Михаил Зимин: «В эти майские дни мы вновь славим героев!»









Уважаемые коллеги!

Дорогие ветераны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для волгоградцев этот праздник всегда был и остается особенным, важным и значимым.

В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей.

Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну из руин.

Сегодня мы обращаемся со словами искренней благодарности к живым свидетелям истории, к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Примите нашу глубокую благодарность за ваш ратный труд, за жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Обещаем, наши дети и внуки будут помнить и чтить память о Вас, дорогие ветераны, и о Великой Отечественной войне. Ваши имена навеки вписаны в летопись наших сердец.

Низкий поклон Вам! С Днем Победы!





Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» М. Ю. Зимин



