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Экология
 08.05.2018 20:08

На свалке под Волгоградом вспыхнул пожар
Свалка загорелась сегодня вечером в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на границе района поступил в 16:20. Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что горит мусор глубокого залегания. Площадь пожара составила около 200-300 кв.метров.  В 18:30 пожар был локализован, угрозы распространения огня нет. Причины возгорания выясняются.  По словам очевидцев,  пожар начался после трех часов дня. Столб дыма вырастающий неподалеку от Третьей Продольной  был виден за несколько километров.
Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности, а в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить о нем по телефонам 01 или 101 (с сотового). 









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Аналитика 08.05.2018 20:04

Смотрите сегодня в программе: новый терминал волгоградского аэропорта открыли с музыкой и и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства России. Да будет так: губернатор Волгоградской области уверен, что мечты сбываются. Встреча ретро-поезда «Воинский эшелон»: душевно и со слезами на глазах. Волгоград готовится с размахом отпраздновать очередной День Победы: будет все в лучших традициях города-героя. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
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Спорт 08.05.2018 18:53 (Обновлено: 08.05.2018 19:54)

Победой немецких футболистов завершился "Международный матч мира" - товарищеская встреча между молодежными сборными России и Германии, сообщает ИА “Высота 102”. Игра, в которой участвовали спортсмены 2000 года рождения, прошла в Волгограде на стадионе “Зенит” при полных трибунах (около 3500 зрителей).  Первый тайм начался на равных, на 6 минуте защитник сборной России Павел Маслов создал опасный момент у ворот сборной Германии, но открыть счет ему не удалось. А на 12-й минуте немецкий нападающий Эрик Хотман забил мяч в ворота россиян. Через 13 минут еще один мяч отправил в ворота соперника  полузащитник Германии Николас Кюн. Во втором тайме на 75 минуте ответный...
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От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 16:35

Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая Первыми увидеть фейерверк в честь празднования 9 мая смогут сегодня зрители программы патриотической акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Это событие станет ярким завершением мультимедийной видеоинсталляции. Сегодня ее покажут в 20.30, 21.00 и 21.30.  Праздничные залпы раздадутся сразу после окончания последнего показа красочной инсталляции, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, акция проходит в городе-герое третий год подряд и представляет собой зрелищную видеоинсталляцию. Сначала зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После сюжетной видеоинсталляции с проекцией на подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» будет объявлена...
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От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 16:14

Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом В День Победы, 9 мая,  внуки и правнуки Героя Советского Союза, летчика-истребителя  Владимира Шевченко  пойдут с портретом своего деда и прадеда в составе «Бессмертного Полка». «Это был человек удивительной и драматичной судьбы, в которой переплелись и взлеты, и падения, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» внук Героя,  депутат волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. – О жизни крестьянского паренька из поселка Панфилово Сталинградской области  поведал в  посвященной нашим выдающимся землякам книге «Сила человеческого патриотизма» волгоградский автор Иван Тихонович Патрин. Он знал Шевченко лично. В книге есть воспоминания  дважды Героя Советского Союза генерала  Павла Ивановича Батова,  генерального секретаря компартии Испании Долорес...
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От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 15:53

В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСегодня сотни волгоградцев с цветами идут  к сталинградским святыням, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне.  Традиционно в этот день делегация волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» возлагает цветы и гирлянды к Вечному Огню на площади Павших борцов, в Пантеоне Воинской славы и на Солдатском кладбище на Мамаевом кургане, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».  «9 Мая — это день единения нашей страны, это символ национальной гордости, воинского мужества. В этот день особо ценишь мирное небо над головой.  Ценишь то, ради...
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Политика 08.05.2018 15:44 (Обновлено: 08.05.2018 18:47)

Губернатор рассказал Соколову о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской области Своими планами по созданию на территории Волгоградской области современной транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров поделился сегодня с и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Максимом Соколовым, сообщили ИА "Высота 102" в окружении главы региона. Напомним, федеральный чиновник находится сегодня в Волгограде с рабочим визитом. В первой половине дня Соколов прибыл в аэропорт город-героя, где принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала внутренних линий. Затем и.о министра направился на железнодорожный вокзал Волгограда. По дороге Максим Соколов и Андрей Бочаров сделали остановку на рокадной дороге, прогулялись по набережной. Губернатор рассказал, что в будущем планирует продлить...
Прочитана: 3742 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 15:24 (Обновлено: 08.05.2018 15:24)

На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Информационный канал Севастополя, 8 мая 2018г. Более 1300 километров преодолели волгоградские велосипедисты-патриоты, чтобы привезти на Сапун-гору города-героя Севастополя землю с Мамаева кургана города-героя Сталинграда. Это уже юбилейный пятый велопробег от города-героя к городу-герою. В прошлом году всю дистанцию успешно преодолели 10 спортсменов. В 2018 году на старт вышли 11 человек. Трасса не стала проще, требования к участникам пробега были даже серьезней. Ежедневно по пять-шесть часов крутили педали. Участник велопробега Дмитрий Крючков рассказывает:«По пути следования оставляли у памятников советским воинам часть земли с Мамаева кургана, участвовали в импровизированных митингах. Благо, встречали во всех городах и поселках радушно, хлебосольно....
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Расследования 08.05.2018 15:07

