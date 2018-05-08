|Экология
|08.05.2018 09:34
Жителя Воронежа с "краснокнижным" грузом задержали под Волгоградом
Житель Воронежа задержан под Волгоградом при перевозке туш краснокнижных рыб в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ходе операции "Путина" на посту ДПС был остановлен "Mercedes Benz", которым управлял 35-летний житель соседнего региона. В багажнике находилось четыре туши рыб, предположительно осетровых пород. Воронежец рассказал, что купил их на одном из рынков в городе Волжском. Рыба отправлена на ихтиологическую экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 УК РФ – "Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников Сталинграда
Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы власти
Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми...
Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции,...
Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:33
Сегодня в Волгограде встретили ретро-поезд «Воинский эшелон». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на перрон станции Волгоград-1 пришли ветераны, волгоградцы, представители железной дороги. Прямо здесь состоялся праздничный концерт, а все желающие могли воочию увидеть экспонаты, которые привез паровоз. Это - танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка, . Особенный восторг этот уникальный эшелон вызвал, конечно же, у детей. Проект был организован при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ОАО «РЖД», а всю военную технику представил музей-заповедник «Сталинградская битва». «Воинский эшелон» уже прошел десятки станций Волгоградской, Саратовской и Астраханской...
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|Экология
|08.05.2018 12:30
Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года. До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:00
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю Вас с наступающим самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне! В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для волгоградцев этот праздник всегда был и остается особенным, важным и значимым. В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей. Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну...
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|Борьба с коррупцией
|08.05.2018 11:42
Дать взятку начальнику отделения полиции попытался коммерсант из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 64-летнего предпринимателя поймали на одном из рынков Дзержинского района на торговле контрафактной одеждой и обувью. По этому факту подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД была организована проверка, а товар был изъят. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, чтобы “замять” дело, бизнесмен решил откупиться полицейских за 25 тысяч рублей. Его задержали в здании УМВД Волгограда, куда он прибыл для дачи объяснений, при попытке передать деньги начальнику отделения. Сейчас продолжается расследование уголовного...
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|Происшествия
|08.05.2018 11:31
Один человек погиб сегодня при пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании на первом этаже четырехэтажного доме №52 по улице Чебышева поступил в 10:34. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №20. Из-за сильного задымления из подъезда пришлось вывести находившихся там людей. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 20 кв.метров. В 11:10 пламя было потушено. На месте пожара обнаружен один погибший, его личность сейчас устанавливают. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. МЧС призывает жителей Волгограда и области соблюдать меры пожарной безопасности.
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|Общество
|08.05.2018 11:29
Производители продовольственных и непродовольственных товаров уже не первый год отличаются сомнительным «креативом» в преддверии Дня Победы. В продажу выбрасывают то тапочки с лицами солдат - победителей, то пиво с символикой праздника на бутылках. Три года назад возмущение ветеранов Волгограда вызвал факт наличия в магазинах влажных салфеток под брендом «70 лет Победы». Сегодня в редакцию ИА «Высота 102» позвонили жители, которых смутила колбаса с георгиевской ленточкой на упаковке. Этот «патриотичный» товар сейчас активно продается в некоторых супермаркетах города-героя.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 11:14
В городе-герое Волгограде начались торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией. Как сообщает ИА "Высота 102", административные здания, проспекты и улицы украшают государственная символика, флаги области и алые стяги, символизирующие Знамя Великой Победы над поверженным рейхстагом. Прологом праздничных мероприятий в Волгограде в честь славной даты стала встреча участников Великой Отечественной войны в центре города - рядом со зданием универмага, где более 75 лет назад был пленен гитлеровский генерал-фельдмаршал Паулюс и 22 генерала, командовавшие фашистской группировкой под Сталинградом. Именно у берегов Волги был достигнут коренной перелом...
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|Экономика
|08.05.2018 11:07
Новый рекламный ролик «Сады Придонья — «На вырост» начал транслироваться на российских федеральных ТВ-каналах. Рекламная кампания проводится в поддержку детского питания торговой марки «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Слоган «Мы растим, а вы растете!» как нельзя лучше отображает миссию компании «Сады Придонья» и её уникальное позиционирование. Тысячи тонн фруктов и овощей выращивается в садах и на полях компании, перерабатывается на ее заводе, чтобы в итоге стать качественным детским питанием с непревзойденным вкусом. На рынке детского питания компания работает с 1998 года и все эти годы детские соки «Сады Придонья» являются одними из...
