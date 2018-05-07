В честь дня Победы волгоградские школьники сыграли в футбол с ровесниками из Москвы

Сегодня на стадионе «Нефтяник» в Советском районе Волгограда сборная школы №54 по футболу принимала футбольную команду из Романовской школы Пресненского района города Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы соревнования, товарищеский матч посвящен Дню Победы.





Со счетом 3:0 победу одержали волгоградские школьники. Кубок был вручен капитану команды школы №54. Но, как говорят сами футболисты, победила дружба.