Сегодня около полудня, в черте города Суровикино Волгоградской области  водолазы нашли тело пропавшего в феврале девятилетнего Андрея Гусева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, погибший ребенок был найден у третьего подвесного моста через реку Чир в зарослях камыша, в 5-6 километрах от места,  где он нынешней зимой провалился под лед. Тело отправлено на судмедэкспертизу, но, по предварительным данным, повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на нем не обнаружено.  Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Об его исчезновении родные заявили в полицию около 10 часов вечера. В его поисках участвовали...
Прочитана: 1568 раз
Общество 08.05.2018 13:48

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ: в Волгоградской области ее получателями станут более 1700 человек. Как сообщили ИА «Высота 102»  в  Пенсионном фонде России, единовременная выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира  Путина.  Выплаты получат инвалиды  и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными пособиями. 
Прочитана: 1737 раз
Общество 08.05.2018 13:42

В Волгоградской области наградили полицейского за спасение двух человек в пожаре Медаль МВД России “За смелость во имя спасения” получил начальник пункта полиции отдела полиции № 1 УМВД России по Волжскому Салават Курмагазиев. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в августе прошлого года полицейский и его коллега - заместитель начальника ОГИБДД  Дмитрий Гринцов получили сообщение о пожаре в одном из садоводческих обществ. Тогда огонь с сухой растительности перекинулся на четыре дома. Прибыв на место бедствия,  стражи порядка услышали крики о помощи.  75-летняя пенсионерка и ее сын, убегая  от пожара, оказались в огненной ловушке и не могли вырваться из пекла. Недолго думая, полицейские на служебной “Ниве”...
Прочитана: 888 раз
Общество 08.05.2018 13:31

«Доска позора»: Разбитая дорога под Волгоградом пошла кругами Жители Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области в виде протеста разрисовали рассыпавшуюся после некачественного ямочного ремонта единственную транспортную артерию населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Ерзовки, ежедневно водители разбивают колеса и подвеску своих автомобилей,  бамперы и царапают днища автомобилей. «Ям все больше, а ремонтировать дорогу никто не собирается, - написали люди. -  Населенный пункт является одним из  логистических узлов региона. Здесь располагаются  базы сетей крупных магазинов и компаний. Бесконечный поток фур убивает нашу дорогу. Руководство этих самых компаний чинить поломанную их фурами дорогу не собирается, в результате единственную транспортную артерию продолжают добивать».    Периодически...
Прочитана: 3609 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 13:30

В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде Сегодня у перинатального центра в Советском районе Волгограда открыли памятный знак бойцу Красной Армии Андрею Лоенко, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему под Сталинградом. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда «Курган»,  останки солдата были обнаружены во время раскопок, а имя установили благодаря сохранившемуся медальону. Боец погиб в ходе боя  при уничтожении вражеского пулеметного расчета и все годы после войны считался пропавшим без вести.   Автором памятного знака стал курсант поискового отряда девятиклассник школы Даниил  Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области по увековечиванию памяти воинов, павших смертью храбрых при защите Сталинграда. Волгоградский проект победил в...
Прочитана: 382 раз
Экология 08.05.2018 13:26

В воздухе на юге Волгограда нашли химические примеси Исследования, проведенные независимой лабораторией общественного экологического контроля,  выявили наличие специфических химических загрязнителей в атмосферном воздухе в районе поста общественного экологического контроля у остановки «ДК  Строитель»  Красноармейского района: пропаналь, трихлорэтилен, бутиловый спирт, изопропиловый спирт, этилбензол. Об этом ИА «Высота 102» заявили в иформационном центре «Волгоград-Экопресс», который  обратился к независимой лаборатории с просьбой провести дополнительные отборы проб воздуха в Красноармейском районе Волгограда в связи с дымкой и пыльной бурей,  наблюдавшимися 7-8 мая в Волгограде.  Также в атмосферном воздухе непосредственно около промышленных предприятий -  напротив стелы завода «Каустик»,  на остановке общественного транспорта между «Каустиком» и ТЭЦ-3, на границе...
Прочитана: 2386 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 12:33 (Обновлено: 08.05.2018 12:44)

На станцию Волгоград-1 прибыл «Воинский эшелон» Сегодня в Волгограде встретили ретро-поезд «Воинский эшелон». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на перрон станции Волгоград-1 пришли ветераны, волгоградцы, представители железной дороги. Прямо здесь состоялся праздничный концерт, а все желающие могли воочию увидеть экспонаты, которые привез паровоз.  Это - танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная  БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. Особенный восторг этот уникальный эшелон вызвал, конечно же, у детей.  Проект был организован при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ОАО «РЖД», а всю военную технику представил музей-заповедник «Сталинградская битва». «Воинский эшелон» уже прошел десятки станций Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей,...
Прочитана: 1241 раз
Экология 08.05.2018 12:30

Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.  Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года.  До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию...
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В Волгограде проходит акция сторонников Навального
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Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплексКомментарии12
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Стартовала рекламная кампания в поддержку детского питания «Сады Придонья»
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Чиновников администрации Волгоградской области хотят лишить буфета
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В Волгограде болельщики штурмуют кассы ради билетов на финал Кубка РоссииКомментарии9
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В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщину
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