Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
От Сталинграда - до Великой Победы
 09.05.2018 15:08

Волгоградский художник Лев Тырин: «Во время бомбежки слоны и зебры разбегались по центру Сталинграда»



"Картинки моего детства" – под таким трогательным названием в Волгоградском театре юного зрителя зимой 2018 года была организована выставка рисунков. Первая персональная выставка художника Льва Николаевича Тырина. 31 января ему исполнилось 80 лет. Дитя Сталинграда в течение всей жизни рисовал свои воспоминания о детстве -  отнюдь не светлом и радостном. Так получилось, что о работах Тырина, которые потрясают своей натуралистичностью, волгоградцы узнали совсем недавно. Сам автор на встречу с первыми гостями выставки не пришел – не позволяет здоровье, да и отвык он от публики – живет тихо, уединенно, даже замкнуто. Для «Высоты 102» он сделал исключение, впустил в свой маленький мир и впервые в жизни дал видео-интервью.
 

Художник рассказал журналисту истории поистине зверского поведения фашистов, вспомнил, как питался кожаными башмаками и как наживую из его головы хирург доставал осколок бомбы. 
Лев Сергеевич признался, что хотел бы издать альбом своих картин, которые становятся в городе все популярнее. Сегодня, 9 мая, его работы уже в оцифрованном виде покажут в интерактивном музее «Россия – моя история». В квартире дедушки на средства спонсоров потихоньку начали наводить порядок. Так, совет предпринимателей при администрации Красноармейского района оплатил ремонт в ванной комнате. В жизни художника-отшельника, разменявшего девятый десяток лет, определенно настало время обновления и перемен, которых он, впервые за многие годы, не спешит сторониться.

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Депутаты Волгоградской гордумы превращаются в конкурентовВолгоградскую область включили в «красную» зону регионов с небезопасными дорогамиВолгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплексВ Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщинуВ Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018
 
Актуальные интервью и комментарии

Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами

Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников Сталинграда

Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы власти

Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом  по отбору регионального оператора по обращению с твердыми...

Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции,...

Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...

Спорт 09.05.2018 16:26

И.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Волгоград. Как сообщили  ИА «Высота 102» в администрации региона, самолет с федеральным чиновником приземлился в аэропорту, где его встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Виталий Мутко побывал с главой региона на стадионе, где в эти минуты заканчиваются последние приготовления к матчу на Кубок России между «Тосно» (Ленинградская область)  и «Авангардом» (Курск). Виталий Мутко будет присутствовать на матче и, вероятно, вручит Кубок России победителю финала.  Напомним, Виталий Мутко до отставки правительства занимал пост вице-премьера по культуре и спорту. В новом составе правительства глава кабинета министров Дмитрий Медведев предложил назначить Мутко своим заместителем...
Прочитана: 1407 раз
Общество 09.05.2018 13:36

Марш «Бессмертного полка» в Волгограде: Я помню, я горжусь! Сегодня, 9 мая,  в Волгограде, как и по всей России,  прошло шествие «Бессмертного полка», объединившее тысячи сталинградцев-волгоградцев. Нескончаемым потоком по проспекту имени Ленина – от Дома сержанта Павлова и до Мамаева кургана -  шли потомки победителей с портретами родных людей, приближавших великий День – День Победы. Вот только самих фронтовиков в рядах участников марша уже совсем мало…  «Мы хотим знать и помнить тех, кто спас мир от фашизма, нам  важно прикоснуться  к героическому поколению  людей, принесших мир на планету,  отдать им дань памяти и  низко поклониться за их подвиг, - признавались участники шествия журналистам ИА «Высота 102». Участников...
Прочитана: 3874 раз
Спорт 09.05.2018 12:43

В Волгограде обладатели бесплатных билетов на футбол не теряют надежды их продать Бесплатные билеты на сегодняшний финал Кубка России по футболу буквально пачками предлагаются к продаже на популярных сайтах объявлений, сообщает ИА «Высота 102». Цены на пригласительные, которые по инициативе РФС должны были стать подарком жителям и гостям города, колеблются от 500 до 2000 рублей. Вместе с тем, как заявил агентству РИА Новости мэр Волгограда Андрей Косолапов, городская полиция пресекает продажи. «Очень критически к этому отношусь. Сотрудники полиции сконцентрированы на этом. Сейчас мы пресекаем эти продажи, потому что на финал Кубка России вход для болельщиков бесплатный»...
Прочитана: 1540 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 11:56

