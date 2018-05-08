Марш «Бессмертного полка» в Волгограде: Я помню, я горжусь!





Сегодня, 9 мая, в Волгограде, как и по всей России, проходит шествие «Бессмертного полка», объединившее тысячи сталинградцев-волгоградцев. Нескончаемым потоком по проспекту имени Ленина – от Дома сержанта Павлова и до Мамаева кургана - идут потомки победителей с портретами родных людей, приближавших великий День – День Победы. Вот только самих фронтовиков в рядах участников марша уже совсем мало…

«Мы хотим знать и помнить тех, кто спас мир от фашизма, нам важно прикоснуться к героическому поколению людей, принесших мир на планету, отдать им дань памяти и низко поклониться за их подвиг, - признавались участники шествия журналистам ИА «Высота 102». Участников акции было так много, что на Мамаев курган пропускали людей отдельными партиями, чтобы не создавать толчеи и давки. По словам самих горожан, организация шествия была на высоте.

Всего, по предварительным данным, в марше приняли участие свыше 50 тысяч волгоградцев.



