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Расследования
 07.05.2018 09:33

Несчастливая находка: жителю Волгограда грозит срок за оплату продуктов чужой банковской картой

Житель Красноармейского района Волгограда задержан за кражу денег с чужой банковской карты. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, несколько дней назад в отдел полиции Красноармейского района обратилась 43-летняя женщина. Она попросила найти того, кто потратил три тысячи рублей со счета потерянной ею банковской карты
При проведении оперативных мероприятий участковый задержал 31-летнего мужчину. Оказалось, что он нашел чужую карту  и решил с ее помощью оплатить купленные продукты. Сейчас волгоградец  находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет тюрьмы. 

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Экономика 07.05.2018 09:50

Они сделали это: «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает в Волгоградской области строительство комбината-мечты Гремячинский горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе Волгоградской области никогда не был миражом в степи. В компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» точно знали, как воплотить планы в реальность и упорно шли к этому не один год. Журналисты ИА «Высота 102» следили за новостями грандиозной стройки с самого ее начала, видели первые шаги к старту освоения крупнейшего в европейской части России калийного месторождения и стали свидетелями завершающих «аккордов». Вся мощь Гремячинского ГОКа  - на земле и очень глубоко под землей, где в царстве сильвинита проложена сеть проходческих штреков - в спецрепортаже ИА «Высота 102».
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Происшествия 07.05.2018 09:01

Два автомобиля пострадали сегодня от огня в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре на улице Республиканской поступило дежурному в 02:18. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №21. Оказалось, что огонь полностью охватил семилетний “Mercedes”, а у “Daewoo Nexia” горели капот и бампер. Пожарные ликвидировали возгорание к половине третьего утра. К счастью, от огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной пожара. 
Прочитана: 774 раз
Общество 06.05.2018 20:47

В Волгограде маленькие жители Дзержинского района открыли купальный сезон в новом фонтане Сотни детей сегодня устроили боевое крещение новому фонтану в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», детвора с шумом и гамом плескалась в разноцветных водных струях под аккомпанемент духового оркестра МУК «Волгоградконцерт».    В честь открытия фонтана в парке организовали праздничную программу, которая привлекла огромное количество людей. Светодинамическое водное шоу, ретровыставка автомобилей, всевозможные аттракционы, выставка детских рисунков – в парке было чем увлечь непоседливых озорников. На обновление зеленой зоны по улице 8-й Воздушной Армии из бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Эти средства также пошли на замену поливочного водопровода и установку новых...
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Происшествия 06.05.2018 18:14

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, произошедшем сегодня днем у поселка имени Максима Горького. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на дороге по направлению в Калач-на-Дону столкнулись "ВАЗ-2114" и "Nissan". По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу. 29-летний водитель "Nissan" от полученных травм умер на месте. Также госпитализирована пострадавшая в автокатастрофе пассажирка иномарки. По имеющимся сведениям, она находится в коме. Водитель "ВАЗа" также доставлен в больницу.
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Политика 06.05.2018 18:03

Группа волгоградцев отправилась в Москву на инаугурацию президента России Сегодня в Москву отправилась группа представителей региона для участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Торжественное мероприятие состоится в понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как стало известно ИА «Высота 102», в числе приглашенных, в том числе, - члены инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в главы государства. Это Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены его доверенные лица, возглавлявшие региональный предвыборный штаб, - руководитель сельхозпредприятия...
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Общество 06.05.2018 16:07

В Волгограде активисты освободили Лысую гору от мусора Волгоградцы, которые накануне устроили субботник в памятном для города-героя месте – Лысой горе – и уникальном природном уголке – Григоровой балке, довольны результатами своей работы. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, целый день здесь работали два трактора, пять самосвалов и самое главное – пять десятков неравнодушных горожан, которые не пожалели ни своего выходного дня, ни сил, чтобы сделать доброе дело и избавить Лысую гору от тонн мусора. В результате с Лысой горы вывезли 14 машин хлама и отходов, которыми было завалено это место. При этом участники субботника сразу...
Прочитана: 2398 раз
Спорт 06.05.2018 15:59

Поражением волгоградских футболистов закончилась выездная встреча "Ротора-Волгограда" с командой "Томь" из Томска, сообщает ИА "Высота 102". Матч в рамках 37 тура ФНЛ Первенства России по футболу прошел на томском стадионе "Труд". В начале первого временного отрезка игра шла на равных. На 22 минуте томичи создали опасный момент у ворот волгоградцев, но столкнувшиеся на поле томский полузащитник Илья Кухарчук и нападающий Исламнур Абдулавов, не смогли нанести точный удар по мячу. Во второй половине тайма борьба в основном разворачивалась на половине поля волгоградской команды.    Во втором тайме футболисты из Волгограда активизировались и предприняли ряд атак. Однако на 69 минуте мяч в...
Прочитана: 3531 раз
Расследования 06.05.2018 13:06

