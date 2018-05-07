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Экология
 07.05.2018 16:11

Происхождение накрывшего Волгоград смога остается тайной "за семью печатями"


Волгоградцы продолжают гадать над историей происхождения смога, который нависает над городом с самого утра. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, завеса наблюдается во всех районах города – начиная от Красноармейского и заканчивая Спартановкой и далее к Волжскому. Смог встречает и водителей, заезжающих в Волгоград со стороны Ростовской трассы в районе поселка Максима Горького. Однако по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время крупных пожаров ни в Волгограде, ни в окрестностях нет. Кроме того, в Волгоградском ЦГМС информагентству заявили, что данное явление отношения к метеорологическим процессам не имеет. Между тем, волгоградцы присылают в редакцию «Высоты 102» снимки, которые запечатлели очередные выбросы оранжевого дыма над заводом «Красный Октябрь».

В настоящее время, как пояснили ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении 'Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды», по районам города курсирует передвижная лаборатория, сотрудники которой отбирают пробы воздуха. Машина побывала уже в Краснооктябрьском, Центральном, Тракторозаводском, Советском районах Волгограда. Однако на вопрос корреспондента информагентства, когда будут известны результаты замера проб воздуха, здесь ответили, что они могут быть выданы лишь по письменному запросу. То есть существует вероятность, что волгоградцы могут не узнать тайну происхождения сегодняшнего смога. 

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Расследования 07.05.2018 14:39

Волгоградский областной суд  с учетом мнения прокуратуры региона  изменил приговор Калачевского районного суда от 5 марта 2018 года в отношении 42-летнего местного жителя Александра Кононова. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, судом первой инстанции Кононов был признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 4 сентября 2017 года в х.Логовский Калачевского района Кононов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег занавеску в котельной комнате квартиры бывшей супруги.  При этом на момент поджога женщина с...
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Общество 07.05.2018 14:00

Почти на 226 миллионов рублей сократились в прошлом году расходы областного бюджета на выплату субсидий транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок отдельных категорий граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электротранспорте по социальным проездным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, если  в 2016 году объем субсидий составлял 338 миллионов рублей, а в 2017 году – всего 112 миллионов рублей. Связано это, как говорится в отчете аудиторов, со вступлением с 1 января 2017 года Социального кодекса и уменьшением количества реализованных социальных проездных.  Так, если в 2016 году был реализован 1...
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От Сталинграда - до Великой Победы 07.05.2018 13:26

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла сегодня в Волгограде, сообщает ИА “Высота 102”. По площади Павших Борцов в пешем строю прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС,  Росгвардии, кадеты Волгоградского  казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России. Затем  на главную площадь города вышла военная техника. Первым перед волгоградцами предстал танк Победы - легендарный Т-34, за ним проехали легковые “Виллисы” и “ГАЗ”...
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Политика 07.05.2018 12:27

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Экология 07.05.2018 12:06

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Политика 07.05.2018 12:03

Торжественное мероприятие – инаугурация президента России Владимира Путина - началось в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, по традиции, в начале церемонии инаугурации солдаты президентского полка занесут  в зал главные символы власти: штандарт президента РФ и знак главы государства (символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени). Затем после ударов кремлевских  курантов в зале появится  глава государства. Возле трибуны его будут ожидать председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента страны. Во время произнесения текста присяги по левую руку от президента будет находиться  Конституция России, по правую – знак президента....
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