В воздухе на юге Волгограда нашли химические примеси

Исследования, проведенные независимой лабораторией общественного экологического контроля, выявили наличие специфических химических загрязнителей в атмосферном воздухе в районе поста общественного экологического контроля у остановки «ДК Строитель» Красноармейского района: пропаналь, трихлорэтилен, бутиловый спирт, изопропиловый спирт, этилбензол. Об этом ИА «Высота 102» заявили в иформационном центре «Волгоград-Экопресс», который обратился к независимой лаборатории с просьбой провести дополнительные отборы проб воздуха в Красноармейском районе Волгограда в связи с дымкой и пыльной бурей, наблюдавшимися 7-8 мая в Волгограде. Также в атмосферном воздухе непосредственно около промышленных предприятий - напротив стелы завода «Каустик», на остановке общественного транспорта между «Каустиком» и ТЭЦ-3, на границе «ЛУКОЙЛ-ВНП» и «Каустика - было выявлено присутствие ряда химических примесей: этиловый эфир, пропаналь, ацетон, этиловый спирт, трихлорэтилен, П-ксилол, бутиловый спирт, акролеин, изопропиловый спирт, этилбензол, этилформиат, изобутилацетат.

В районе ТЭЦ-3 зафиксировано превышение ПДК по пропаналю почти в полтора раза. Около стелы «Каустик» и на границе с «ЛУКОЙЛ-ВНП» концентрация пропаналя в воздухе приближается к границе ПДК.

Результаты проведенных общественностью рекогносцировочных исследований направлены в администрацию Волгограда, облкомприроды, управление Росприроднидзора и руководителям промышленных предприятий с требованием определить источники выявленных примесей и усилить контроль, особенно в летний период, - заявили в экологической организации.