Традиционный парад в честь Дня Победы прошел в Волгограде при большом скоплении зрителей. Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало прибытие в трибунную часть площади Павших борцов ветеранов Великой Отечественной войны - их встретили аплодисментами. Фронтовики, многим из которых уже за 95, по случаю самого главного своего праздника надели все ордена и изо всех сил старались держаться бодро.  Как сообщает ИА «Высота 102», перед началом праздничного шествия губернатор Волгоградской области передал жителям и гостям города-героя поздравления от президента страны Владимира Путина. А затем...
Прочитана: 2450 раз
Общество 09.05.2018 09:51

Более двух десятков нетрезвых водителей за минувшие сутки были задержаны сотрудниками ГИБДД в Волгограде и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, всего сотрудниками ГИБДД были выявлены 733 различных нарушений правил безопасности на дороге. Произошло две аварии, в результате которых получили различные травмы три человека. Так, днем в Михайловском районе у дома №54 по улице Комсомольской 51-летний водитель “Mazda”, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и сбил стоявшую на обочине 67-летнюю женщину.  С травмой головы пенсионерка была доставлена в больницу. Около половины седьмого вечера у перекрестка улиц Ленина и Покровской  в Волжском 43-летний водитель “Лады Гранты”...
Прочитана: 2467 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 09:19

В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдно С раннего утра, сегодня - в день 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией, многие волгоградцы начали приходить на Мамаев курган, где 50 лет назад в память о погибших в Сталинградском сражении был воздвигнут воинский мемориал. Как  сообщает ИА "Высота 102", одними из первых, кто возложил цветы к Вечному огню в зале воинской славы на главной высоте России со знаменитой всему миру 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовет", стали ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров и руководители региональных управлений ФСБ, СУ СК, прокуратуры и ГУ МВД региона.  ...
Прочитана: 3475 раз
Культура 09.05.2018 09:16

Юный артист из Волгоградской области покажет мастерство в "Артеке" Даниил Никитин из города Фролово Волгоградской области вышел в полуфинал Всероссийского литературного конкурса юных чтецов «Живая классика».  Школьник выбрал отрывок о матери из произведения Юрия Яковлева «Сердце земли». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-секретарь конкурса Юлия Сафонова. «Когда я выступал, то представлял, что в зале сидят все друзья и знакомые. Это помогло справиться с волнением», - поделился он впечатлениями. По условиям конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут...
Прочитана: 1020 раз
Общество 09.05.2018 07:08

Дорогие волгоградцы-сталинградцы, ветераны, труженики тыла ! От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной войне!  Все дальше в историю уходят годы лихолетья, которые унесли жизни миллионов советских людей, вставших на защиту свободы и независимости нашей Родины. Мужество наших отцов и дедов, их стойкость, самоотверженность всегда будут примером высшего служения Отечеству для всех поколений россиян. Мир помнит подвиг народа, спасшего его от ужасов фашизма.  Защитники Сталинграда совершили свой беспримерный подвиг, который переломил ход войны. Память обо всех погибших в жесточайших боях на берегах Волги, на фронтах Великой Отечественной войны живет в сердцах всех  поколений.  Дорогие ветераны!...
Прочитана: 1553 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 06:50

В Волгоградской области открыт бюст и памятный знак рыцарям Отчизны - маршалу Жукову и солдату Нурадилову Сегодня в поселке  Колобовка Ленинского района на Аллее Славы открыли бюст маршалу Георгию Жукову и памятный знак  Герою Советского Союза и защитнику Сталинграда Ханпаше Нурадилову. В торжественных мероприятиях приняли участие прибывшие в Волгоградскую область представители ветеранских организаций из Дагестана и Чечни,  юнармейцы, племянник Героя Асрудин Нурадилов, участники автопробега «Памяти Ханпаши Нурадилова», местные жители, школьники, депутаты, представители администраций поселка и района.  Как сообщил ИА  «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин, выступающие говорили о великом полководце  Жукове и подвиге солдата Нурадилова, отличавшегося невероятной отвагой и бесстрашием.  «Фронтовая газета «Красная Армия» писала...
Прочитана: 1081 раз
Экология 08.05.2018 20:08

