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Расследования
 07.05.2018 12:41

Убийца годовалой дочки из Волгоградской области получил 10 лет колонии строгого режима

Приговор волжанину Раджику Марьенко, признанному виновным в убийстве своей годовалой дочери, вступил в силу.  Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, ближайшие 10 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Сегодня областная судебная инстанция подтвердила такой приговор Волжского городского суда. Трагедия произошла в  один из дней в ноябре прошлого года. Девочка долго плакала, и, желая ее утихомирить, волжанин нанес дочери множество ударов кулаками по голове и туловищу. Ребенок затих, но вскоре девочке стало плохо. Однако родители не стали обращаться за помощью к врачам, а занялись самолечением. Через несколько дней ее мама поехала в аптеку за лекарствами, а, когда вернулась домой, девочка была уже мертва. 
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Общество 07.05.2018 14:00

Почти на 226 миллионов рублей сократились в прошлом году расходы областного бюджета на выплату субсидий транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок отдельных категорий граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электротранспорте по социальным проездным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, если  в 2016 году объем субсидий составлял 338 миллионов рублей, а в 2017 году – всего 112 миллионов рублей. Связано это, как говорится в отчете аудиторов, со вступлением с 1 января 2017 года Социального кодекса и уменьшением количества реализованных социальных проездных.  Так, если в 2016 году был реализован 1...
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От Сталинграда - до Великой Победы 07.05.2018 13:26

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла сегодня в Волгограде, сообщает ИА “Высота 102”. По площади Павших Борцов в пешем строю прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС,  Росгвардии, кадеты Волгоградского  казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России. Затем  на главную площадь города вышла военная техника. Первым перед волгоградцами предстал танк Победы - легендарный Т-34, за ним проехали легковые “Виллисы” и “ГАЗ”...
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Общество 07.05.2018 13:02

Администрация Волгограда никак не определится с бесхозными ливневками Жителям Волгограда, которые пытаются добиться восстановления работоспособности колодцев ливневой канализации во дворах, придется подождать. Дело в том, что в городе просто нет структурного подразделения, которое бы отвечало за содержание и эксплуатацию «ливневок». ИА «Высота 102» недавно рассказывало о ситуации, сложившейся на улице Двинской у дома №10 - там из-за аварийной ливневой канализации после каждого дождя подолгу стоит зловонная лужа, но попытки людей обратиться за помощью в УК, к депутатам и чиновникам заканчиваются ничем.  Как следует из письма за подписью заместителя руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Петра  Пименова в ответ на обращение активиста-правозащитника Александра Маркевича, вопросы, касающиеся дренажной...
Прочитана: 1425 раз
Политика 07.05.2018 12:27

Президента России ждут на Соборной площади под зонтами Выхода президента России из Большого Кремлевского дворца, где в настоящее время проходит инаугурация главы государства Владимира Путина, ожидают приглашенные на это мероприятие. Как сообщает ИА «Высота 102», снимками с Соборной площади поделились с информагентством члены волгоградской делегации. Некоторые стоят под зонтиками – сегодня в Москве достаточно жарко. Напомним, сегодня проходит инаугурация президента России Владимира Путина. От Волгоградской области на это мероприятие  приглашены народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены...
Прочитана: 840 раз
Экология 07.05.2018 12:06

Над Волгоградом расползается смог Смог накрыл городские улице в центре и северных районах города, а также окрестности Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” читатели, дымка на улицах заметна вплоть до въезда в Волжский. Утром ее наблюдали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города. Ближе к 11 часам смог стал заметен в Центральном и Ворошиловском районах. Некоторые волгоградцы высказывают предположения, что  виной всему стала приближающаяся пылевая буря или выброс с завода “Красный Октябрь”.  В тоже время по сводкам ЦГМС в областном центре стоит теплая и почти безветренная погода: температура воздуха +23˚С, ветер восточный 2.4 м/с порывами до 5.8 м/с, влажность воздуха 30%....
Прочитана: 1857 раз
Политика 07.05.2018 12:03 (Обновлено: 07.05.2018 13:01)

Торжественное мероприятие – инаугурация президента России Владимира Путина - началось в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, по традиции, в начале церемонии инаугурации солдаты президентского полка занесут  в зал главные символы власти: штандарт президента РФ и знак главы государства (символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени). Затем после ударов кремлевских  курантов в зале появится  глава государства. Возле трибуны его будут ожидать председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента страны. Во время произнесения текста присяги по левую руку от президента будет находиться  Конституция России, по правую – знак президента....
Прочитана: 778 раз
Общество 07.05.2018 11:41

