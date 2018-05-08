На свалке под Волгоградом вспыхнул пожар





Свалка загорелась сегодня вечером в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на границе района поступил в 16:20. Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что горит мусор глубокого залегания. Площадь пожара составила около 200-300 кв.метров. В 18:30 пожар был локализован, угрозы распространения огня нет. Причины возгорания выясняются. По словам очевидцев, пожар начался после трех часов дня. Столб дыма вырастающий неподалеку от Третьей Продольной был виден за несколько километров.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности, а в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить о нем по телефонам 01 или 101 (с сотового).



































