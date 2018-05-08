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От Сталинграда - до Великой Победы
 08.05.2018 15:53

В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войне

Сегодня сотни волгоградцев с цветами идут  к сталинградским святыням, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. 



Традиционно в этот день делегация волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» возлагает цветы и гирлянды к Вечному Огню на площади Павших борцов, в Пантеоне Воинской славы и на Солдатском кладбище на Мамаевом кургане, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». 






«9 Мая — это день единения нашей страны, это символ национальной гордости, воинского мужества. В этот день особо ценишь мирное небо над головой.  Ценишь то, ради чего наши деды, не жалея своей жизни, приближали победу и мирное будущее, — сказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов. — Мы свято чтим память героев Великой Отечественной войны. Стало доброй традицией  поздравлять с Днем Великой Победы наших ветеранов, бывших работников предприятия. От имени коллектива предприятия  поздравляю ветеранов и всех волгоградцев с нашим общим праздником. Желаю крепкого здоровья и благополучия»
Справка. 
Компания «ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку социально-культурным и патриотическим проектам, которые направлены на укрепление связи поколений, на работу по воспитанию подрастающего поколения в духе любви к родине, уважения к подвигу героев. При поддержке компании в феврале нынешнего года запущен портал, посвященный памяти и помощи ветеранам «Общественно-государственный проект «ГОРДИМСЯ_ПОМНИМ.РФ»
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От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 16:35

Первыми увидеть фейерверк в честь празднования 9 мая смогут сегодня зрители программы патриотической акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Это событие станет ярким завершением мультимедийной видеоинсталляции. Сегодня ее покажут в 20.30, 21.00 и 21.30.  Праздничные залпы раздадутся сразу после окончания последнего показа красочной инсталляции, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, акция проходит в городе-герое третий год подряд и представляет собой зрелищную видеоинсталляцию. Сначала зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После сюжетной видеоинсталляции с проекцией на подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» будет объявлена...
Прочитана: 9 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 16:14

Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом В День Победы, 9 мая,  внуки и правнуки Героя Советского Союза, летчика-истребителя  Владимира Шевченко  пойдут с портретом своего деда и прадеда в составе «Бессмертного Полка». «Это был человек удивительной и драматичной судьбы, в которой переплелись и взлеты, и падения, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» внук Героя,  депутат волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. – О жизни крестьянского паренька из поселка Панфилово Сталинградской области  поведал в  посвященной нашим выдающимся землякам книге «Сила человеческого патриотизма» волгоградский автор Иван Тихонович Патрин. Он знал Шевченко лично. В книге есть воспоминания  дважды Героя Советского Союза генерала  Павла Ивановича Батова,  генерального секретаря компартии Испании Долорес...
Прочитана: 264 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 15:24 (Обновлено: 08.05.2018 15:24)

На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Информационный канал Севастополя, 8 мая 2018г. Более 1300 километров преодолели волгоградские велосипедисты-патриоты, чтобы привезти на Сапун-гору города-героя Севастополя землю с Мамаева кургана города-героя Сталинграда. Это уже юбилейный пятый велопробег от города-героя к городу-герою. В прошлом году всю дистанцию успешно преодолели 10 спортсменов. В 2018 году на старт вышли 11 человек. Трасса не стала проще, требования к участникам пробега были даже серьезней. Ежедневно по пять-шесть часов крутили педали. Участник велопробега Дмитрий Крючков рассказывает:«По пути следования оставляли у памятников советским воинам часть земли с Мамаева кургана, участвовали в импровизированных митингах. Благо, встречали во всех городах и поселках радушно, хлебосольно....
Прочитана: 1887 раз
Расследования 08.05.2018 15:07

Сегодня около полудня, в черте города Суровикино Волгоградской области  водолазы нашли тело пропавшего в феврале девятилетнего Андрея Гусева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, погибший ребенок был найден у третьего подвесного моста через реку Чир в зарослях камыша, в 5-6 километрах от места,  где он нынешней зимой провалился под лед. Тело отправлено на судмедэкспертизу, но, по предварительным данным, повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на нем не обнаружено.  Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Об его исчезновении родные заявили в полицию около 10 часов вечера. В его поисках участвовали...
Прочитана: 724 раз
Политика 08.05.2018 14:48

Губернатор рассказал Соколову о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской области Своими планами по созданию на территории Волгоградской области современной транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров поделился сегодня с и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Максимом Соколовым, сообщили ИА "Высота 102" в окружении главы региона. Напомним, федеральный чиновник находится сегодня в Волгограде с рабочим визитом. В первой половине дня Соколов прибыл в аэропорт город-героя, где принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала внутренних линий. Затем и.о министра направился на железнодорожный вокзал Волгограда. По дороге Максим Соколов и Андрей Бочаров сделали остановку на рокадной дороге, прогулялись по набережной. Губернатор рассказал, что в будущем планирует продлить...
Прочитана: 1594 раз
Общество 08.05.2018 13:48

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ: в Волгоградской области ее получателями станут более 1700 человек. Как сообщили ИА «Высота 102»  в  Пенсионном фонде России, единовременная выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира  Путина.  Выплаты получат инвалиды  и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными пособиями. 
Прочитана: 809 раз
Общество 08.05.2018 13:42

В Волгоградской области наградили полицейского за спасение двух человек в пожаре Медаль МВД России “За смелость во имя спасения” получил начальник пункта полиции отдела полиции № 1 УМВД России по Волжскому Салават Курмагазиев. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в августе прошлого года полицейский и его коллега - заместитель начальника ОГИБДД  Дмитрий Гринцов получили сообщение о пожаре в одном из садоводческих обществ. Тогда огонь с сухой растительности перекинулся на четыре дома. Прибыв на место бедствия,  стражи порядка услышали крики о помощи.  75-летняя пенсионерка и ее сын, убегая  от пожара, оказались в огненной ловушке и не могли вырваться из пекла. Недолго думая, полицейские на служебной “Ниве”...
Прочитана: 603 раз
Общество 08.05.2018 13:31

