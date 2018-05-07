Происхождение накрывшего Волгоград смога остается тайной "за семью печатями"





Волгоградцы продолжают гадать над историей происхождения смога, который нависает над городом с самого утра. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, завеса наблюдается во всех районах города – начиная от Красноармейского и заканчивая Спартановкой и далее к Волжскому. Смог встречает и водителей, заезжающих в Волгоград со стороны Ростовской трассы в районе поселка Максима Горького. Однако по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время крупных пожаров ни в Волгограде, ни в окрестностях нет. Кроме того, в Волгоградском ЦГМС информагентству заявили, что данное явление отношения к метеорологическим процессам не имеет. Между тем, волгоградцы присылают в редакцию «Высоты 102» снимки, которые запечатлели очередные выбросы оранжевого дыма над заводом «Красный Октябрь».





В настоящее время, как пояснили ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении 'Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды», по районам города курсирует передвижная лаборатория, сотрудники которой отбирают пробы воздуха. Машина побывала уже в Краснооктябрьском, Центральном, Тракторозаводском, Советском районах Волгограда. Однако на вопрос корреспондента информагентства, когда будут известны результаты замера проб воздуха, здесь ответили, что они могут быть выданы лишь по письменному запросу. То есть существует вероятность, что волгоградцы могут не узнать тайну происхождения сегодняшнего смога.



