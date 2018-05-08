В Волгограде начался финал Кубка России

Более двух десятков нетрезвых водителей за минувшие сутки были задержаны сотрудниками ГИБДД в Волгограде и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, всего сотрудниками ГИБДД были выявлены 733 различных нарушений правил безопасности на дороге. Произошло две аварии, в результате которых получили различные травмы три человека. Так, днем в Михайловском районе у дома №54 по улице Комсомольской 51-летний водитель “Mazda”, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и сбил стоявшую на обочине 67-летнюю женщину. С травмой головы пенсионерка была доставлена в больницу. Около половины седьмого вечера у перекрестка улиц Ленина и Покровской в Волжском 43-летний водитель “Лады Гранты”...

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