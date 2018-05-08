



Сегодня в поселке Колобовка Ленинского района на Аллее Славы открыли бюст маршалу Георгию Жукову и памятный знак Герою Советского Союза и защитнику Сталинграда Ханпаше Нурадилову. В торжественных мероприятиях приняли участие прибывшие в Волгоградскую область представители ветеранских организаций из Дагестана и Чечни, юнармейцы, племянник Героя Асрудин Нурадилов, участники автопробега «Памяти Ханпаши Нурадилова», местные жители, школьники, депутаты, представители администраций поселка и района.





Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин, выступающие говорили о великом полководце Жукове и подвиге солдата Нурадилова, отличавшегося невероятной отвагой и бесстрашием. «Фронтовая газета «Красная Армия» писала о нем: «Доблестный рыцарь нашей Отчизны. Бессмертный герой Кавказа, сын солнца, пулеметчик-комсомолец Ханпаша Нурадилов уничтожил 920 немцев, захватил 7 вражеских пулеметов и 12 фашистов взял в плен», - сказал, выступая на митинге, Асрудин Нурадилов. - Он считается самым результативным пулеметчиком Второй мировой войны среди всех участвующих сторон. Я верю, что Отчизна всегда будет помнить своих героев, многие из которых навеки остались молодыми. Моему дяде было всего 22 года, когда он погиб, защищая Родину. Но только за два года войны был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. И сегодня мы отдаем почести всем героям Великой Отечественной, которые принесли мир на нашу планету».

По словам Шунина, накануне гости из Дагестана и Чеченской республики посетили Мамаев Курган, музей-панораму «Сталинградская битва», интерактивный музей «Россия - Моя история», станицу Букановскую, где погиб смертью храбрых в 1942 году и похоронен пулеметчик Нурадилов, командир пулеметного взвода, принявший свой последний бой на подступах к Сталинграду.

Воинские почести были отданы маршалу Советского Союза Георгию Жукову.