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 10.05.2018 08:54

"Тосно" впервые стал обладателем Кубка России, но не сможет сыграть в Лиге Европы


ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. "Тосно" из Ленинградской области победил курский "Авангард" со счетом 2:1 в финале Кубка России по футболу. Матч прошел 9 мая на стадионе "Волгоград-Арена".
В составе победителей голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). "Авангард" дошел до финала, не пропустив ни одного мяча. Гол Скворцова стал первым в ворота курской команды в завершившемся розыгрыше Кубка страны.
"Тосно" впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира.
"Авангард" впервые дошел до финала турнира. Ранее лучшим результатом команды в национальном Кубке была стадия 1/16 финала, курская команда трижды доходила до этого раунда (2007, 2009, 2010).
Лицензирование "Тосно"
Отрицательным моментом вокруг финала Кубка России стал недопуск "Тосно" к участию в еврокубках. Согласно регламенту, победитель Кубка страны получает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Однако за неделю до финала турнира исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил ТАСС, что "Тосно" нарушил сроки подачи документов в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках.
В групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займет четвертое место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Клубы, которые завершат чемпионат на пятой и шестой строчках, выступят в квалификации Лиги Европы с третьего и второго раундов соответственно.
Четвертое место в турнирной таблице могут занять московский ЦСКА (55 очков), "Краснодар" (53) и петербургский "Зенит" (50). Пятым может стать "Краснодар" или "Зенит". Претендентами на шестое место являются "Уфа" (40), тульский "Арсенал" (39), грозненский "Ахмат" (38) и московское "Динамо" (37).
"Тосно" еще рассчитывает получить допуск к прохождению процедуры лицензирования, но в РФС к инициативе клуба относятся негативно. По словам исполняющего обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталия Мутко, подстраиваться под одну команду по поводу лицензирования никто не будет. "Нужно исполнять свою работу. Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании", - подчеркнул он.
Александр Алаев поздравил "Тосно" с победой в Кубке России и пожелал команде справиться со всеми трудностями, чтобы в будущем не было вопросов с прохождением лицензирования. "Я очень хочу, чтобы клуб продолжал прогрессировать. Разговаривал с руководителями команды о том, чтобы они выстроили работу так, чтобы, если они будут претендовать на еврокубки, к ним не было вопросов", - рассказал Алаев.
Праздник футбола
Все участники матча отметили отличную атмосферу на стадионе и в городе. Финал Кубка России впервые прошел в Волгограде, да еще и в День Победы. На игре присутствовало 40 373 зрителя при вместимости стадиона в 45 тыс. человек.
Болельщиков "Авангарда" было больше, чем поклонников "Тосно". Еще накануне финала в городе можно было увидеть много людей в атрибутике курского клуба, которые приехали в Волгоград на 14 автобусах. Также куряне вывесили большое полотно, на котором красовалась дата проведения матча, названия городов - Курск и Сталинград, а также надпись: "Мы знаем, как побеждать!"
Финал Кубка России стал третьим тестовым матчем на "Волгоград-Арене", где пройдут игры чемпионата мира 2018 года. Алаев подчеркнул, что на стадионе царила настоящая атмосфера футбольного праздника. "Я на секунду представил, что здесь будет твориться на чемпионате мира, суператмосфера, грандиозный праздник и великий день. Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам организовывать матч", - сказал он.
Такого же мнения придерживается гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко, который отметил отличную атмосферу по случаю не только проведения футбольного матча, но и Дня Победы. "Молодцы руководители РФС, что сделали финал именно в Волгограде, праздничная атмосфера была два дня, круглыми сутками люди ходили не только с георгиевскими лентами, в пилотках, но и с шарфами "Тосно" и "Авангарда", причем у болельщиков было дружеское отношение друг к другу. Это настоящий праздник, на самой игре люди на стадионе реагировали на все моменты в исполнении обеих команд", - заявил собеседник ТАСС.


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