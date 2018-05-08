В Волгограде пожарные встречают День Победы в “повышенной готовности”

Более десятка бытовых пожаров возникли на территории региона за минувшие сутки. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, все силы и средства регионального управления ведомства приведены в режим повышенной готовности. Это мера вызвана необходимостью обеспечить пожарную безопасность на время празднования Дня Победы. Пожарные призывают жителей региона соблюдать правила безопасного обращения с огнем в быту, особенно в праздничный день. Также сотрудники МЧС напоминают о том, что на территории области действует особый противопожарный режим. В этот период в регионе запрещено разведение костров и проведение работ, связанных с применением открытого огня. Это касается также мангалов, которые, по словам огнеборцев, не менее пожароопасны, чем обычный костер. В связи с погодными условиями, сегодня по всей области и самом Волгограде отмечена высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса. 10 и 11 мая она сохранится на большей части территории региона.