На свалке под Волгоградом вспыхнул пожар Свалка загорелась сегодня вечером в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на границе района поступил в 16:20. Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что горит мусор глубокого залегания. Площадь пожара составила около 200-300 кв.метров.  В 18:30 пожар был локализован, угрозы распространения огня нет. Причины возгорания выясняются.  По словам очевидцев,  пожар начался после трех часов дня. Столб дыма вырастающий неподалеку от Третьей Продольной  был виден за несколько километров. Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности, а в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить о нем по телефонам 01...
Прочитана: 8873 раз
Аналитика 08.05.2018 20:04

Смотрите сегодня в программе: новый терминал волгоградского аэропорта открыли с музыкой и и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства России. Да будет так: губернатор Волгоградской области уверен, что мечты сбываются. Встреча ретро-поезда «Воинский эшелон»: душевно и со слезами на глазах. Волгоград готовится с размахом отпраздновать очередной День Победы: будет все в лучших традициях города-героя. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
Прочитана: 15747 раз
Спорт 08.05.2018 18:53

Победой немецких футболистов завершился "Международный матч мира" - товарищеская встреча между молодежными сборными России и Германии, сообщает ИА “Высота 102”. Игра, в которой участвовали спортсмены 2000 года рождения, прошла в Волгограде на стадионе “Зенит” при полных трибунах (около 3500 зрителей).  Первый тайм начался на равных, на 6 минуте защитник сборной России Павел Маслов создал опасный момент у ворот сборной Германии, но открыть счет ему не удалось. А на 12-й минуте немецкий нападающий Эрик Хотман забил мяч в ворота россиян. Через 13 минут еще один мяч отправил в ворота соперника  полузащитник Германии Николас Кюн. Во втором тайме на 75 минуте ответный...
Прочитана: 2386 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 16:35

Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая Первыми увидеть фейерверк в честь празднования 9 мая смогут сегодня зрители программы патриотической акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Это событие станет ярким завершением мультимедийной видеоинсталляции. Сегодня ее покажут в 20.30, 21.00 и 21.30.  Праздничные залпы раздадутся сразу после окончания последнего показа красочной инсталляции, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, акция проходит в городе-герое третий год подряд и представляет собой зрелищную видеоинсталляцию. Сначала зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После сюжетной видеоинсталляции с проекцией на подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» будет объявлена...
Прочитана: 2473 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 16:14

Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом В День Победы, 9 мая,  внуки и правнуки Героя Советского Союза, летчика-истребителя  Владимира Шевченко  пойдут с портретом своего деда и прадеда в составе «Бессмертного Полка». «Это был человек удивительной и драматичной судьбы, в которой переплелись и взлеты, и падения, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» внук Героя,  депутат волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. – О жизни крестьянского паренька из поселка Панфилово Сталинградской области  поведал в  посвященной нашим выдающимся землякам книге «Сила человеческого патриотизма» волгоградский автор Иван Тихонович Патрин. Он знал Шевченко лично. В книге есть воспоминания  дважды Героя Советского Союза генерала  Павла Ивановича Батова,  генерального секретаря компартии Испании Долорес...
Прочитана: 4885 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 15:53

В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСегодня сотни волгоградцев с цветами идут  к сталинградским святыням, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне.  Традиционно в этот день делегация волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» возлагает цветы и гирлянды к Вечному Огню на площади Павших борцов, в Пантеоне Воинской славы и на Солдатском кладбище на Мамаевом кургане, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».  «9 Мая — это день единения нашей страны, это символ национальной гордости, воинского мужества. В этот день особо ценишь мирное небо над головой.  Ценишь то, ради...
Прочитана: 1307 раз


