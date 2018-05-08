На станцию Волгоград-1 прибыл «Воинский эшелон»





Сегодня в Волгограде встретили ретро-поезд «Воинский эшелон». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на перрон станции Волгоград-1 пришли ветераны, волгоградцы, представители железной дороги. Прямо здесь состоялся праздничный концерт, а все желающие могли воочию увидеть экспонаты, которые привез паровоз. Это - танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. Особенный восторг этот уникальный эшелон вызвал, конечно же, у детей.





Проект был организован при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ОАО «РЖД», а всю военную технику представил музей-заповедник «Сталинградская битва». «Воинский эшелон» уже прошел десятки станций Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей, где пролегают маршруты Приволжской железной дороги. Сегодня ретро-поезд отправится еще на одну станцию Волгограда – в Сарепту, а завтра, в День победы вновь прибудет на Волгоград-1.

Как сказал директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, организаторы намерены повторить эту акцию и в будущем. «Удивительное дело – проект придуманный, но эмоции и слезы у людей – настоящие. Мы просто не имеем права лишать людей тех переживаний, тех чувств, что они испытывают, когда прикасаются к частичке истории», - признался Алексей Васин.



