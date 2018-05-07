Ученый-эколог озвучил версию появления смога над Волгоградом

Причиной появления дымки над городом могла стать пылевая буря. Такую версию озвучил ИА “Высота 102” профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой “Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности” Волгоградского техуниверситета Владимир Желтобрюхов. “Для дачи более точного заключения необходимо провести ряд анализов, но, учитывая органолептические показатели (цвет, отсутствие посторонних запахов), я бы говорил о том, что это пылевая буря”, - считает ученый. По словам Владимира Желтобрюхова, ее появлению может способствовать сухая почва и низовой ветер, даже слабые порывы которого могут поднять в воздух значительное количество ландшафтной и дорожной пыли.

Напомним, над Волгоградом с утра нависает завеса, которую наблюдают жители всех районов и окрестностей города. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время крупных пожаров ни в Волгограде, ни в близлежащих районах нет. В Волгоградском ЦГМС информагентству заявили, что данное явление отношения к метеорологическим процессам не имеет. Между тем, волгоградцы прислали в редакцию «Высоты 102» снимки, которые запечатлели очередные выбросы оранжевого дыма над заводом «Красный Октябрь».

Специалисты муниципального учреждения 'Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды» в настоящее время в разных районах города отбирают пробы воздуха. Однако, как заявили в учреждении, результаты замеров могут быть выданы лишь по письменному запросу.



