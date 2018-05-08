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От Сталинграда - до Великой Победы
 09.05.2018 06:50

В Волгоградской области открыт бюст и памятный знак рыцарям Отчизны - маршалу Жукову и солдату Нурадилову


Сегодня в поселке  Колобовка Ленинского района на Аллее Славы открыли бюст маршалу Георгию Жукову и памятный знак  Герою Советского Союза и защитнику Сталинграда Ханпаше Нурадилову. В торжественных мероприятиях приняли участие прибывшие в Волгоградскую область представители ветеранских организаций из Дагестана и Чечни,  юнармейцы, племянник Героя Асрудин Нурадилов, участники автопробега «Памяти Ханпаши Нурадилова», местные жители, школьники, депутаты, представители администраций поселка и района. 

Как сообщил ИА  «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин, выступающие говорили о великом полководце  Жукове и подвиге солдата Нурадилова, отличавшегося невероятной отвагой и бесстрашием.  «Фронтовая газета «Красная Армия» писала о нем: «Доблестный рыцарь нашей Отчизны. Бессмертный герой Кавказа, сын солнца, пулеметчик-комсомолец Ханпаша Нурадилов  уничтожил 920 немцев, захватил 7 вражеских пулеметов и 12 фашистов взял в плен», - сказал, выступая на митинге, Асрудин Нурадилов. -  Он считается самым результативным пулеметчиком Второй мировой войны среди всех участвующих сторон. Я верю, что Отчизна всегда будет помнить своих героев, многие из которых навеки остались молодыми.  Моему дяде было всего 22 года, когда он погиб, защищая Родину. Но только за два года войны был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. И сегодня мы отдаем почести всем героям Великой Отечественной, которые принесли мир на нашу планету». 
По словам Шунина, накануне гости из Дагестана и Чеченской республики посетили Мамаев Курган, музей-панораму «Сталинградская битва», интерактивный музей «Россия - Моя история», станицу Букановскую, где погиб смертью храбрых  в  1942 году и похоронен пулеметчик Нурадилов, командир пулеметного взвода, принявший свой последний бой на подступах к Сталинграду.  
Воинские почести были  отданы маршалу Советского Союза Георгию Жукову.   
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Победой немецких футболистов завершился "Международный матч мира" - товарищеская встреча между молодежными сборными России и Германии, сообщает ИА “Высота 102”. Игра, в которой участвовали спортсмены 2000 года рождения, прошла в Волгограде на стадионе “Зенит” при полных трибунах (около 3500 зрителей).  Первый тайм начался на равных, на 6 минуте защитник сборной России Павел Маслов создал опасный момент у ворот сборной Германии, но открыть счет ему не удалось. А на 12-й минуте немецкий нападающий Эрик Хотман забил мяч в ворота россиян. Через 13 минут еще один мяч отправил в ворота соперника  полузащитник Германии Николас Кюн. Во втором тайме на 75 минуте ответный...
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Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая Первыми увидеть фейерверк в честь празднования 9 мая смогут сегодня зрители программы патриотической акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Это событие станет ярким завершением мультимедийной видеоинсталляции. Сегодня ее покажут в 20.30, 21.00 и 21.30.  Праздничные залпы раздадутся сразу после окончания последнего показа красочной инсталляции, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, акция проходит в городе-герое третий год подряд и представляет собой зрелищную видеоинсталляцию. Сначала зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После сюжетной видеоинсталляции с проекцией на подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» будет объявлена...
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От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 15:53

В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСегодня сотни волгоградцев с цветами идут  к сталинградским святыням, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне.  Традиционно в этот день делегация волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» возлагает цветы и гирлянды к Вечному Огню на площади Павших борцов, в Пантеоне Воинской славы и на Солдатском кладбище на Мамаевом кургане, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».  «9 Мая — это день единения нашей страны, это символ национальной гордости, воинского мужества. В этот день особо ценишь мирное небо над головой.  Ценишь то, ради...
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Политика 08.05.2018 15:44 (Обновлено: 08.05.2018 18:47)

Губернатор рассказал Соколову о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской области Своими планами по созданию на территории Волгоградской области современной транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров поделился сегодня с и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Максимом Соколовым, сообщили ИА "Высота 102" в окружении главы региона. Напомним, федеральный чиновник находится сегодня в Волгограде с рабочим визитом. В первой половине дня Соколов прибыл в аэропорт город-героя, где принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала внутренних линий. Затем и.о министра направился на железнодорожный вокзал Волгограда. По дороге Максим Соколов и Андрей Бочаров сделали остановку на рокадной дороге, прогулялись по набережной. Губернатор рассказал, что в будущем планирует продлить...
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От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 15:24 (Обновлено: 08.05.2018 15:24)

На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Информационный канал Севастополя, 8 мая 2018г. Более 1300 километров преодолели волгоградские велосипедисты-патриоты, чтобы привезти на Сапун-гору города-героя Севастополя землю с Мамаева кургана города-героя Сталинграда. Это уже юбилейный пятый велопробег от города-героя к городу-герою. В прошлом году всю дистанцию успешно преодолели 10 спортсменов. В 2018 году на старт вышли 11 человек. Трасса не стала проще, требования к участникам пробега были даже серьезней. Ежедневно по пять-шесть часов крутили педали. Участник велопробега Дмитрий Крючков рассказывает:«По пути следования оставляли у памятников советским воинам часть земли с Мамаева кургана, участвовали в импровизированных митингах. Благо, встречали во всех городах и поселках радушно, хлебосольно....
Прочитана: 2171 раз
Расследования 08.05.2018 15:07

Сегодня около полудня, в черте города Суровикино Волгоградской области  водолазы нашли тело пропавшего в феврале девятилетнего Андрея Гусева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, погибший ребенок был найден у третьего подвесного моста через реку Чир в зарослях камыша, в 5-6 километрах от места,  где он нынешней зимой провалился под лед. Тело отправлено на судмедэкспертизу, но, по предварительным данным, повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на нем не обнаружено.  Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Об его исчезновении родные заявили в полицию около 10 часов вечера. В его поисках участвовали...
Прочитана: 2581 раз
Общество 08.05.2018 13:48

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ: в Волгоградской области ее получателями станут более 1700 человек. Как сообщили ИА «Высота 102»  в  Пенсионном фонде России, единовременная выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира  Путина.  Выплаты получат инвалиды  и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными пособиями. 
Прочитана: 2529 раз
Общество 08.05.2018 13:31

«Доска позора»: Разбитая дорога под Волгоградом пошла кругами Жители Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области в виде протеста разрисовали рассыпавшуюся после некачественного ямочного ремонта единственную транспортную артерию населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Ерзовки, ежедневно водители разбивают колеса и подвеску своих автомобилей,  бамперы и царапают днища автомобилей. «Ям все больше, а ремонтировать дорогу никто не собирается, - написали люди. -  Населенный пункт является одним из  логистических узлов региона. Здесь располагаются  базы сетей крупных магазинов и компаний. Бесконечный поток фур убивает нашу дорогу. Руководство этих самых компаний чинить поломанную их фурами дорогу не собирается, в результате единственную транспортную артерию продолжают добивать».    Периодически...
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8 мая 16:35
Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая Комментарии2Смотреть фотографии
8 мая 16:14
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом Комментарии6Смотреть фотографииCмотреть видео
8 мая 15:53
В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
8 мая 15:24
На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Смотреть фотографии
8 мая 13:30
В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде Комментарии1Смотреть фотографии
8 мая 12:33
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8 мая 12:00
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