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|Общество
|08.05.2018 10:45
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства России Максим Соколов прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в аэропорту города-героя он примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала для обслуживания пассажиров внутренних линий. Строительство объекта началось в 2017 году и завершилось, как и планировалось, в апреле текущего года. Площадь застройки составила 5000 квадратных метров. Новый терминал сможет обслуживать 720 пассажиров в час. Ожидается, что на площадке аэровокзального комплекса и.о министра и губернатор Андрей Бочаров обсудят планы по продолжению после чемпионата мира реконструкции волгоградского аэропорта. Так, очередной этап...
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|Происшествия
|08.05.2018 10:44
Три человека пострадали в аварии в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на данный момент известно, что 40-летний водитель “Лады Спутник” не справился с управлением автомобилем. Машина опрокинулась и врезалась в дерево. При этом травмы получили сам водитель, а также его 31-летний и 43-летний пассажиры. Пострадавшие доставлены в больницу.
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|Общество
|08.05.2018 10:32
Более 16 тысяч жителей Волгограда регулярно оплачивают проезд в общественном транспорте банковскими картами и мобильными устройствами. Это стало возможным благодаря оборудованию в ноябре минувшего года более 900 бортов общественного транспорта терминалами "Сбербанка" с функцией бесконтактной оплаты банковскими картами. Об удобстве нововведения выясняла редакция "Высоты 102". «Услуга оказалась удобной - достаточно лишь поднести карту или мобильное устройство к терминалу кондуктора и быстро получить проездной билет. Не нужно искать мелочь и ждать сдачу», - считает жительница Волгограда Елена Свиридова. Жители города-героя всё чаще применяют свои банковские карты, а также смартфоны с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Android...
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|Расследования
|08.05.2018 09:56 (Обновлено: 08.05.2018 09:56)
К 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей приговорил Центральный районный суд Зияудина Магомедова. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 34-летнего жителя города Нефтекумска Ставропольского края признали виновным в сбыте фальшивых пятитысячных купюр. В июне прошлого года Магомедов купил у волгоградца сотовый телефон за 30 тысяч рублей. А расплатился за гаджет шестью фальшивыми пятитысячными. Вскоре продавец понял, что его обманули и обратился в полицию. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД России по Волгограду. Выяснилось, что Магомедов уже был осужден за подобное преступление и даже имеет неотбытую часть наказания. Свою...
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|Происшествия
|08.05.2018 09:22
Флаги России и города Волгограда похитили неизвестные со здания приемной "Единой России" в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в понедельник около трех утра неизвестный снял два флага с козырька административного здания "Региональная общественная приемная Председателя партии "Единая Россия" в Волгоградской области", расположенного по адресу улица Советская, дом №11. Процесс похищения флагов зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На видео попали три человека. Один из них забрался на козырек, снял флаги и сбросил их вниз, затем вся компания спешно скрылась с места преступления. Сейчас по данному факту проводится проверка. На сегодняшний день на...
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|Происшествия
|08.05.2018 09:03
Рабочий получил серьезные травмы в результате падения в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел в понедельник у строящегося дома по адресу улица Брестская,30. На данный момент известно, что 31-летний мужчина сорвался с крыши. Пострадавший госпитализирован в БСМП №15. Врачи диагностировали у него политравму. По данному факту проводится проверка.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 07:15
МОСКВА, /ТАСС/. Волгоградский музыкально-драматический казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве. Выступления коллектива состоятся сегодня и 9 мая на основной сцене Театра под руководством Армена Джигарханяна, сообщили ТАСС в Союзе театральных деятелей (СТД) РФ. Собеседница агентства отметила, что "Волгоградский музыкально- драматический казачий театр, созданный в 1992 году, является одним из первых профессиональных театральных коллективов России, воплотивших в своем творчестве славные традиции донского казачества". Специально к празднованию Великой Победы и юбилею Сталинградской битвы Волгоградский казачий театр представит на сцене Театра Армена Джигарханяна два спектакля. 8 и 9 мая в 14:00 будет показан спектакль-реквием режиссера Алексея Серова "Украденное солнце". "Это уникальный...
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Жителя Воронежа с "краснокнижным" грузом задержали под Волгоградом
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