«Доска позора»: Разбитая дорога под Волгоградом пошла кругами Жители Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области в виде протеста разрисовали рассыпавшуюся после некачественного ямочного ремонта единственную транспортную артерию населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Ерзовки, ежедневно водители разбивают колеса и подвеску своих автомобилей,  бамперы и царапают днища автомобилей. «Ям все больше, а ремонтировать дорогу никто не собирается, - написали люди. -  Населенный пункт является одним из  логистических узлов региона. Здесь располагаются  базы сетей крупных магазинов и компаний. Бесконечный поток фур убивает нашу дорогу. Руководство этих самых компаний чинить поломанную их фурами дорогу не собирается, в результате единственную транспортную артерию продолжают добивать».    Периодически...
Прочитана: 3215 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 13:30

В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде Сегодня у перинатального центра в Советском районе Волгограда открыли памятный знак бойцу Красной Армии Андрею Лоенко, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему под Сталинградом. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда «Курган»,  останки солдата были обнаружены во время раскопок, а имя установили благодаря сохранившемуся медальону. Боец погиб в ходе боя  при уничтожении вражеского пулеметного расчета и все годы после войны считался пропавшим без вести.   Автором памятного знака стал курсант поискового отряда девятиклассник школы Даниил  Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области по увековечиванию памяти воинов, павших смертью храбрых при защите Сталинграда. Волгоградский проект победил в...
Прочитана: 290 раз
Экология 08.05.2018 13:26

В воздухе на юге Волгограда нашли химические примеси Исследования, проведенные независимой лабораторией общественного экологического контроля,  выявили наличие специфических химических загрязнителей в атмосферном воздухе в районе поста общественного экологического контроля у остановки «ДК  Строитель»  Красноармейского района: пропаналь, трихлорэтилен, бутиловый спирт, изопропиловый спирт, этилбензол. Об этом ИА «Высота 102» заявили в иформационном центре «Волгоград-Экопресс», который  обратился к независимой лаборатории с просьбой провести дополнительные отборы проб воздуха в Красноармейском районе Волгограда в связи с дымкой и пыльной бурей,  наблюдавшимися 7-8 мая в Волгограде.  Также в атмосферном воздухе непосредственно около промышленных предприятий -  напротив стелы завода «Каустик»,  на остановке общественного транспорта между «Каустиком» и ТЭЦ-3, на границе...
Прочитана: 967 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 12:33 (Обновлено: 08.05.2018 12:44)

На станцию Волгоград-1 прибыл «Воинский эшелон» Сегодня в Волгограде встретили ретро-поезд «Воинский эшелон». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на перрон станции Волгоград-1 пришли ветераны, волгоградцы, представители железной дороги. Прямо здесь состоялся праздничный концерт, а все желающие могли воочию увидеть экспонаты, которые привез паровоз.  Это - танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная  БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. Особенный восторг этот уникальный эшелон вызвал, конечно же, у детей.  Проект был организован при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ОАО «РЖД», а всю военную технику представил музей-заповедник «Сталинградская битва». «Воинский эшелон» уже прошел десятки станций Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей,...
Прочитана: 1033 раз
Экология 08.05.2018 12:30

Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.  Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года.  До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию...
Прочитана: 2785 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 12:00

Михаил Зимин: «В эти майские дни мы вновь славим героев!» Уважаемые коллеги!  Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю  Вас с наступающим самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!  В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для волгоградцев этот праздник  всегда был и остается особенным, важным и значимым. В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей.  Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну...
Прочитана: 1289 раз
Борьба с коррупцией 08.05.2018 11:42

Дать взятку начальнику отделения полиции попытался коммерсант из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 64-летнего предпринимателя поймали на одном из рынков Дзержинского района на торговле контрафактной одеждой и обувью. По этому факту подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД была организована проверка, а товар был изъят. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, чтобы “замять” дело,  бизнесмен  решил откупиться полицейских за 25 тысяч рублей. Его задержали в здании УМВД Волгограда, куда он прибыл для дачи объяснений, при попытке передать деньги начальнику отделения. Сейчас продолжается расследование уголовного...
Прочитана: 2450 раз
Происшествия 08.05.2018 11:31

Один человек погиб сегодня при пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА  “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области,  сигнал о возгорании на первом этаже  четырехэтажного доме №52 по улице Чебышева поступил в 10:34. На место прибыли  расчеты пожарно-спасательной части №20. Из-за сильного задымления из подъезда пришлось вывести находившихся там людей. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 20 кв.метров. В 11:10 пламя было потушено. На месте пожара обнаружен один погибший, его личность сейчас устанавливают. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.  МЧС призывает жителей Волгограда и области соблюдать меры пожарной безопасности.
Прочитана: 1456 раз


8 мая 16:35
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8 мая 12:33
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8 мая 12:00
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День 8 Мая, Вт
Волгоград
Малооблачно, температура 25..27 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
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В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботник
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Мимо кассы: билеты на финал Кубка России по футболу в Волгограде «утекли»Комментарии10
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В Волгограде проходит акция сторонников Навального
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Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплексКомментарии12
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Чиновников администрации Волгоградской области хотят лишить буфета
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В Волгограде болельщики штурмуют кассы ради билетов на финал Кубка РоссииКомментарии9
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В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщину
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Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников Сталинграда
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