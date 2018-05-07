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От Сталинграда - до Великой Победы
 08.05.2018 07:15

Волгоградский казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве

МОСКВА, /ТАСС/. Волгоградский музыкально-драматический казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве. Выступления коллектива состоятся сегодня и 9 мая на основной сцене Театра под руководством Армена Джигарханяна, сообщили ТАСС в Союзе театральных деятелей (СТД) РФ.
Собеседница агентства отметила, что "Волгоградский музыкально- драматический казачий театр, созданный в 1992 году, является одним из первых профессиональных театральных коллективов России, воплотивших в своем творчестве славные традиции донского казачества".
Специально к празднованию Великой Победы и юбилею Сталинградской битвы Волгоградский казачий театр представит на сцене Театра Армена Джигарханяна два спектакля. 8 и 9 мая в 14:00 будет показан спектакль-реквием режиссера Алексея Серова "Украденное солнце". "Это уникальный военный дневник, составленный по воспоминаниям детей, проживших в Сталинграде все 200 дней и ночей Великой битвы, выживших вопреки всему и написавших о том, что невозможно до конца оплакать и нельзя забыть", - рассказали в СТД о спектакле, который откроет гастрольную афишу волгоградцев.
Вторым спектаклем, который значится в программе казачьего театра, станет музыкальная комедия "Однажды в Малиновке" на музыку Бориса Александрова. "Это новая интерпретация знаменитой оперетты, по мотивам которой был снят фильм "Свадьба в Малиновке", - сказала собеседница ТАСС, добавив, что постановку спектакля осуществил известный режиссер Вадим Милков.

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