|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 13:30
В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде
Сегодня у перинатального центра в Советском районе Волгограда открыли памятный знак бойцу Красной Армии Андрею Лоенко, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему под Сталинградом. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда «Курган», останки солдата были обнаружены во время раскопок, а имя установили благодаря сохранившемуся медальону. Боец погиб в ходе боя при уничтожении вражеского пулеметного расчета и все годы после войны считался пропавшим без вести.
Автором памятного знака стал курсант поискового отряда девятиклассник школы Даниил Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области по увековечиванию памяти воинов, павших смертью храбрых при защите Сталинграда. Волгоградский проект победил в грантовом конкурсе «Хочу делать добро», который проводился федеральным агентством «Росмолодежь» при поддержке президента России.
На торжественном открытии знака присутствовали ветераны Советского района, школьники, поисковики. «Нам никогда не забыть величие подвига наших солдат», - это было главным лейтмотивом выступлений участников мероприятия.
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Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Общество
|08.05.2018 13:48
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ: в Волгоградской области ее получателями станут более 1700 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Пенсионном фонде России, единовременная выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными пособиями.
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|Общество
|08.05.2018 13:42
Медаль МВД России “За смелость во имя спасения” получил начальник пункта полиции отдела полиции № 1 УМВД России по Волжскому Салават Курмагазиев. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в августе прошлого года полицейский и его коллега - заместитель начальника ОГИБДД Дмитрий Гринцов получили сообщение о пожаре в одном из садоводческих обществ. Тогда огонь с сухой растительности перекинулся на четыре дома. Прибыв на место бедствия, стражи порядка услышали крики о помощи. 75-летняя пенсионерка и ее сын, убегая от пожара, оказались в огненной ловушке и не могли вырваться из пекла. Недолго думая, полицейские на служебной “Ниве”...
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|Общество
|08.05.2018 13:31 (Обновлено: 08.05.2018 14:25)
Жители Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области в виде протеста разрисовали рассыпавшуюся после некачественного ямочного ремонта единственную транспортную артерию населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Ерзовки, ежедневно водители разбивают колеса и подвеску своих автомобилей, бамперы и царапают днища автомобилей. «Ям все больше, а ремонтировать дорогу никто не собирается, - написали люди. - Населенный пункт является одним из региональных логистических узлов региона. Здесь располагаются базы сетей крупных магазинов и компаний. Бесконечный поток фур убивает нашу дорогу. Руководство этих самых компаний чинить поломанную их фурами дорогу не собирается, в результате единственную транспортную артерию продолжают добивать». ...
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|Экология
|08.05.2018 13:26
Исследования, проведенные независимой лабораторией общественного экологического контроля, выявили наличие специфических химических загрязнителей в атмосферном воздухе в районе поста общественного экологического контроля у остановки «ДК Строитель» Красноармейского района: пропаналь, трихлорэтилен, бутиловый спирт, изопропиловый спирт, этилбензол. Об этом ИА «Высота 102» заявили в иформационном центре «Волгоград-Экопресс», который обратился к независимой лаборатории с просьбой провести дополнительные отборы проб воздуха в Красноармейском районе Волгограда в связи с дымкой и пыльной бурей, наблюдавшимися 7-8 мая в Волгограде. Также в атмосферном воздухе непосредственно около промышленных предприятий - напротив стелы завода «Каустик», на остановке общественного транспорта между «Каустиком» и ТЭЦ-3, на границе...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:33 (Обновлено: 08.05.2018 12:44)
Сегодня в Волгограде встретили ретро-поезд «Воинский эшелон». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на перрон станции Волгоград-1 пришли ветераны, волгоградцы, представители железной дороги. Прямо здесь состоялся праздничный концерт, а все желающие могли воочию увидеть экспонаты, которые привез паровоз. Это - танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. Особенный восторг этот уникальный эшелон вызвал, конечно же, у детей. Проект был организован при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ОАО «РЖД», а всю военную технику представил музей-заповедник «Сталинградская битва». «Воинский эшелон» уже прошел десятки станций Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей,...
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|Экология
|08.05.2018 12:30
Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года. До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:00
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю Вас с наступающим самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне! В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для волгоградцев этот праздник всегда был и остается особенным, важным и значимым. В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей. Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну...
