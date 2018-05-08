Сегодня около полудня, в черте города Суровикино Волгоградской области водолазы нашли тело пропавшего в феврале девятилетнего Андрея Гусева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, погибший ребенок был найден у третьего подвесного моста через реку Чир в зарослях камыша, в 5-6 километрах от места, где он нынешней зимой провалился под лед. Тело отправлено на судмедэкспертизу, но, по предварительным данным, повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на нем не обнаружено.

Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Об его исчезновении родные заявили в полицию около 10 часов вечера. В его поисках участвовали более 200 человек. Но уже на следующий день стало известно, что ребенок утонул. Изучив записи камер наружного наблюдения, следователи выяснили, что Андрей гулял со своим другом и с ним же отправился играть на льду реки. От его товарища и стало известно о трагедии - лёд не выдержал их веса и ребята провалились в воду. Выбраться из реки удалось лишь одному.