В элитной многоэтажке Волгограда из кранов течёт «коньяк» и «шампанское» Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области признали факт несоответствия СанПиН горячей воды, которая течет из кранов жилого дома по ул. Калинина, 2а в Волгограде, больше известного как ЖК «Волжские паруса». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение ведомства. Между тем, для жителей дома заключение специалистов – вовсе не открытие.  Почти год в квартирах высотки «Волжские паруса» из кранов с горячей водой течёт у кого тёмно-коричневая, а у кого и цвета шампанского вода. Многочисленные обращения жителей с жалобами в ТСН на качество «золотой воды»  заканчивались, по словам жильцов, объяснениями представителей управляющей организации: «Город подаёт нам такую воду»....
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Экология 07.05.2018 11:29

"Доска позора": В Волгограде крупнейший в Европе остров тонет в мусоре Ситуацию со скоплением мусора на острове Сарпинский в Волгограде местные жители считают критической. Как сообщили ИА «Высота 102» жители населенных пунктов, расположенных на острове, положение усугубляется и началом весеннего  сезона: на огороды приехали сотни дачников, соответственно, и мусора на острове стало больше.  Между тем, как пояснили информагентству в ТОС «Сарпинский», на острове отсутствует цивилизованная система и схема накопления и вывоза мусора. Отходы и хлам с большей части  острова традиционно свозят в район хутора Кожзавод, где раньше находилась силосная яма. Теперь же мусор просто не довозят до ямы и сваливают рядом. Соответственно, ветер разносит все по лесу...
Прочитана: 2643 раз
Происшествия 07.05.2018 10:14

Тела двух погибших, предположительно мужчин, обнаружены сегодня в Октябрьском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании летней кухни на территории частного домовладения в селе Абганерово поступило около 9.20. Небольшой домик горел по всей площади. После тушения пожара были обнаружены тела погибших, их личности устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.  
Прочитана: 1233 раз
Экономика 07.05.2018 09:50

Они сделали это: «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает в Волгоградской области строительство комбината-мечты Гремячинский горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе Волгоградской области никогда не был миражом в степи. В компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» точно знали, как воплотить планы в реальность и упорно шли к этому не один год. Журналисты ИА «Высота 102» следили за новостями грандиозной стройки с самого ее начала, видели первые шаги к старту освоения крупнейшего в европейской части России калийного месторождения и стали свидетелями завершающих «аккордов». Вся мощь Гремячинского ГОКа  - на земле и очень глубоко под землей, где в царстве сильвинита проложена сеть проходческих штреков - в спецрепортаже ИА «Высота 102».
Прочитана: 3055 раз
Расследования 07.05.2018 09:33

Житель Красноармейского района Волгограда задержан за кражу денег с чужой банковской карты. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, несколько дней назад в отдел полиции Красноармейского района обратилась 43-летняя женщина. Она попросила найти того, кто потратил три тысячи рублей со счета потерянной ею банковской карты При проведении оперативных мероприятий участковый задержал 31-летнего мужчину. Оказалось, что он нашел чужую карту  и решил с ее помощью оплатить купленные продукты. Сейчас волгоградец  находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет тюрьмы. 
Прочитана: 1458 раз
Происшествия 07.05.2018 09:01

Два автомобиля пострадали сегодня от огня в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре на улице Республиканской поступило дежурному в 02:18. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №21. Оказалось, что огонь полностью охватил семилетний “Mercedes”, а у “Daewoo Nexia” горели капот и бампер. Пожарные ликвидировали возгорание к половине третьего утра. К счастью, от огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной пожара. 
Прочитана: 1312 раз
Общество 06.05.2018 20:47

В Волгограде маленькие жители Дзержинского района открыли купальный сезон в новом фонтане Сотни детей сегодня устроили боевое крещение новому фонтану в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», детвора с шумом и гамом плескалась в разноцветных водных струях под аккомпанемент духового оркестра МУК «Волгоградконцерт».    В честь открытия фонтана в парке организовали праздничную программу, которая привлекла огромное количество людей. Светодинамическое водное шоу, ретровыставка автомобилей, всевозможные аттракционы, выставка детских рисунков – в парке было чем увлечь непоседливых озорников. На обновление зеленой зоны по улице 8-й Воздушной Армии из бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Эти средства также пошли на замену поливочного водопровода и установку новых...
Прочитана: 8374 раз
Происшествия 06.05.2018 18:14

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, произошедшем сегодня днем у поселка имени Максима Горького. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на дороге по направлению в Калач-на-Дону столкнулись "ВАЗ-2114" и "Nissan". По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу. 29-летний водитель "Nissan" от полученных травм умер на месте. Также госпитализирована пострадавшая в автокатастрофе пассажирка иномарки. По имеющимся сведениям, она находится в коме. Водитель "ВАЗа" также доставлен в больницу.
Прочитана: 4203 раз
Политика 06.05.2018 18:03

Группа волгоградцев отправилась в Москву на инаугурацию президента России Сегодня в Москву отправилась группа представителей региона для участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Торжественное мероприятие состоится в понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как стало известно ИА «Высота 102», в числе приглашенных, в том числе, - члены инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в главы государства. Это Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены его доверенные лица, возглавлявшие региональный предвыборный штаб, - руководитель сельхозпредприятия...
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