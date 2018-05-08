В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдно









С раннего утра, сегодня - в день 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией, многие волгоградцы начали приходить на Мамаев курган, где 50 лет назад в память о погибших в Сталинградском сражении был воздвигнут воинский мемориал. Как сообщает ИА "Высота 102", одними из первых, кто возложил цветы к Вечному огню в зале воинской славы на главной высоте России со знаменитой всему миру 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовет", стали ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров и руководители региональных управлений ФСБ, СУ СК, прокуратуры и ГУ МВД региона.













Учитывая, что самым молодым ветеранам уже за 93, бывших фронтовиков доставили на верхнюю площадку мемориала "Героям Сталинградской битвы" на машине. В беседе с корреспондентом информагентства один из ветеранов заметил: "Годы берут свое... Родственники отговаривали нас, предлагали смотреть праздничные мероприятия по телевизору. Но мы наотрез отказались,ведь наше присутствие здесь, принесенные цветы на Мамаев курган, это - дань уважения тем, кто из наших боевых друзей погиб, не дожил до сегодняшнего дня Победы".