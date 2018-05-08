В городе-герое Волгограде начались торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией. Как сообщает ИА "Высота 102", административные здания, проспекты и улицы украшают государственная символика, флаги области и алые стяги, символизирующие Знамя Великой Победы над поверженным рейхстагом.

Прологом праздничных мероприятий в Волгограде в честь славной даты стала встреча участников Великой Отечественной войны в центре города - рядом со зданием универмага, где более 75 лет назад был пленен гитлеровский генерал-фельдмаршал Паулюс и 22 генерала, командовавшие фашистской группировкой под Сталинградом. Именно у берегов Волги был достигнут коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны, началось освобождение народов Европы от коричневой чумы.

Бывшие фронтовики, руководители области и города-героя, депутаты регионального заксобрания, гордумы, Герои России, представители общественности от парламентских партий, ОНФ, национальных диаспор, казачества, делегация ФРГ, поисковики почтили минутой молчания погибших и возложили гирлянды славы, венки и цветы к Вечному огню на площади Павших борцов.

Сегодня и 9 мая в Волгограде пройдут десятки различных мероприятий в честь 73-й годовщины Великой Победы.