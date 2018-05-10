



Список участников праймериз «Единой России» вновь пополнился за счет политических "перекати поле". Как сообщает ИА «Высота 102», пример экс-члена партии «Справедливая Россия» Ирины Каревой "заразил" еще несколько претендентов на депутатские мандаты. Так, в команду партии власти на предстоящих выборах по одномандатному округу №6 Дзержинского района стремится попасть нынешний депутат гордумы от КПРФ Денис Глазунов (на фото). Его предвыборная кампания, похоже, в разгаре – почтовые ящики избирателей Жилгородка уже забрасывают номерами одной из местных газет, на каждой странице которой сияет лик «слуги народа». Правда, ни в одной из заметок, героем которой является депутат, не сообщается о причинах его политической переориентации. По тому же округу может баллотироваться и другой депутат, единоросс Андрей Биленко.

Записал себя в ряды участников предварительного голосования «Единой России» еще один политхамелиончик, активист соцсетей Алексей Ульянов. Ранее он был засвечен в «Коммунистах России», затем в «Родине». Недавно в очередной раз «освободился» от партийных уз и поспешил к единороссам. Вполне вероятно, что этот перебежчик пошел на праймериз отнюдь не для того, чтобы стать кандидатом от «ЕР». От участия в предварительном голосовании Ульянов, скорее всего, самоустранится, если, к примеру, найдет консенсус с реальным претендентом на мандат.

Согласно последним данным, заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» подали 110 человек. Регистрация участников стартовала 2 апреля и должна была завершиться 8 мая. Однако накануне стало известно о продлении приема документов до 15 мая. На праймериз уже записались многие действующие депутаты гордумы, немало среди желающих стать кандидатами от «ЕР» представителей «Молодой гвардии» партии, руководителей муниципальных учреждений и студентов. В рамках предварительного голосования между участниками проводятся дебаты, а 3 июня за лучших из них проголосуют волгоградцы. По итогам праймериз будет сформирован список кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России». Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.



