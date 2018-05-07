В Советском районе Волгограда стартовала акция «Память поколений»

«Это наша история. Наша победа. Наша радость и наша боль. Мы, дети и внуки фронтовиков-победителей, говорим сегодня: Мы всегда готовы встать на защиту нашей Родины. Это заложено в наших генах, и никто и никогда не сможет поменять этот генный код или убрать его вообще».

Об этом сегодня говорили дети, внуки и правнуки фронтовиков, которые с фотографиями своих родных - погибших и выживших - приняли участие в акции «Память поколений», сообщает ИА "Высота 102". По словам депутата гордумы Андрея Гимбатова, мероприятие впервые было организовано в Советском районе в канун Дня великой Победы, так как многие жители района не смогут принять участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк", которая пройдет 9 мая. Поэтому по просьбам горожан, ветеранов, было принято решение провести акцию «Память поколений» сегодня, 7 мая.

Учащиеся всех школ района, педагоги, родители, участники Великой Отечественной войны и жители прошли по Аллее Славы, посвященной воинам, защищавшим Сталинград в годы войны, до храма Георгия Победоносца. В небо были выпущены шары и голуби – символ мира и надежды.

Участники марша поделились с журналистами ИА «Высота 102», что гордятся и всегда будут гордиться великим подвигом своих предков, которые подарили нам эту победу, а значит, и жизнь.