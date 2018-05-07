В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы





Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла сегодня в Волгограде, сообщает ИА “Высота 102”. По площади Павших Борцов в пешем строю прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС, Росгвардии, кадеты Волгоградского казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России.





Затем на главную площадь города вышла военная техника. Первым перед волгоградцами предстал танк Победы - легендарный Т-34, за ним проехали легковые “Виллисы” и “ГАЗ” -“полуторки”, в которых сидели бойцы в форме времен ВОВ, а также мотоциклы М-72. Современную бронетехнику представили бронеавтомобили “Тигр”, реактивные системы залпового огня “Торнадо”, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, “Камаз 5350”. В параде участвуют более полутора тысяч человек и более 30 единиц техники.

Посмотреть на главную репетицию парада пришли сотни волгоградцев и гостей города.