9 мая 16:26
На финал Кубка России в Волгоград прибыл и.о.вице-премьера правительства РФ
9 мая 15:08
Волгоградский художник Лев Тырин: «Во время бомбежки слоны и зебры разбегались по центру Сталинграда»Смотреть фотографииCмотреть видео
9 мая 13:36
Марш «Бессмертного полка» в Волгограде: Я помню, я горжусь!Смотреть фотографииCмотреть видео
9 мая 12:43
В Волгограде обладатели бесплатных билетов на футбол не теряют надежды их продатьСмотреть фотографии
9 мая 11:56
В Волгограде прибывших на военный парад ветеранов встретили аплодисментамиCмотреть видео
9 мая 09:51
В Волгоградской области более 20 водителей сами создали себе и родным предпраздничные проблемы
9 мая 09:19
В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдно Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
9 мая 09:16
Юный артист из Волгоградской области покажет мастерство в "Артеке"Смотреть фотографии
9 мая 07:08
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: С праздником Победы ! Вечная слава солдату-победителю ! Комментарии28
9 мая 06:50
В Волгоградской области открыт бюст и памятный знак рыцарям Отчизны - маршалу Жукову и солдату НурадиловуСмотреть фотографии
8 мая 20:08
На свалке под Волгоградом вспыхнул пожар Комментарии3Смотреть фотографии
8 мая 20:04
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области заставляет жителей поверить в магию любимой фразы Комментарии3Cмотреть видео
8 мая 18:53
В Волгограде молодежная сборная России проиграла сверстникам из Германии - 1:3 Комментарии4
8 мая 16:35
Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая Комментарии2Смотреть фотографии
8 мая 16:14
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом Комментарии6Смотреть фотографииCмотреть видео
8 мая 15:53
В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
8 мая 15:44
Губернатор рассказал Соколову о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской области Комментарии11Смотреть фотографии
8 мая 15:24
На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Смотреть фотографии
8 мая 15:07
В Волгоградской области тело утонувшего в Чиру ребенка нашли в черте города
8 мая 13:48
Ко Дню Победы волгоградские инвалиды и участники войны получат 10 тысяч рублей Комментарии15
8 мая 13:31
«Доска позора»: Разбитая дорога под Волгоградом пошла кругами Комментарии15Смотреть фотографии
8 мая 13:30
В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде Комментарии1Смотреть фотографии
8 мая 13:26
В воздухе на юге Волгограда нашли химические примеси Комментарии15Смотреть фотографии
8 мая 12:30
Коммунальными отходами в республике Адыгея займется волгоградская компания Комментарии18
8 мая 12:00
Михаил Зимин: «В эти майские дни мы вновь славим героев!»Смотреть фотографии
8 мая 11:42
В Волгограде бизнесмен пытался подкупить начальника отделения полиции Комментарии20
8 мая 11:31
В Советском районе Волгограда в квартире сгорел человек Комментарии1
8 мая 11:14
В Волгограде начались мероприятия в честь 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией Комментарии3Cмотреть видео
8 мая 11:07
Стартовала рекламная кампания в поддержку детского питания «Сады Придонья»Смотреть фотографии
8 мая 10:45
В Волгоград прибыл и.о министра транспорта РФ Комментарии6Смотреть фотографии
От Сталинграда - до Великой Победы
9 мая 15:08
Волгоградский художник Лев Тырин: «Во время бомбежки слоны и зебры разбегались по центру Сталинграда»Смотреть фотографииCмотреть видео
9 мая 11:56
В Волгограде прибывших на военный парад ветеранов встретили аплодисментамиCмотреть видео
9 мая 09:19
В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдно Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
9 мая 06:50
В Волгоградской области открыт бюст и памятный знак рыцарям Отчизны - маршалу Жукову и солдату НурадиловуСмотреть фотографии
8 мая 16:35
Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая Комментарии2Смотреть фотографии
8 мая 16:14
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом Комментарии6Смотреть фотографииCмотреть видео
8 мая 15:53
В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
8 мая 15:24
На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Смотреть фотографии
8 мая 13:30
В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде Комментарии1Смотреть фотографии
8 мая 12:33
На станцию Волгоград-1 прибыл «Воинский эшелон» Комментарии2Смотреть фотографии
8 мая 12:00
Михаил Зимин: «В эти майские дни мы вновь славим героев!»Смотреть фотографии
8 мая 11:14
В Волгограде начались мероприятия в честь 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией Комментарии3Cмотреть видео
8 мая 07:15
Волгоградский казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве Комментарии20
7 мая 17:37
В Советском районе Волгограда стартовала акция «Память поколений»Cмотреть видео
7 мая 13:26
В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы Комментарии4Смотреть фотографии
7 мая 10:55
Волжане прошли свой «Путь к победе»Смотреть фотографии
5 мая 17:14
Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников СталинградаCмотреть видео
5 мая 12:04
В Волгограде на Лысой горе будущим полицейским провели урок мужестваСмотреть фотографииCмотреть видео
4 мая 18:23
В Волгограде ОМОН вывел детей на экскурсию Комментарии7Смотреть фотографии
3 мая 20:20
Музей-заповедник «Сталинградская битва» приглашает торжественно отметить День ПобедыСмотреть фотографии
3 мая 19:22
В Волгограде на площади Павших борцов проходит первая репетиция парада в честь Дня ПобедыСмотреть фотографии
3 мая 11:55
В Волгограде в День Победы пройдет Крестный ход памяти погибших защитников Отечества Комментарии4
1 мая 12:41
В Волгоградской области за год установили имена более 2 тысяч погибших на фронте
1 мая 09:26
В Волгоградской области «Солдатское поле» облагородят почти за 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
30 апреля 13:28
Минобороны РФ рассказало о параде в Волгограде в схемах и картинкахСмотреть фотографии
28 апреля 14:43
«Ростелеком» организовал праздничный сеанс видеоконференцсвязи для ветеранов Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
27 апреля 12:53
Помнит Россия, помнит Казахстан: В Волгограде открыли памятник павшим героям Сталинградской битвы из соседнего государства Комментарии8Смотреть фотографииCмотреть видео
26 апреля 12:19
Дорогой славы: На Мамаевом кургане в Волгограде памятник павшим землякам откроют 1200 казахстанцев Комментарии5Смотреть фотографии
26 апреля 08:04
Велосипедисты из Волгограда, Владимира и Урюпинска преодолеют 1300 км в честь Дня Победы Комментарии11
24 апреля 11:47
В Волгограде у Вечного огня развернули 10-метровую георгиевскую ленту Комментарии4Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   
День 9 Мая, Ср
Волгоград
температура 24..26 С, давление 742..744 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
9 Мая, Ср
1 $ 63.0066 руб.
1 € 75.0409 руб.
1 GBP 85.1093 руб.
1 CHF 62.7493 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы властиКомментарии58
Бюджет Волгоградской области сэкономил на социальных проездныхКомментарии34
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: С праздником Победы ! Вечная слава солдату-победителю !Комментарии28
Волгоградская область не выполнила программу приватизацииКомментарии28
В Волгограде со здания приемной "Единой России" украли флагиКомментарии23
Пыльные бури стали причиной дымки над ВолгоградомКомментарии22
Волгоградский казачий театр отметит День Победы гастролями в МосквеКомментарии20
В Волгограде бизнесмен пытался подкупить начальника отделения полицииКомментарии20
В Волгограде экс-директора "Европа-Биофарм" осудили за аферу с переработкой тыквыКомментарии20
Несчастливая находка: жителю Волгограда грозит срок за оплату продуктов чужой банковской картойКомментарии19
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходамиКомментарии18
Аппаратчиков мэрии Волгограда понизят в должностях во благо бюджетаКомментарии18
Коммунальными отходами в республике Адыгея займется волгоградская компанияКомментарии18
Волгоградскую область включили в «красную» зону регионов с небезопасными дорогамиКомментарии17
В воздухе на юге Волгограда нашли химические примесиКомментарии15

