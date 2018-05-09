Двое детей и женщина пострадали в ДТП с тремя авто на дороге "Волгоград-Волжский"

Жилой квартал Grand Avenue («Гранд авеню») предлагает, пожалуй, самый большой в Волгограде выбор вариантов для приобретения жилья. Новые квартиры от застройщика можно приобрести как в сданном доме, так и в строящихся, сообщили ИА «Высота 102» в компании-застройщике. В частности, во втором доме квартал (введен в эксплуатацию осенью прошлого года) пока есть достаточный выбор 1-комнатных квартир. Жилье большей площади уже предложат только в строящихся. Например, в третьем доме квартала – он выстроен и готовится к сдаче в скором времени. И, конечно, самый большой выбор квартир и пока наиболее привлекательные цены в новом доме — его строительство началось...