Сегодня апелляционная инстанция облсуда оставила под стражей до 19 июня Виталия Брудного, который обвиняется в покушении на убийство волгоградского предпринимателя и кикбоксера, имеющего титул чемпиона Европы, Владимира Поташкина, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, инцидент произошел 1 марта 2016 года возле здания "Царицынской оперы" в Краснооктябрьском районе Волгограда. В Поташкина выстрелили из снайперской винтовки с чердака дома напротив, в результате чего спортсмен получил огнестрельное ранение в шею. Неизвестный стрелял в тот момент, когда Поташкин выходил из спортзала со своими друзьями. Раненому была проведена успешная хирургическая операция.

По информации облсуда, Брудному инкриминируется приготовление к убийству, то есть причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по найму, в форме соучастия в виде подстрекателя). Он был задержан 12 июня прошлого года в поселке Лазаревское Краснодарского края и этапирован в Волгоград. Следствие по делу еще продолжается.

Заметим, что за 2015-2016 на Поташкина совершалось три покушения. Так, в июне 2015 неизвестные у подъезда дома, где проживал предприниматель, установили самодельное взрывное устройство, которое не сработало, в октябре этого же года возле автомобиля спортсмена была обезврежена граната, снабженная радиоуправляющим устройством с дополнительными поражающими элементами.

Тем временен сам Поташкин сегодня также находится в СИЗО. Вместе с Сергеем Яниным и Дмитрием Исмаиловым он обвиняется в нанесении побоев и вымогательстве в 2015 году у бизнесмена из Красноармейского района Сергея Родионова несколько миллионов рублей. Дело рассматривается в Дзержинском районном суде. Поташкин, Янин и Исмаилов не признают свою вину.