству РИА Новости мэр Волгограда Андрей Косолапов, городская полиция пресекает продажи. «Очень критически к этому отношусь. Сотрудники полиции сконцентрированы на этом. Сейчас мы пресекаем эти продажи, потому что на финал Кубка России вход для болельщиков бесплатный»...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 11:56 (Обновлено: 10.05.2018 11:35)
Традиционный парад в честь Дня Победы прошел в Волгограде при большом скоплении зрителей. Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало прибытие в трибунную часть площади Павших борцов ветеранов Великой Отечественной войны - их встретили аплодисментами. Фронтовики, многим из которых уже за 95, по случаю самого главного своего праздника надели все ордена и изо всех сил старались держаться бодро. Как сообщает ИА «Высота 102», перед началом праздничного шествия губернатор Волгоградской области передал жителям и гостям города-героя поздравления от президента страны Владимира Путина....
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|Общество
|09.05.2018 09:51
Более двух десятков нетрезвых водителей за минувшие сутки были задержаны сотрудниками ГИБДД в Волгограде и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, всего сотрудниками ГИБДД были выявлены 733 различных нарушений правил безопасности на дороге. Произошло две аварии, в результате которых получили различные травмы три человека. Так, днем в Михайловском районе у дома №54 по улице Комсомольской 51-летний водитель “Mazda”, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и сбил стоявшую на обочине 67-летнюю женщину. С травмой головы пенсионерка была доставлена в больницу. Около половины седьмого вечера у перекрестка улиц Ленина и Покровской в Волжском 43-летний водитель “Лады Гранты”...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 09:19
С раннего утра, сегодня - в день 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией, многие волгоградцы начали приходить на Мамаев курган, где 50 лет назад в память о погибших в Сталинградском сражении был воздвигнут воинский мемориал. Как сообщает ИА "Высота 102", одними из первых, кто возложил цветы к Вечному огню в зале воинской славы на главной высоте России со знаменитой всему миру 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовет", стали ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров и руководители региональных управлений ФСБ, СУ СК, прокуратуры и ГУ МВД региона. ...
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|Культура
|09.05.2018 09:16
Даниил Никитин из города Фролово Волгоградской области вышел в полуфинал Всероссийского литературного конкурса юных чтецов «Живая классика». Школьник выбрал отрывок о матери из произведения Юрия Яковлева «Сердце земли». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-секретарь конкурса Юлия Сафонова. «Когда я выступал, то представлял, что в зале сидят все друзья и знакомые. Это помогло справиться с волнением», - поделился он впечатлениями. По условиям конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут...
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