|Политика
|07.05.2018 12:03(Обновлено: 07.05.2018 13:01)
В Москве началась инаугурация президента России Владимира Путина
Торжественное мероприятие – инаугурация президента России Владимира Путина - началось в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, по традиции, в начале церемонии инаугурации солдаты президентского полка занесут в зал главные символы власти: штандарт президента РФ и знак главы государства (символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени). Затем после ударов кремлевских курантов в зале появится глава государства. Возле трибуны его будут ожидать председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента страны. Во время произнесения текста присяги по левую руку от президента будет находиться Конституция России, по правую – знак президента. После того, как речь будет произнесена, президент считается официально вступившим в должность. Церемония закончится небольшим выступлением руководителя государства и залпами салюта с Кремлевской набережной.
Напомним, в числе приглашенных от Волгоградской области на инаугурацию - члены инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в главы государства. Это народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области, Герой труда Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены его доверенные лица, возглавлявшие региональный предвыборный штаб, - руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова и представитель-консультант Волжского трубного завода Владимир Зимовец. Также гостями инаугурации станут губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации от региона, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Мария Киселева.
Справка. Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий лидер Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов. За него проголосовали 56,4 миллиона избирателей.
Владимир Путин выступил с речью перед собравшимися.
"Уважаемые граждане России! Дамы и господа! Дорогие друзья! Приветствую всех граждан нашей великой Родины и соотечественников за рубежом, всех, кто смотрит или слушает трансляцию этой торжественной церемонии, всех, кто присутствует здесь, в исторических залах Кремля и на древней Соборной площади. В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией – страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле – вечный пример преданности Отчизне.
Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас: целью моей жизни, работы будет, как и прежде служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего.
От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплочённость, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. Еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, который вы, граждане России, оказали мне на выборах Президента нашей страны. Считаю его огромным политическим капиталом и надёжной моральной опорой. В этой поддержке – вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять своё могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий ради глубоких, позитивных перемен внутри страны.
Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени, и так же энергично отвечать на них, чтобы последовательно наращивать своё лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы ещё должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано ещё явно недостаточно.
Путь вперёд не бывает простым, это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного – безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности, особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, в эпоху бурных изменений во всём мире.
Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперёд. Перед нами напряжённая работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединённых искренней заботой о России.
Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеждён: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны.
Дорогие друзья! В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России.
Мы справилась с труднейшими экономическими, социальными проблемами. Осознали, что меняясь вместе с миром, нельзя отрываться от своих собственных корней, от своей истории, многонациональной культуры. Мы поняли, что вся красота и вся сила – в нашей самобытности и единстве. Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности. Опыт показывает, что и сегодня нам нужно беречь достигнутое и на этой основе, конечно, двигаться только вперёд.
Конечно, мы должны идти в ногу с глобальными переменами, выстраивать свою повестку прорывного развития, чтобы никакие преграды и обстоятельства не мешали нам самим и только самим определять своё будущее, воплощать в жизнь самые смелые наши планы и мечты. При этом мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнёрами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи.
Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете.
Россия – сильный, активный, влиятельный участник международной жизни, безопасность и обороноспособность страны надёжно обеспечены. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание.
Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего, для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот, что сегодня главное, вот, что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека.
Глубоко убеждён, что между большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы, частными проблемами, запросами граждан – абсолютно прямая связь. Потому что только так можно сформировать абсолютно необходимые условия для созидания и развития, и очень важно, атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия в обществе.
Каждому важно понять, что только наша активная включённость в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований – это все мы, граждане России.
Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперёд.
Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти.
Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и учёных, для людей творческого труда и активных, неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к обновлению. Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития России. Рассчитываю здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодёжи, на её способность стать настоящими лидерами перемен.
На то, что молодые люди будут верны ценностям правды и справедливости, которые через всю свою жизнь пронесли наши старшие поколения, их знания, закалка, мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы.
Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за её будущее, мы обязательно достигнем наших целей, добьёмся прорывов в науке и технологиях, вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сёл, развития всех наших регионов. Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться ещё больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать историю нашего Отечества.
Дорогие друзья!
Как глава государства сделаю всё, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны.
Мы знаем, что в 90-е и в начале 2000-х годов наряду с давно назревшими и абсолютно необходимыми историческими переменами на долю нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжелые испытания. Многое, но еще далеко не всё восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам ещё предстоит напряжённо работать. Времени на раскачку нет.
Но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний, и всегда возрождалась как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперёд.
Убеждён, что и сегодня мы добьёмся прорыва, ведь мы – одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, всё лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий, напряжённый труд для благополучия родной страны.
Мы обязательно добьёмся успеха! Верю, так и будет! Сделаю для этого всё, что в моих силах!"
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