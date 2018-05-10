|Общество
|11.05.2018 11:29
Гостей Волгограда одарят "деревянными" панно
Очередную партию сувенирной продукции, но уже из дерева, с изображением скульптуры "Родина-мать зовет!" заказал Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области". Как сообщает ИА "Высота 102", победитель закупки до 21 мая текущего года должен поставить в город-герой деревянные панно-трансформеры в количестве 44 штук. Сувенирное изделие должно состоять из деревянной коробки (цвет вишня). К ней закреплена деревянная плакетка, на которой установлена латунная тарелка диаметром 127 мм. На 22 панно в центральной части тарелки "Родина-мать" будет изображена на фоне голубого неба, а на остальных - на золотом фоне. В остальном продукция идентична: в верхней части тарелки Герб Волгоградской области, а по окружности надписи на русском и английском языках. Стоимость всех панно - 220 тысяч рублей.
Напомним, что в апреле была объявлена закупка сувенирной продукции из фарфора и хрусталя с изображением скульптуры "Родина-мать зовет!". На эти цели было выделено более 516 тысяч рублей.
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Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Расследования
|11.05.2018 12:44
К трем годам и шести месяцам колонии общего режима приговорил Новоаннинский районный суд предпринимателя Геннадия Долгачева, признанного виновным в двух эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с 2013 по 2015 годы он включал в декларации данные о закупке зерна с учетом налога на добавленную стоимость. При этом на деле покупал его у индивидуальных предпринимателей, которые этот налог не платят. Таким образом, он “сэкономил” около 32 миллионов рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела проводили сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области, его расследованием занимались сотрудники регионального СУ...
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|Культура
|11.05.2018 12:06
Фотографии океана, сделанные в США Юлией Гольдберг, представят на выставке в библиотеке имени Горького 13 мая. Выставка откроется в рамках международного фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в институте региональной экономики и социального проектирования. Многие волгоградцы помнят Юлию Гольдберг, несмотря на то, что уже 20 лет она живет в США, где работает художником по войлоку и фотографом. В Волгограде она трудилась школьным учителем английского, журналистом, редактором регионального выпуска газеты «Комсомольская правда». А переезд за океан открыл в ней новые таланты и способности. Юлия живет в Бивертоне с мужем Видасом...
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|Общество
|11.05.2018 11:51
Сегодня в тестовом режиме электропоезд совершил первый рейс по новой ветке от станции в аэропорту Волгограда до платформы Университетская в Советском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, первыми пассажирами стали губернатор Андрей Бочаров, директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, а также начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. Для запуска полноценного движения электропоездов по этому направлению необходимо время. "Объекты находятся в высокой степени готовности. Однако в рамках пусконаладки необходима неделя, чтобы убрать шероховатости, проверить все элементы безопасности", - сообщил губернатор. Сегодня он осмотрел и...
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|Расследования
|11.05.2018 11:29 (Обновлено: 11.05.2018 13:26)
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА «Высота 102». Увиденное и услышанное накануне Дня Победы еще раз подтвердило, что сферу управления многоквартирными домами в нашем городе вряд ли можно назвать прозрачной. Как откровенно перекраивается мусорный бизнес в городе-герое, какие управляющие компании «выжимают» миллионы с жильцов, по сути, не выполняя своих обязанностей, и почему они «прячутся» от долгов и встреч с людьми? Подробности – в видеорепортаже информагентства.
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|Расследования
|11.05.2018 11:25
Приговор Ивану Кузину, осужденному на 7 лет колонии строгого режима за попытку убийства девушки, вступил в силу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня инстанция подтвердила приговор вынесенный Центральным районным судом. Недовольные таким решением осужденный и его защитник обжаловали приговор, но безуспешно. Напомним, летом прошлого года 19-летний парень узнал, что его девушка встречается с другим. Решивший отомстить ревнивец назначил ей встречу у здания пригородного вокзала “Волгоград-1”. Вспыхнула ссора, во время которой парень толкнул девушку в кусты и восемь раз пырнул ее ножом. Свою вину Кузин признал частично и заявил, что только хотел сделать своей подруге больно, но...
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|Общество
|11.05.2018 11:00
Игнорирование предписания инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области обернулось для управляющей организации ООО «Ленинская управляющая компания» (ООО «ЛУК» ) из города Ленинска штрафом на сумму 280 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Госжилнадзоре, при проверке деятельности данной УК по управлению многоквартирным домом по улице имени Ленина в г. Ленинске, были выявлены многочисленные нарушения: повреждения и неисправности цоколя, входных дверей, систем электроснабжения и отопления. В ненадлежащем санитарном состоянии оказались помещения общего пользования и придомовая территория. "Однако предписанные ООО «ЛУК» работы по устранению выявленных нарушений компания проигнорировала и не выполнила в установленный срок. Теперь компании придется выплатить штраф, назначенный мировым...