К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен гражданин Узбекистана, признанный виновным в убийстве своего работодателя, сообщает ИА «Высота 102». По информации областного суда, апелляционная инстанция оставила данный приговор без изменения, а жалобу представителя потерпевшей стороны, настаивающей на ужесточении наказания, без изменения. Гособвинение, отметим, также не согласилось с данным приговором, посчитав его слишком мягким. Напомним, как ранее сообщало информагентство, убийство крупного землевладельца произошло в сентябре прошлого года. Следствием и судом установлено, что преступление совершили два брата – оба уроженца республики Узбекистан. Один признан виновным в убийстве и краже, второй – только в краже. Последнему назначено наказание в виде...
Прочитана: 3362 раз
Общество 06.05.2018 12:15

Игнорирование предписаний начальника госпожнадзора обернулось для директора ГКУ ВО «Старополтавское лесничество» административным наказанием. Как сообщает ИА «Высота 102», суд постановил оштрафовать директора на 3000 рублей за невыполнение в срок законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Нарушитель свою вину признал, попросил рассмотреть дело без его участия. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Прочитана: 4291 раз
Происшествия 06.05.2018 10:39

Ребенок пострадал в ДТП в Советском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в полицию поступила информация о том, что на улице имени Янки Купалы во дворе дома № 62  водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка с ушибом доставили в больницу. Оказалось, что девочка гуляла на улице одна.  Позже инспекторы ДПС задержали беглеца-нарушителя. Им оказался 35-летний мужчина, ехавший по двору на своем “Kia Sportage”. Водитель привлечен к административной ответственности.
Прочитана: 3007 раз
Экология 06.05.2018 08:31

Жители поселка в Волго-Ахтубинской пойме забили тревогу из-за подозрительного объекта Во всевозможные инстанции, в том числе в администрацию и прокуратуру Среднеахтубинского района, а также в комитет природных ресурсов Волгоградской области, обратились жители поселка Рыбачий, которые обеспокоены строительством в их населенном пункте производственно-складского объекта. Подписи под обращением поставили около 30 человек. Люди рассказали ИА «Высота 102», что на участке по адресу улица Центральная, 41А возводится цех для хранения замороженных продуктов и, по некоторым данным, производства мороженого. При этом владелец земли не предоставил никаких разрешительных документов. Жители поселка, расположенного в пределах  Волго-Ахтубинской поймы, обеспокоены тем, что работа цеха по соседству с жилыми домами может навредить природному парку и значительно...
Прочитана: 4442 раз
Общество 06.05.2018 06:09

В Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018 Почти в 64 миллиона рублей обошлись работы по капитальному ремонту фасадов домов в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, для этого депутатам гордумы придется внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда». Также корректировки потребовало и финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов к чемпионату мира – произошло увеличение на 40 миллионов рублей. Всего программа должна быть подправлена более чем на 100 миллионов рублей. В целом финансирование муниципальной программы увеличилось почти до 4,2 миллиарда рублей (с преобладающей долей средств областного бюджета – прим. ред. ИА «Высота 102»). Между тем,...
Прочитана: 3791 раз
Расследования 06.05.2018 05:18

Наказания за кражу оставленного на обочине автодороги "ВАЗ-2101" удалось избежать двоим жителям Палласовского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, дело прекращено вследствие примирения сторон - обвиняемых и потерпевшего. В суде установлено, что двое мужчин в январе текущего года двигались на автомобиле "Lifan 2148022" по автодороге "Ромашки-Палласовка, где увидели стоящий на обочине "ВАЗ" без регистрационных номеров. Приятели решили похитить машину, чтобы сдать ее на металлолом. "Копейку" они зацепили тросом и отбуксировали в Палласовку, где продали как лом за 7 тысяч рублей. Свою вину в краже обвиняемые полностью признали и раскаялись. На суде потерпевший заявил ходатайство...
Прочитана: 2619 раз
Спорт 05.05.2018 22:42

Руководство футбольных союзов России и Германии посетит мемориал на Мамаевом Кургане в день проведения в Волгограде товарищеского матча между юношескими сборными двух стран, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. Как сообщалось ранее, игра состоится 8 мая на стадионе СК «Зенит». В преддверии матча -7 мая спортсмены и тренеры обеих команд проведут мастер-класс для воспитанников футбольных школ на поле ВГАФКа. 9 мая, когда будет отмечаться 73-я годовщина победы советского народа над нацистской Германией, руководство Российского и Немецкого футбольных союзов, посол ФРГ в РФ и юношеская сборная собираются побывать на Военно-мемориальном кладбище близ села Россошки, где захоронены солдаты Красной Армии...
Прочитана: 9728 раз
Происшествия 05.05.2018 19:11

Взрывоопасные находки, предположительно времен Великой Отечественной войны, нашли сегодня в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, снаряды, которые находились между двумя жилыми домами на улице Витимская, обнаружили дети. Они сообщили о своей находке родителям, а те, в свою очередь, позвонили в оперативные службы. Боеприпасы уже обследовали специалисты. Жителям улицы пообещали, что завтра их заберут саперы. Они вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. Видео предоставлено жителями ул. Витимская
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