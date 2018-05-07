«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области начали действовать жесткие противопожарные правила











Смотрите сегодня в программе: особенности климата и ландшафта Волгоградской области диктуют жесткие противопожарные правила в летний период. Память поколений: в Советском районе Волгограда жители собрались на акцию в преддверии Дня Победы. Военные как всегда готовы к параду 9 мая: на площади Павших борцов в центре Волгограда прошла генеральная репетиция. Ничейные «ливневки»: мэрия никак не определится, кто должен отвечать за объекты городской ливневой канализации.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.