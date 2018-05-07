В Волгоградской области не пустят на пляж с мангалами

Волгоградцам на время предлагают забыть о шашлыках в лесу. О правилах поведения жителей области в период действия особого противопожарного режима рассказали сегодня на брифинге в областном управлении МЧС, сообщает ИА “Высота 102”. Так, во всем регионе, кроме специально отведенных мест, запрещено разводить огонь. На приусадебных участках и сельхозугодьях нельзя сжигать мусор и сухую растительность. Категорически запрещено разводить огонь в лесах. Вводится и запрет на посещение ряда лесных массивов, в первую очередь хвойных, соответствующим приказом регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Въезд в леса ограничен шлагбаумами. Нельзя пользоваться в регионе и переносными мангалами - запрет на их применение действует не только в лесных массивах, но и на берегах водоемов. Хозяева земельных участков должны своевременно убирать мусор и выкашивать траву.

Следят за соблюдением правил межведомственные мобильные группы, в состав которых зачастую входят и сотрудники полиции. На их вооружении состоят и беспилотные летательные аппараты. Группы уже ведут патрулирование и выписывают штрафы нарушителям. Штрафовать за несоблюдение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима будут в двойном размере. Гражданам-нарушителям придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 15 до 30. Тем, кто занимается предпринимательской деятельностью без образования юрлица, грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей, юрлицам - от 200 до 400 тысяч рублей. В случае, если нарушения правил приведут к пожару, то сумма, которую придется заплатить, увеличится.



