|Спорт
|09.05.2018 21:05(Обновлено: 09.05.2018 22:10)
В Волгограде "Тосно" победил "Авангард" в финале Кубка России
Финал Кубка России по футболу завершился в Волгограде победой команды "Тосно", сообщает ИА “Высота 102”. Встреча курского “Авангарда” и “Тосно” из Санкт-Петербурга стала третьим игровым испытанием “Волгоград Арены”. Сегодня рассчитанный на 45 тысяч зрителей стадион был практически полон. К примеру, из Курска для поддержки любимой команды только организованной группой приехали около двух с половиной тысяч болельщиков. Фанаты "Авангарда" растянули баннер с надписью "Сталинград, Курск. Мы знаем, как побеждать. 9 мая". Посмотреть на игру финалистов Кубка России пришли и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Андрей Бочаров.
Матч, назначенный на День Победы, начался с минуты молчания. А чуть ранее, перед традиционным выносом на поле спортивного трофея - Кубка России, песню “День Победы” исполнил Дмитрий Маликов.
Игра началась с напряженной борьбы. Уже на 11 минуте полузащитник “Тосно” Алексей Скворцов забил гол “Авангарду” и открыл счет встречи. Правда, долго удерживать преимущество им не удалось. Уже через четыре минуты куряне сравняли счет. Ответный мяч отправил в ворота полузащитник “Авангарда” Игорь Киреев.
Несмотря на напряженную борьбу и ряд опасных моментов, созданных игроками обеих команд, до конца тайма вырваться вперед не удалось никому.
Борьба за лидерство не прекращалась и во втором тайме. Но на 80 минуте полузащитник “Тосно” Резиуан Мирзов забил второй мяч в ворота “Авангарда" и вывел свою команду вперед. Исправить ситуацию до конца матча куряне не смогли. Итог встречи 2:1 в пользу "Тосно". Разделить радость победы со своей командой на поле на костылях вышел и нападающий клуба - Павел Погребняк. Недавно спортсмен получил тяжелую травму.
Отметим, что помимо самого кубка победитель получает путевку в групповой турнир Лиги Европы. В самом соревновании участвуют как профессиональные клубы, так и любительские команды - победители региональных соревнований, прошедшие аттестацию в ПФЛ. Нынешний финал - четвертый в более чем четвертьвековой истории Кубка России, когда в нем участвует команда не из элиты российского футбола. Курский “Авангард” представляет футбольную национальную лигу.
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Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 20:49
Сегодня после посещения Военно-мемориального кладбища Россошки капитан юношеской немецкой команды Ян-Аурель Биссек вручил представителям Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями чек на 10 тысяч евро, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. В составе делегаций России и Германии мемориал посетили сотрудники посольств двух стран, футболисты юношеской сборной Германии U18 и воспитанники волгоградской футбольной академии «Ротор». К памятникам павшим воинам были возложены цветы. Для гостей провели небольшую экскурсию и рассказали об истории появления кладбища, на разных частях которого захоронены останки советских бойцов и солдат вермахта. Во время совместного обеда к россиянам и немцам обратились заместитель...
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|Спорт
|09.05.2018 19:09
В эти минуты на стадионе «Волгоград Арена» начинается финальный матч на Кубок России. Как сообщает ИА «Высота 102», на поле встречаются команды «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск). трибуны полностью заполнены болельщиками. Внимание привлекает огромный баннер «Сталинграл-Курск. Знаем, как побеждать». На матч приглашены были и ветераны.
