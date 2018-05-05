Несчастливая находка: жителю Волгограда грозит срок за оплату продуктов чужой банковской картой

Житель Красноармейского района Волгограда задержан за кражу денег с чужой банковской карты. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, несколько дней назад в отдел полиции Красноармейского района обратилась 43-летняя женщина. Она попросила найти того, кто потратил три тысячи рублей со счета потерянной ею банковской карты

При проведении оперативных мероприятий участковый задержал 31-летнего мужчину. Оказалось, что он нашел чужую карту и решил с ее помощью оплатить купленные продукты. Сейчас волгоградец находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет тюрьмы.



