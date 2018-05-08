Волгоградцы всё чаще оплачивают проезд банковской картой









Более 16 тысяч жителей Волгограда регулярно оплачивают проезд в общественном транспорте банковскими картами и мобильными устройствами. Это стало возможным благодаря оборудованию в ноябре минувшего года более 900 бортов общественного транспорта терминалами "Сбербанка" с функцией бесконтактной оплаты банковскими картами. Об удобстве нововведения выясняла редакция "Высоты 102".

«Услуга оказалась удобной - достаточно лишь поднести карту или мобильное устройство к терминалу кондуктора и быстро получить проездной билет. Не нужно искать мелочь и ждать сдачу», - считает жительница Волгограда Елена Свиридова.

Жители города-героя всё чаще применяют свои банковские карты, а также смартфоны с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или смарт-часы для того, чтобы быстро и безопасно оплатить проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях по всем городским маршрутам. Кроме того, благодаря эквайрингу транспортные компании имеют возможность снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания.









Напомним, актуальный и долгожданный проект реализован благодаря совместной инициативе администрации города Волгограда, "Сбербанка", платежной системы Visa, МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» и перевозчиков Волгограда.



