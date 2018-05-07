Пыльные бури стали причиной дымки над Волгоградом





По данным Гидрометцентра по Югу России, на протяжении последних нескольких дней наблюдаются пыльные бури. Пыльные бури, возникшие на территории Астраханской области, а также в Казахстане, переместились в сторону Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Пыль стала причиной сизой дымки, наблюдаемой над частью Волгограда. Это подтверждают и замеры, произведенные сегодня специалистами муниципальным учреждения «Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды». Городская экологическая лаборатория взяла пробы воздуха в Центральном, Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах. Превышений предельно-допустимых показаний вредных веществ в пробах не обнаружено, зато выявлено повышенное – от 2 до 3 раз – содержание пыли.

«Возможно, сейчас мы наблюдаем такое природное явление как инверсия, когда слой холодного воздуха у поверхности почвы накрыт более теплыми слоями, находящимися в верхних слоях. При таком явлении конверсия воздуха замедляется, вследствие чего пыльное облако рассеивается медленнее», - рассказал директор МУ «ГУАОККОПС» Александр Субботин.