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|Борьба с коррупцией
|11.05.2018 10:44
Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области
Триста тысяч рублей – такова сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в силовых структурах, по версии следствия, Игорь Акимов получил деньги за «хлопоты» в назначении условного наказания одному из обвиняемых. Обозначенная сумма передавалась прокурору частями, при получении очередной порции мзды он был задержан 8 мая. Накануне, напомним, Центральный районный суд Волгограда избрал для Игоря Акимова меру пресечения в виде ареста на два месяца. В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области после появления информации о задержании прокурора заявили, что основанием для возбуждения уголовного дела по факту получения взятки в крупном размере...
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|Общество
|11.05.2018 10:37
В Волгоградском УФАС России состоялось рассмотрение обращения АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков победителя закупки ООО «Ветер перемен» в связи с уклонением его от заключения договора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, предприятием было размещено извещение о проведении закупки путем проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку (изготовление) металлургических заготовок. Победителем данной закупки было признано ООО «Ветер перемен». Однако компания уклонилась от заключения договора на поставку металлургических заготовок и не предоставило заказчику в установленный срок подписанный оригинал проекта договора. Но победитель данной закупки считает, что при размещении закупки общество изначально было поставлено...
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|Происшествия
|11.05.2018 10:29
Четыре человека получили травмы в аварии в Иловлинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг около десяти часов вечера на 857 километре трассы Р-22 "Тамбов-Волгоград-Астрахань" столкнулись грузовик "ГАЗ Next" и "Nissan". По предварительным данным, 21-летний водитель "ГАЗ" при обгоне выехал на встречную полосу, в результате автомобиль врезался в иномарку, которой управлял 34-летний мужчина. При столкновении пострадали водитель "Nissan" и трое его пассажиров: 27-летний мужчина и две девушки 23 и 27 лет. Всех они отправлены в больницу.
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|Происшествия
|11.05.2018 10:16
Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по предварительным данным, в четверг около 18:20 на улице Заволжской 37-летний водитель “Hyundai Accent” потерял управление своим авто, которое врезалось в здание бывшего поста ДПС. При аварии смертельные ранения получила 33-летняя пассажирка - она погибла на месте, сам водитель с травмами госпитализирован.
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|Общество
|11.05.2018 10:09
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» трудовым десантом вышли на уборку территории приюта для бездомных животных в Красноармейском районе. В очередной добровольной акции волонтеров КАУСТИКа вместе с заводчанами, уже не впервые, участвуют и активисты центра по работе с подростками и молодежью «Форум». До этого была совместная высадка деревьев на Севастопольской набережной, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании. На этот раз адрес добровольной помощи волонтеров – приют для бездомных животных, расположенный с февраля 2018 года в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, волонтеры привели в порядок прилегающую парковую зону, частично освободили чердак здания от крупногабаритного...
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|Экология
|11.05.2018 07:36
С начала года в Волгоградской области природоохранные прокуроры выявили 12 нарушений в сфере законодательства о защите лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, за истекший период объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушения закона, внесены представления в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ГКУ ВО "Светлоярское лесничество". Так, облкомприроды указано на необходимость увеличения штатной численности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Волгоградской области и приведению данного показателя к нормативно установленному. Прокуратура также обратила внимание профильного комитета и лесничества на необходимость активизации и повышение качества...
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|Экономика
|11.05.2018 07:16
Строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината близится к завершению. После ввода в эксплуатацию Гремячинский ГОК обеспечит около 3 тысяч новых рабочих мест и около 2 тысяч – в дочерних предприятиях и подрядных организациях, в смежных отраслях и сфере услуг. В настоящее время в собственном учебном центре «ЕвроХим-ВолгаКалия», который действует с 2011 года, обучают работников по двум основным блокам профессий – для рудника и для сильвинитовой обогатительной фабрики, сообщили ИА «Высота 102» специалисты отдела по связям с общественностью компании. ...
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|Аналитика
|10.05.2018 20:13
Смотрите сегодня в программе: иностранцы, впервые встретившие День Победы в Волгограде, прониклись духом большого праздника со слезами на глазах. Управляющая компания « Комплекс» не тонет: организацию не смущают ни долги, ни претензии жителей, ни штрафы. «Волонтерские» дубы гибнут без ухода: посаженные в центре Волгограда в честь заслуженных людей деревья оставили на произвол судьбы. «Бессмертный полк» снова прошагал по городу-герою Волгограду: колонны объединили десятки тысяч потомков победителей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
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|Политика
|10.05.2018 19:43
Список участников праймериз «Единой России» вновь пополнился за счет политических "перекати поле". Как сообщает ИА «Высота 102», пример экс-члена партии «Справедливая Россия» Ирины Каревой "заразил" еще несколько претендентов на депутатские мандаты. Так, в команду партии власти на предстоящих выборах по одномандатному округу №6 Дзержинского района стремится попасть нынешний депутат гордумы от КПРФ Денис Глазунов (на фото). Его предвыборная кампания, похоже, в разгаре – почтовые ящики избирателей Жилгородка уже забрасывают номерами одной из местных газет, на каждой странице которой сияет лик «слуги народа». Правда, ни в одной из заметок, героем которой является депутат, не сообщается о причинах его политической...
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11 мая 11:29
Гостей Волгограда одарят "деревянными" панно 3
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