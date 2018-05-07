Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона изменил приговор Калачевского районного суда от 5 марта 2018 года в отношении 42-летнего местного жителя Александра Кононова. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, судом первой инстанции Кононов был признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 4 сентября 2017 года в х.Логовский Калачевского района Кононов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег занавеску в котельной комнате квартиры бывшей супруги.

При этом на момент поджога женщина с двумя общими несовершеннолетними детьми находилась дома. Им удалось выбраться через окно. В результате жилье со всем имуществом полностью сгорело, также пламя перекинулось на квартиру соседей – без крыши над головой остались бабушка и малолетний внук.

Причиненный действиями Кононова материальный ущерб составил порядка 2 млн.рублей.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом ОМВД России по Калачевскому району. Вину в содеянном Кононов признал, однако мер по возмещению ущерба не принял. Перед потерпевшими он даже не извинился.

Посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, прокуратура Калачевского района обжаловала приговор в апелляционном порядке. С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения, Волгоградский областной суд ужесточил наказание Кононову, назначив 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.



