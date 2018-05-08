



Финал Кубка России по футболу завершился в Волгограде победой команды "Тосно", сообщает ИА “Высота 102”. Встреча курского “Авангарда” и “Тосно” из Санкт-Петербурга стала третьим игровым испытанием “Волгоград Арены”. Сегодня рассчитанный на 45 тысяч зрителей стадион был практически полон. К примеру, из Курска для поддержки любимой команды только организованной группой приехали около двух с половиной тысяч болельщиков. Фанаты "Авангарда" растянули баннер с надписью "Сталинград, Курск. Мы знаем, как побеждать. 9 мая". Посмотреть на игру финалистов Кубка России пришли и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Андрей Бочаров.

Матч, назначенный на День Победы, начался с минуты молчания. А чуть ранее, перед традиционным выносом на поле спортивного трофея - Кубка России, песню “День Победы” исполнил Дмитрий Маликов.

Игра началась с напряженной борьбы. Уже на 11 минуте полузащитник “Тосно” Алексей Скворцов забил гол “Авангарду” и открыл счет встречи. Правда, долго удерживать преимущество им не удалось. Уже через четыре минуты куряне сравняли счет. Ответный мяч отправил в ворота полузащитник “Авангарда” Игорь Киреев.

Несмотря на напряженную борьбу и ряд опасных моментов, созданных игроками обеих команд, до конца тайма вырваться вперед не удалось никому.

Борьба за лидерство не прекращалась и во втором тайме. Но на 80 минуте полузащитник “Тосно” Резиуан Мирзов забил второй мяч в ворота “Авангарда" и вывел свою команду вперед. Исправить ситуацию до конца матча куряне не смогли. Итог встречи 2:1 в пользу "Тосно". Разделить радость победы со своей командой на поле на костылях вышел и нападающий клуба - Павел Погребняк. Недавно спортсмен получил тяжелую травму.

Отметим, что помимо самого кубка победитель получает путевку в групповой турнир Лиги Европы. В самом соревновании участвуют как профессиональные клубы, так и любительские команды - победители региональных соревнований, прошедшие аттестацию в ПФЛ. Нынешний финал - четвертый в более чем четвертьвековой истории Кубка России, когда в нем участвует команда не из элиты российского футбола. Курский “Авангард” представляет футбольную национальную лигу.



