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|Спорт
|09.05.2018 16:26
И.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, самолет с федеральным чиновником приземлился в аэропорту, где его встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Виталий Мутко побывал с главой региона на стадионе, где в эти минуты заканчиваются последние приготовления к матчу на Кубок России между «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангардом» (Курск). Виталий Мутко будет присутствовать на матче и, вероятно, вручит Кубок России победителю финала. Напомним, Виталий Мутко до отставки правительства занимал пост вице-премьера по культуре и спорту. В новом составе правительства глава кабинета министров Дмитрий Медведев предложил назначить Мутко своим заместителем...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 15:08
Волгоградский художник Лев Тырин: «Во время бомбежки слоны и зебры разбегались по центру Сталинграда»
"Картинки моего детства" – под таким трогательным названием в Волгоградском театре юного зрителя зимой 2018 года была организована выставка рисунков. Первая персональная выставка художника Льва Николаевича Тырина. 31 января ему исполнилось 80 лет. Дитя Сталинграда в течение всей жизни рисовал свои воспоминания о детстве - отнюдь не светлом и радостном. Так получилось, что о работах Тырина, которые потрясают своей натуралистичностью, волгоградцы узнали совсем недавно. Сам автор на встречу с первыми гостями выставки не пришел – не позволяет здоровье, да и отвык он от публики – живет тихо, уединенно, даже замкнуто. Для...
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|Общество
|09.05.2018 13:36
Сегодня, 9 мая, в Волгограде, как и по всей России, прошло шествие «Бессмертного полка», объединившее тысячи сталинградцев-волгоградцев. Нескончаемым потоком по проспекту имени Ленина – от Дома сержанта Павлова и до Мамаева кургана - шли потомки победителей с портретами родных людей, приближавших великий День – День Победы. Вот только самих фронтовиков в рядах участников марша уже совсем мало… «Мы хотим знать и помнить тех, кто спас мир от фашизма, нам важно прикоснуться к героическому поколению людей, принесших мир на планету, отдать им дань памяти и низко поклониться за их подвиг, - признавались участники шествия журналистам ИА «Высота 102». Участников...
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|Спорт
|09.05.2018 12:43
Бесплатные билеты на сегодняшний финал Кубка России по футболу буквально пачками предлагаются к продаже на популярных сайтах объявлений, сообщает ИА «Высота 102». Цены на пригласительные, которые по инициативе РФС должны были стать подарком жителям и гостям города, колеблются от 500 до 2000 рублей. Вместе с тем, как заявил агентству РИА Новости мэр Волгограда Андрей Косолапов, городская полиция пресекает продажи. «Очень критически к этому отношусь. Сотрудники полиции сконцентрированы на этом. Сейчас мы пресекаем эти продажи, потому что на финал Кубка России вход для болельщиков бесплатный»...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 11:56
Традиционный парад в честь Дня Победы прошел в Волгограде при большом скоплении зрителей. Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало прибытие в трибунную часть площади Павших борцов ветеранов Великой Отечественной войны - их встретили аплодисментами. Фронтовики, многим из которых уже за 95, по случаю самого главного своего праздника надели все ордена и изо всех сил старались держаться бодро. Как сообщает ИА «Высота 102», перед началом праздничного шествия губернатор Волгоградской области передал жителям и гостям города-героя поздравления от президента страны Владимира Путина. А затем...
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|Общество
|09.05.2018 09:51
Более двух десятков нетрезвых водителей за минувшие сутки были задержаны сотрудниками ГИБДД в Волгограде и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, всего сотрудниками ГИБДД были выявлены 733 различных нарушений правил безопасности на дороге. Произошло две аварии, в результате которых получили различные травмы три человека. Так, днем в Михайловском районе у дома №54 по улице Комсомольской 51-летний водитель “Mazda”, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и сбил стоявшую на обочине 67-летнюю женщину. С травмой головы пенсионерка была доставлена в больницу. Около половины седьмого вечера у перекрестка улиц Ленина и Покровской в Волжском 43-летний водитель “Лады Гранты”...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 09:19 (Обновлено: 09.05.2018 22:06)
С раннего утра, сегодня - в день 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией, многие волгоградцы начали приходить на Мамаев курган, где 50 лет назад в память о погибших в Сталинградском сражении был воздвигнут воинский мемориал. Как сообщает ИА "Высота 102", одними из первых, кто возложил цветы к Вечному огню в зале воинской славы на главной высоте России со знаменитой всему миру 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовет", стали ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров и руководители региональных управлений ФСБ, СУ СК, прокуратуры и ГУ МВД региона. ...
