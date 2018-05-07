Администрация Волгограда никак не определится с бесхозными ливневками

Волгоградцы продолжают гадать над историей происхождения смога, который нависает над городом с самого утра. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, завеса наблюдается во всех районах города – начиная от Красноармейского и заканчивая Спартановкой и далее к Волжскому. Смог встречает и водителей, заезжающих в Волгоград со стороны Ростовской трассы в районе поселка Максима Горького. Однако по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время крупных пожаров ни в Волгограде, ни в окрестностях нет. Кроме того, в Волгоградском ЦГМС информагентству заявили, что данное явление отношения к метеорологическим процессам не имеет. Между тем, волгоградцы присылают в редакцию «Высоты 102» снимки,...