В Волгограде прибывших на парад ветеранов встретили аплодисментами









Традиционный парад в честь Дня Победы прошел в Волгограде при большом скоплении зрителей. Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало прибытие в трибунную часть площади Павших борцов ветеранов Великой Отечественной войны - их встретили аплодисментами. Фронтовики, многим из которых уже за 95, по случаю самого главного своего праздника надели все ордена и изо всех сил старались держаться бодро.













Как сообщает ИА «Высота 102», перед началом праздничного шествия губернатор Волгоградской области передал жителям и гостям города-героя поздравления от президента страны Владимира Путина. А затем началось многократно отрепетированное действо. Участники парада, как обычно, не подкачали - солдаты роты почетного караула продемонстрировали идеальную выправку, оркестр играл с особым настроем, а курсанты и кадеты от души чеканили шаг. Примечательно, что в рядах участников волгоградского парада сегодня был Гога Кантария - правнук Героя Советского Союза Мелитона Кантария - одного из тех, кто в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Всего в параде приняли участие около 1,5 тысяч военнослужащих Волгоградского гарнизона ЮВО, а также курсанты академии МВД, представители УФСИН, Росгвардии, кадеты и юнармейцы. Впервые в День Победы по главной площади Волгограда прошагали казачьи подразделения. В механизированных колоннах были представлены реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», Камазы 5350 с личным составом и 120-мм минометами, а так же исторические автомобили «Виллис» и мотоцикл времен Великой Отечественной войны М-72. Возглавил колонну легендарный танк Т-34.