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|Культура
|09.05.2018 09:16
Даниил Никитин из города Фролово Волгоградской области вышел в полуфинал Всероссийского литературного конкурса юных чтецов «Живая классика». Школьник выбрал отрывок о матери из произведения Юрия Яковлева «Сердце земли». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-секретарь конкурса Юлия Сафонова. «Когда я выступал, то представлял, что в зале сидят все друзья и знакомые. Это помогло справиться с волнением», - поделился он впечатлениями. По условиям конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут...
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|Общество
|09.05.2018 07:08 (Обновлено: 09.05.2018 22:07)
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: С праздником Победы ! Вечная слава солдату-победителю !
Дорогие волгоградцы-сталинградцы, ветераны, труженики тыла ! От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной войне! Все дальше в историю уходят годы лихолетья, которые унесли жизни миллионов советских людей, вставших на защиту свободы и независимости нашей Родины. Мужество наших отцов и дедов, их стойкость, самоотверженность всегда будут примером высшего служения Отечеству для всех поколений россиян. Мир помнит подвиг народа, спасшего его от ужасов фашизма. Защитники Сталинграда совершили свой беспримерный подвиг, который переломил ход войны. Память обо всех погибших в жесточайших боях на берегах Волги, на фронтах Великой Отечественной войны живет в сердцах всех поколений. Дорогие ветераны!...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.05.2018 06:50
В Волгоградской области открыт бюст и памятный знак рыцарям Отчизны - маршалу Жукову и солдату Нурадилову
Сегодня в поселке Колобовка Ленинского района на Аллее Славы открыли бюст маршалу Георгию Жукову и памятный знак Герою Советского Союза и защитнику Сталинграда Ханпаше Нурадилову. В торжественных мероприятиях приняли участие прибывшие в Волгоградскую область представители ветеранских организаций из Дагестана и Чечни, юнармейцы, племянник Героя Асрудин Нурадилов, участники автопробега «Памяти Ханпаши Нурадилова», местные жители, школьники, депутаты, представители администраций поселка и района. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин, выступающие говорили о великом полководце Жукове и подвиге солдата Нурадилова, отличавшегося невероятной отвагой и бесстрашием. «Фронтовая газета «Красная Армия» писала...
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|Экология
|08.05.2018 20:08
Свалка загорелась сегодня вечером в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на границе района поступил в 16:20. Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что горит мусор глубокого залегания. Площадь пожара составила около 200-300 кв.метров. В 18:30 пожар был локализован, угрозы распространения огня нет. Причины возгорания выясняются. По словам очевидцев, пожар начался после трех часов дня. Столб дыма вырастающий неподалеку от Третьей Продольной был виден за несколько километров. Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности, а в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить о нем по телефонам 01...
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|Аналитика
|08.05.2018 20:04
Смотрите сегодня в программе: новый терминал волгоградского аэропорта открыли с музыкой и и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства России. Да будет так: губернатор Волгоградской области уверен, что мечты сбываются. Встреча ретро-поезда «Воинский эшелон»: душевно и со слезами на глазах. Волгоград готовится с размахом отпраздновать очередной День Победы: будет все в лучших традициях города-героя. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Спорт
|08.05.2018 18:53
Победой немецких футболистов завершился "Международный матч мира" - товарищеская встреча между молодежными сборными России и Германии, сообщает ИА “Высота 102”. Игра, в которой участвовали спортсмены 2000 года рождения, прошла в Волгограде на стадионе “Зенит” при полных трибунах (около 3500 зрителей). Первый тайм начался на равных, на 6 минуте защитник сборной России Павел Маслов создал опасный момент у ворот сборной Германии, но открыть счет ему не удалось. А на 12-й минуте немецкий нападающий Эрик Хотман забил мяч в ворота россиян. Через 13 минут еще один мяч отправил в ворота соперника полузащитник Германии Николас Кюн. Во втором тайме на 75 минуте ответный...
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