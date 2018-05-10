Гостей Волгограда одарят "деревянными" панно









Очередную партию сувенирной продукции, но уже из дерева, с изображением скульптуры "Родина-мать зовет!" заказал Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области". Как сообщает ИА "Высота 102", победитель закупки до 21 мая текущего года должен поставить в город-герой деревянные панно-трансформеры в количестве 44 штук. Сувенирное изделие должно состоять из деревянной коробки (цвет вишня). К ней закреплена деревянная плакетка, на которой установлена латунная тарелка диаметром 127 мм. На 22 панно в центральной части тарелки "Родина-мать" будет изображена на фоне голубого неба, а на остальных - на золотом фоне. В остальном продукция идентична: в верхней части тарелки Герб Волгоградской области, а по окружности надписи на русском и английском языках. Стоимость всех панно - 220 тысяч рублей.

Напомним, что в апреле была объявлена закупка сувенирной продукции из фарфора и хрусталя с изображением скульптуры "Родина-мать зовет!". На эти цели было выделено более 516 тысяч рублей.



