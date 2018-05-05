Две машины сгорели ночью в Дзержинском районе Волгограда

Во всевозможные инстанции, в том числе в администрацию и прокуратуру Среднеахтубинского района, а также в комитет природных ресурсов Волгоградской области, обратились жители поселка Рыбачий, которые обеспокоены строительством в их населенном пункте производственно-складского объекта. Подписи под обращением поставили около 30 человек. Люди рассказали ИА «Высота 102», что на участке по адресу улица Центральная, 41А возводится цех для хранения замороженных продуктов и, по некоторым данным, производства мороженого. При этом владелец земли не предоставил никаких разрешительных документов. Жители поселка, расположенного в пределах Волго-Ахтубинской поймы, обеспокоены тем, что работа цеха по соседству с жилыми домами может навредить природному парку и значительно...