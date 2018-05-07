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Происшествия
 07.05.2018 15:40

В Волгограде двое детей упали в колодец

Сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда около одного из домов на ул. Богунской в колодец упали 3-летняя девочка и 4-летний мальчик. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, дети получили различные травмы - вывих плеча и сотрясение головного мозга - и были доставлены в одну из городских больниц. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, дети упали в колодец, расположенный в частном подворье. 

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Общество 07.05.2018 16:35

Волгоградцам на время предлагают забыть о шашлыках в лесу. О правилах поведения жителей области в период действия особого противопожарного режима рассказали  сегодня на брифинге в областном управлении МЧС, сообщает ИА “Высота 102”. Так,  во всем регионе, кроме специально отведенных мест, запрещено разводить огонь.  На приусадебных участках и сельхозугодьях нельзя сжигать мусор и сухую растительность. Категорически запрещено  разводить огонь в лесах. Вводится и запрет на посещение ряда лесных массивов, в первую очередь хвойных, соответствующим приказом регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Въезд в леса  ограничен шлагбаумами. Нельзя пользоваться в регионе  и...
Прочитана: 219 раз
Спорт 07.05.2018 16:19

В честь дня Победы волгоградские школьники сыграли в футбол с ровесниками из Москвы Сегодня на стадионе «Нефтяник» в Советском районе Волгограда сборная школы №54 по футболу принимала футбольную команду из Романовской школы Пресненского района города Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы соревнования, товарищеский матч посвящен Дню Победы.  Со счетом 3:0  победу одержали волгоградские школьники. Кубок был вручен капитану команды школы №54. Но, как говорят сами футболисты, победила дружба.  
Прочитана: 239 раз
Общество 07.05.2018 16:14

Решение об открытии торгово-развлекательного комплекса “7 звезд”, подлежащее немедленному исполнению,  принял сегодня Тракторозаводский районный суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции,  собственник устранил найденные ранее нарушения требований противопожарной безопасности. Напомним, ранее при проведении проверки соблюдения требований противопожарной безопасности было выявлено около 70 нарушений. Так, отсутствовали проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическая  установка пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация. В кинозалах кинотеатра “Трактор” не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились. Это стало поводом для приостановки работы торгового...
Прочитана: 322 раз
Экология 07.05.2018 16:11

Происхождение накрывшего смога Волгоград остается тайной "за семью печатями" Волгоградцы продолжают гадать над историей происхождения смога, который нависает над городом с самого утра. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, завеса наблюдается во всех районах города – начиная от Красноармейского и заканчивая Спартановкой и далее к Волжскому. Смог встречает и водителей, заезжающих в Волгоград со стороны Ростовской трассы в районе поселка Максима Горького. Однако по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время крупных пожаров ни в Волгограде, ни в окрестностях нет. Кроме того, в Волгоградском ЦГМС информагентству заявили, что данное явление отношения к метеорологическим процессам не имеет. Между тем, волгоградцы присылают в редакцию «Высоты 102» снимки,...
Прочитана: 467 раз
Общество 07.05.2018 15:17

Администрация Волгограда никак не определится с бесхозными ливневками Жителям Волгограда, которые пытаются добиться восстановления работоспособности колодцев ливневой канализации во дворах, придется подождать. Дело в том, что в городе просто нет структурного подразделения, которое бы отвечало за содержание и эксплуатацию «ливневок». ИА «Высота 102» недавно рассказывало о ситуации, сложившейся на улице Двинской у дома №10 - там из-за аварийной ливневой канализации после каждого дождя подолгу стоит зловонная лужа, но попытки людей обратиться за помощью в УК, к депутатам и чиновникам заканчиваются ничем.  Как следует из письма за подписью заместителя руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Петра  Пименова в ответ на обращение активиста-правозащитника Александра Маркевича, вопросы, касающиеся дренажной...
Прочитана: 2585 раз
Расследования 07.05.2018 15:15

Сегодня апелляционная инстанция облсуда оставила под стражей до 19 июня Виталия Брудного, который обвиняется в покушении на убийство волгоградского предпринимателя и кикбоксера, имеющего титул чемпиона Европы, Владимира Поташкина, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, инцидент произошел 1 марта 2016 года возле здания "Царицынской оперы" в Краснооктябрьском районе Волгограда. В Поташкина выстрелили из снайперской винтовки с чердака дома напротив, в результате чего спортсмен получил огнестрельное ранение в шею. Неизвестный стрелял в тот момент, когда Поташкин выходил из спортзала со своими друзьями.  Раненому была проведена успешная хирургическая операция.  По информации облсуда, Брудному инкриминируется приготовление к убийству, то есть причинение смерти другому человеку, совершенное...
Прочитана: 2320 раз
Расследования 07.05.2018 14:39

Волгоградский областной суд  с учетом мнения прокуратуры региона  изменил приговор Калачевского районного суда от 5 марта 2018 года в отношении 42-летнего местного жителя Александра Кононова. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, судом первой инстанции Кононов был признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 4 сентября 2017 года в х.Логовский Калачевского района Кононов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег занавеску в котельной комнате квартиры бывшей супруги.  При этом на момент поджога женщина с...
Прочитана: 645 раз
Общество 07.05.2018 14:00