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области начали действовать жесткие противопожарные правила
Просмотров: 12050
Группа волгоградцев отправилась в Москву на инаугурацию президента России
Просмотров: 11997
В Волгограде полицейские разыскивают "подрывника"-грабителя банка (ВИДЕО)
Просмотров: 7000
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганомКомментарии6
Просмотров: 3517
В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдноКомментарии5
Просмотров: 3202
Они сделали это: «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает в Волгоградской области строительство комбината-мечты
Просмотров: 3183
Пыльные бури стали причиной дымки над ВолгоградомКомментарии22
Просмотров: 3143
Губернатор рассказал Соколову о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской областиКомментарии11
Просмотров: 2988
В Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018
Просмотров: 2922
"Доска позора": В Волгограде крупнейший в Европе остров тонет в мусореКомментарии15
Просмотров: 2916

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде суд открыл ТРЦ "7 звезд"Комментарии1
Рекомендации: +133 / 3-
В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботник
Рекомендации: +44 / 5-
Мимо кассы: билеты на финал Кубка России по футболу в Волгограде «утекли»Комментарии10
Рекомендации: +42 / 2-
В Волгограде проходит акция сторонников Навального
Рекомендации: +40 / 26-
Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплексКомментарии12
Рекомендации: +39 / 8-
Стартовала рекламная кампания в поддержку детского питания «Сады Придонья»
Рекомендации: +37 / 2-
Чиновников администрации Волгоградской области хотят лишить буфета
Рекомендации: +33 / 8-
В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщину
Рекомендации: +31 / 12-
Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников Сталинграда
Рекомендации: +29 / 3-