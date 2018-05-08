В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде

Сегодня у перинатального центра в Советском районе Волгограда открыли памятный знак бойцу Красной Армии Андрею Лоенко, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему под Сталинградом. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда «Курган», останки солдата были обнаружены во время раскопок, а имя установили благодаря сохранившемуся медальону. Боец погиб в ходе боя при уничтожении вражеского пулеметного расчета и все годы после войны считался пропавшим без вести.

Автором памятного знака стал курсант поискового отряда девятиклассник школы Даниил Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области по увековечиванию памяти воинов, павших смертью храбрых при защите Сталинграда. Волгоградский проект победил в грантовом конкурсе «Хочу делать добро», который проводился федеральным агентством «Росмолодежь» при поддержке президента России.

На торжественном открытии знака присутствовали ветераны Советского района, школьники, поисковики. «Нам никогда не забыть величие подвига наших солдат», - это было главным лейтмотивом выступлений участников мероприятия.



