







Своими планами по созданию на территории Волгоградской области современной транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров поделился сегодня с и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Максимом Соколовым, сообщили ИА "Высота 102" в окружении главы региона. Напомним, федеральный чиновник находится сегодня в Волгограде с рабочим визитом. В первой половине дня Соколов прибыл в аэропорт город-героя, где принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала внутренних линий. Затем и.о министра направился на железнодорожный вокзал Волгограда. По дороге Максим Соколов и Андрей Бочаров сделали остановку на рокадной дороге, прогулялись по набережной. Губернатор рассказал, что в будущем планирует продлить рокадную дорогу на север и юг города - до Тракторозаводского и Кировского районов. Глава региона намерен заняться и Третьей продольной, которая должна выходить в Красноармейский район Волгограда. Планируется продлить и улицу Электролесовскую, соединить ее с улицей Кирова. Это позволит значительно разгрузить Вторую продольную от транзитного транспорта. В беседе были затронуты вопросы строительства дороги в обход Волгограда, а также пусковых комплексов мостового перехода, чтобы транспортный поток со стороны Среднеахтубинского района имел прямой выход на московскую трассу.



