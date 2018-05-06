Волжане прошли свой «Путь к победе»









Командные гонки по пересечённой местности с препятствиями «Сталинград. Путь к Победе» прошли накануне на полигоне войсковой части № 73420 в Волжском.

В соревнованиях, прошедших впервые в Волгоградской области, приняли участие 59 команд из Московской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе горадминистрации, мероприятие приурочили к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Почётными гостями военно-спортивного праздника стали глава Волжского Игорь Воронин, заместитель главы администрации города Елена Овчаренко, командир 187-го межвидового регионального учебного центра подготовки младших специалистов инженерных войск (в/ч № 73420) Валерий Овдиенко и руководитель Волжского отделения ДОСААФ России Николай Флора.





С приветственным словом к участникам обратился глава Волжского Игорь Воронин: «Спасибо за ваш активный образ жизни, за вашу стойкость и мужество! Вы своим примером показываете, как нужно жить, трудиться и развиваться. Будущее нашей страны в надёжных руках. Желаю вам победы! Удачи!». Игорь Николаевич отметил значимость таких мероприятий в деле сохранения исторической памяти для подрастающего поколения о подвиге нашего народа, завоевавшего Победу в Великой Отечественной войне.

Перед началом гонок воспитанники молодёжных творческих коллективов представили свои вокальные и танцевальные номера, а военнослужащие разведывательной роты в полной боевой экипировке продемонстрировали показательные выступления. За несколько минут до старта профессиональный фитнесс-тренер провёл для участников спортивную разминку.









Командные гонки предполагали прохождение различных препятствий на пересечённой местности. Организаторы мероприятия тематически связали маршрут с историческими периодами Великой Отечественной войны: каждая контрольная точка символизировала ключевые битвы и переломные сражения. Среди препятствий были «мост из колёс», «колючий лаз», «забор», «канатная переправа», «завал из колёс», «общая ноша», «колёсный лабиринт», «застава из понтонов», «туннели», «минное поле», «рукоход», «катушки», «брод», «стена с уклоном», «уральские горки», «огненно-штурмовая полоса», «метание кошки» и «танки».









По итогам военно-спортивных соревнований лучшими в категории «Женщины» стали команды «Ночные ведьмы» (1 место, Ахтубинск), «Звезда» (2 место, Волжский), «Гвардейцы» (3 место, Волгоград); в категории «Мужчины» – «Штурм» (1 место, Волжский), «Киржач» (2 место, Волгоград), «Снег» (3 место, Волгоград); в категории «Смешанная команда» – «Шифр» (1 место, Волгоград), «Т-34» (2 место, Волжский), «Молодая гвардия» (3 место, Волгоград). Победителей и призёров отметили памятными кубками, медалями и дипломами.

Добавим, всего в командных гонках по пересечённой местности с препятствиями «Сталинград. Путь к Победе» приняли участие 5 женских, 26 мужских и 28 смешанных команд.