Почти на 226 миллионов рублей сократились в прошлом году расходы областного бюджета на выплату субсидий транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок отдельных категорий граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электротранспорте по социальным проездным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, если  в 2016 году объем субсидий составлял 338 миллионов рублей, а в 2017 году – всего 112 миллионов рублей. Связано это, как говорится в отчете аудиторов, со вступлением с 1 января 2017 года Социального кодекса и уменьшением количества реализованных социальных проездных.  Так, если в 2016 году был реализован 1...
Прочитана: 2186 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 07.05.2018 13:26

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла сегодня в Волгограде, сообщает ИА “Высота 102”. По площади Павших Борцов в пешем строю прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС,  Росгвардии, кадеты Волгоградского  казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России. Затем  на главную площадь города вышла военная техника. Первым перед волгоградцами предстал танк Победы - легендарный Т-34, за ним проехали легковые “Виллисы” и “ГАЗ”...
Прочитана: 811 раз
Политика 07.05.2018 12:27

Президента России ждут на Соборной площади под зонтами Выхода президента России из Большого Кремлевского дворца, где в настоящее время проходит инаугурация главы государства Владимира Путина, ожидают приглашенные на это мероприятие. Как сообщает ИА «Высота 102», снимками с Соборной площади поделились с информагентством члены волгоградской делегации. Некоторые стоят под зонтиками – сегодня в Москве достаточно жарко. Напомним, сегодня проходит инаугурация президента России Владимира Путина. От Волгоградской области на это мероприятие  приглашены народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены...
Прочитана: 1336 раз
Экология 07.05.2018 12:06

Над Волгоградом расползается смог Смог накрыл городские улицы в центре и северных районах города, а также окрестности Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” читатели, дымка на улицах заметна вплоть до въезда в Волжский. Утром ее наблюдали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города. Ближе к 11 часам смог стал заметен в Центральном и Ворошиловском районах. Некоторые волгоградцы высказывают предположения, что  виной всему стала приближающаяся пылевая буря или выброс с завода “Красный Октябрь”.  В то же время по сводкам ЦГМС в областном центре стоит теплая и почти безветренная погода: температура воздуха +23˚С, ветер восточный 2.4 м/с порывами до 5.8 м/с, влажность воздуха...
Прочитана: 3191 раз
Политика 07.05.2018 12:03

Торжественное мероприятие – инаугурация президента России Владимира Путина - началось в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, по традиции, в начале церемонии инаугурации солдаты президентского полка занесут  в зал главные символы власти: штандарт президента РФ и знак главы государства (символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени). Затем после ударов кремлевских  курантов в зале появится  глава государства. Возле трибуны его будут ожидать председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента страны. Во время произнесения текста присяги по левую руку от президента будет находиться  Конституция России, по правую – знак президента....
Прочитана: 1303 раз
Общество 07.05.2018 11:41

В элитной многоэтажке Волгограда из кранов течёт «коньяк» и «шампанское» Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области признали факт несоответствия СанПиН горячей воды, которая течет из кранов жилого дома по ул. Калинина, 2а в Волгограде, больше известного как ЖК «Волжские паруса». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение ведомства. Между тем, для жителей дома заключение специалистов – вовсе не открытие.  Почти год в квартирах высотки «Волжские паруса» из кранов с горячей водой течёт у кого тёмно-коричневая, а у кого и цвета шампанского вода. Многочисленные обращения жителей с жалобами в ТСН на качество «золотой воды»  заканчивались, по словам жильцов, объяснениями представителей управляющей организации: «Город подаёт нам такую воду»....
Прочитана: 3582 раз
Экология 07.05.2018 11:29

"Доска позора": В Волгограде крупнейший в Европе остров тонет в мусоре Ситуацию со скоплением мусора на острове Сарпинский в Волгограде местные жители считают критической. Как сообщили ИА «Высота 102» жители населенных пунктов, расположенных на острове, положение усугубляется и началом весеннего  сезона: на огороды приехали сотни дачников, соответственно, и мусора на острове стало больше.  Между тем, как пояснили информагентству в ТОС «Сарпинский», на острове отсутствует цивилизованная система и схема накопления и вывоза мусора. Отходы и хлам с большей части  острова традиционно свозят в район хутора Кожзавод, где раньше находилась силосная яма. Теперь же мусор просто не довозят до ямы и сваливают рядом. Соответственно, ветер разносит все по лесу...
Прочитана: 3844 раз
Происшествия 07.05.2018 10:14

Тела двух погибших, предположительно мужчин, обнаружены сегодня в Октябрьском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании летней кухни на территории частного домовладения в селе Абганерово поступило около 9.20. Небольшой домик горел по всей площади. После тушения пожара были обнаружены тела погибших, их личности устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.  
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