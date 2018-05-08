В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войне

Сегодня сотни волгоградцев с цветами идут к сталинградским святыням, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне.













Традиционно в этот день делегация волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» возлагает цветы и гирлянды к Вечному Огню на площади Павших борцов, в Пантеоне Воинской славы и на Солдатском кладбище на Мамаевом кургане, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».

























«9 Мая — это день единения нашей страны, это символ национальной гордости, воинского мужества. В этот день особо ценишь мирное небо над головой. Ценишь то, ради чего наши деды, не жалея своей жизни, приближали победу и мирное будущее, — сказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов. — Мы свято чтим память героев Великой Отечественной войны. Стало доброй традицией поздравлять с Днем Великой Победы наших ветеранов, бывших работников предприятия. От имени коллектива предприятия поздравляю ветеранов и всех волгоградцев с нашим общим праздником. Желаю крепкого здоровья и благополучия».





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