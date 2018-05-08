«Доска позора»: Разбитая дорога под Волгоградом пошла кругами





Жители Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области в виде протеста разрисовали рассыпавшуюся после некачественного ямочного ремонта единственную транспортную артерию населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Ерзовки, ежедневно водители разбивают колеса и подвеску своих автомобилей, бамперы и царапают днища автомобилей. «Ям все больше, а ремонтировать дорогу никто не собирается, - написали люди. - Населенный пункт является одним из региональных логистических узлов региона. Здесь располагаются базы сетей крупных магазинов и компаний. Бесконечный поток фур убивает нашу дорогу. Руководство этих самых компаний чинить поломанную их фурами дорогу не собирается, в результате единственную транспортную артерию продолжают добивать».

Периодически люди, машины которых уже попадали в эти ямы, приезжают с ведрами земли и щебня, засыпая это в выбоины, стараясь заполнить их хоть чем-нибудь. Но это неэффективно, да и всякому терпению приходит конец, резюмируют жители.

От отчаяния люди решили хотя бы предупредить других участников дорожного движения об опасных ямах и обрисовали эти «ловушки». Но вопрос – поможет ли это?



















