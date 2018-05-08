В Волгоград прибыл и.о министра транспорта РФ

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства России Максим Соколов прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в аэропорту города-героя он примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала для обслуживания пассажиров внутренних линий. Строительство объекта началось в 2017 году и завершилось, как и планировалось, в апреле текущего года. Площадь застройки составила 5000 квадратных метров.













Новый терминал сможет обслуживать 720 пассажиров в час. Ожидается, что на площадке аэровокзального комплекса и.о министра и губернатор Андрей Бочаров обсудят планы по продолжению после чемпионата мира реконструкции волгоградского аэропорта. Так, очередной этап реконструкции предполагает соединение галереями международного терминала "С" и терминала внутренних линий, строительство телетрапов, модернизация терминала "А", который станет вокзалом для пассажиров автомобильного и железнодорожного транспорта. В настоящее время идут поиски инвестора.

И.о министра транспорта и волгоградский губернатор осмотрят новый железнодорожный перрон, примыкающий к терминалу "А". Совсем скоро из аэропорта до станции "Волгоград-1" и обратно пойдут электрички. Для этого от станции "Гумрак" до аэропорта построена железнодорожная ветка. Ее протяженность, напомним, составляет 1,2 километра.

В ходе своего визита Максим Соколов планирует посетить и железнодорожный вокзал Волгограда, где также завершается очередной этап реконструкции. Исполняющий обязанности министра транспорта возложит цветы к мемориалу жертв теракта на ж/д вокзале, а потом осмотрит привокзальную территорию, обновленные платформы и здание вокзала.



