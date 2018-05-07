







Новый рекламный ролик «Сады Придонья — «На вырост» начал транслироваться на российских федеральных ТВ-каналах. Рекламная кампания проводится в поддержку детского питания торговой марки «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Слоган «Мы растим, а вы растете!» как нельзя лучше отображает миссию компании «Сады Придонья» и её уникальное позиционирование. Тысячи тонн фруктов и овощей выращивается в садах и на полях компании, перерабатывается на ее заводе, чтобы в итоге стать качественным детским питанием с непревзойденным вкусом.

На рынке детского питания компания работает с 1998 года и все эти годы детские соки «Сады Придонья» являются одними из лидеров продаж в РФ. Несмотря на стагнацию рынка, рост объемов продаж детских соков торговой марки «Сады Придонья» за 2017 год составил 1,5 %, в 1 квартале 2018 года — 2,1 %. Прирост продаж пюре за 2017 год — 9,5% и за 1 квартал 2018 года — 11%.



