Победой немецких футболистов завершился "Международный матч мира" - товарищеская встреча между молодежными сборными России и Германии, сообщает ИА “Высота 102”. Игра, в которой участвовали спортсмены 2000 года рождения, прошла в Волгограде на стадионе “Зенит” при полных трибунах (около 3500 зрителей).

Первый тайм начался на равных, на 6 минуте защитник сборной России Павел Маслов создал опасный момент у ворот сборной Германии, но открыть счет ему не удалось. А на 12-й минуте немецкий нападающий Эрик Хотман забил мяч в ворота россиян. Через 13 минут еще один мяч отправил в ворота соперника полузащитник Германии Николас Кюн.

Во втором тайме на 75 минуте ответный гол в ворота Германии забил российский нападающий Гамид Агаларов. Но буквально через минуту Николас Кюн восстановил разрыв в два очка. Сравнять счет футболистам сборной России до конца встречи не удалось. Итог матча 1:3 в пользу сборной Германии.

Отметим, что мнению тренеров, для российской команды эта игра являлась важным этапом подготовки к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2019 среди юношей в возрасте до 19 лет. “Матчем со сборной Германии мы подведем итоги своей работы за полгода. Наша команда находится на этапе самосовершенствования, и товарищеская встреча в Волгограде - еще одна возможность для нас улучшить индивидуальные действия и коллективное взаимодействие”, - эти слова старшего тренера Андрея Гордеева в понедельник процитировала “Российская газета”. Знаковым аспектом товарищеской встречи стало и то, что она прошла в Волгограде в канун Дня Победы. Уже завтра футболисты обеих команд станут зрителями финала Кубка России по футболу.