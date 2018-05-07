В Волгограде суд открыл ТРЦ "7 звезд"

Решение об открытии торгово-развлекательного комплекса “7 звезд”, подлежащее немедленному исполнению, принял сегодня Тракторозаводский районный суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, собственник устранил найденные ранее нарушения требований противопожарной безопасности. Напомним, ранее при проведении проверки соблюдения требований противопожарной безопасности было выявлено около 70 нарушений. Так, отсутствовали проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическая установка пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация. В кинозалах кинотеатра “Трактор” не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились. Это стало поводом для приостановки работы торгового центра. Такое решение около месяца назад принял Тракторозаводский районный суд.

Проверки пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей, начавшиеся по всей стране после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, вскрыли множество нарушений. В Волгоградской области были проинспектированы около 200 общественных мест и торгово-развлекательных комплексов. Выявлено около 2 тысяч нарушений. По решению суда, до устранения недочетов, были закрыты почти два десятка объектов: ТРК "7 звезд", ТЦ "КиндерМолл", "Китай Город", Дворец Спорта и др. В суды переданы 28 исков, нарушителям выписаны около 300 представлений.