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|Борьба с коррупцией
|08.05.2018 11:42
Дать взятку начальнику отделения полиции попытался коммерсант из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 64-летнего предпринимателя поймали на одном из рынков Дзержинского района на торговле контрафактной одеждой и обувью. По этому факту подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД была организована проверка, а товар был изъят. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, чтобы “замять” дело, бизнесмен решил откупиться полицейских за 25 тысяч рублей. Его задержали в здании УМВД Волгограда, куда он прибыл для дачи объяснений, при попытке передать деньги начальнику отделения. Сейчас продолжается расследование уголовного...
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|Происшествия
|08.05.2018 11:31
Один человек погиб сегодня при пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании на первом этаже четырехэтажного доме №52 по улице Чебышева поступил в 10:34. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №20. Из-за сильного задымления из подъезда пришлось вывести находившихся там людей. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 20 кв.метров. В 11:10 пламя было потушено. На месте пожара обнаружен один погибший, его личность сейчас устанавливают. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. МЧС призывает жителей Волгограда и области соблюдать меры пожарной безопасности.
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|Общество
|08.05.2018 11:29
Производители продовольственных и непродовольственных товаров уже не первый год отличаются сомнительным «креативом» в преддверии Дня Победы. В продажу выбрасывают то тапочки с лицами солдат - победителей, то пиво с символикой праздника на бутылках. Три года назад возмущение ветеранов Волгограда вызвал факт наличия в магазинах влажных салфеток под брендом «70 лет Победы». Сегодня в редакцию ИА «Высота 102» позвонили жители, которых смутила колбаса с георгиевской ленточкой на упаковке. Этот «патриотичный» товар сейчас активно продается в некоторых супермаркетах города-героя.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 11:14
В городе-герое Волгограде начались торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией. Как сообщает ИА "Высота 102", административные здания, проспекты и улицы украшают государственная символика, флаги области и алые стяги, символизирующие Знамя Великой Победы над поверженным рейхстагом. Прологом праздничных мероприятий в Волгограде в честь славной даты стала встреча участников Великой Отечественной войны в центре города - рядом со зданием универмага, где более 75 лет назад был пленен гитлеровский генерал-фельдмаршал Паулюс и 22 генерала, командовавшие фашистской группировкой под Сталинградом. Именно у берегов Волги был достигнут коренной перелом...
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|Экономика
|08.05.2018 11:07
Новый рекламный ролик «Сады Придонья — «На вырост» начал транслироваться на российских федеральных ТВ-каналах. Рекламная кампания проводится в поддержку детского питания торговой марки «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Слоган «Мы растим, а вы растете!» как нельзя лучше отображает миссию компании «Сады Придонья» и её уникальное позиционирование. Тысячи тонн фруктов и овощей выращивается в садах и на полях компании, перерабатывается на ее заводе, чтобы в итоге стать качественным детским питанием с непревзойденным вкусом. На рынке детского питания компания работает с 1998 года и все эти годы детские соки «Сады Придонья» являются одними из...
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|Общество
|08.05.2018 10:45
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства России Максим Соколов прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в аэропорту города-героя он примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала для обслуживания пассажиров внутренних линий. Строительство объекта началось в 2017 году и завершилось, как и планировалось, в апреле текущего года. Площадь застройки составила 5000 квадратных метров. Новый терминал сможет обслуживать 720 пассажиров в час. Ожидается, что на площадке аэровокзального комплекса и.о министра и губернатор Андрей Бочаров обсудят планы по продолжению после чемпионата мира реконструкции волгоградского аэропорта. Так, очередной этап...
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|Происшествия
|08.05.2018 10:44
Три человека пострадали в аварии в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на данный момент известно, что 40-летний водитель “Лады Спутник” не справился с управлением автомобилем. Машина опрокинулась и врезалась в дерево. При этом травмы получили сам водитель, а также его 31-летний и 43-летний пассажиры. Пострадавшие доставлены в больницу.
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|Общество
|08.05.2018 10:32
Более 16 тысяч жителей Волгограда регулярно оплачивают проезд в общественном транспорте банковскими картами и мобильными устройствами. Это стало возможным благодаря оборудованию в ноябре минувшего года более 900 бортов общественного транспорта терминалами "Сбербанка" с функцией бесконтактной оплаты банковскими картами. Об удобстве нововведения выясняла редакция "Высоты 102". «Услуга оказалась удобной - достаточно лишь поднести карту или мобильное устройство к терминалу кондуктора и быстро получить проездной билет. Не нужно искать мелочь и ждать сдачу», - считает жительница Волгограда Елена Свиридова. Жители города-героя всё чаще применяют свои банковские карты, а также смартфоны с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Android...
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8 мая 13:30
В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде 4
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От Сталинграда - до Великой Победы
8 мая 13:30
В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде 4
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