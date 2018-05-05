Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 06.05.2018 20:47

В Волгограде маленькие жители Дзержинского района открыли купальный сезон в новом фонтане


Сотни детей сегодня устроили боевое крещение новому фонтану в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», детвора с шумом и гамом плескалась в разноцветных водных струях под аккомпанемент духового оркестра МУК «Волгоградконцерт». 
 
В честь открытия фонтана в парке организовали праздничную программу, которая привлекла огромное количество людей. Светодинамическое водное шоу, ретровыставка автомобилей, всевозможные аттракционы, выставка детских рисунков – в парке было чем увлечь непоседливых озорников.

На обновление зеленой зоны по улице 8-й Воздушной Армии из бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Эти средства также пошли на замену поливочного водопровода и установку новых аттракционов. Строительство фонтана завершилось осенью 2017 года, после тестового запуска его законсервировали на зиму. В ходе реконструкции старое водное сооружение превратилось в современный пешеходный фонтан площадью порядка 200 квадратных метров. Из чаши фонтана на высоту до 3 метров поднимаются 60 струй, воспроизводя до 16 миллионов цветовых оттенков. 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президентаВ Волгоградской области почти 90% проверенных на пожарную безопасность объектов опасныВ Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балластРуководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора уволился и исчез с радаровВ Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли"
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»

Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2

Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...

Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...

Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....

Спорт 06.05.2018 19:56

Открытый чемпионат памяти Е. Кизилова собрал в Волжском поклонников фитнеса и бодибилдинга Несколько сотен зрителей приехали сегодня в физкультурно-оздоровительный комплекс "Авангард", где проходит XVII открытый чемпионат Волгоградской области по бодибилдингу и фитнесу памяти Евгения Кизилова. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, турнир, носящий имя замечательного спортсмена и человека, долгие годы остается визитной карточкой волжского спорта. В нём принимали участие сильнейшие атлеты России, чемпионы мира и Европы.  Сегодня судейская коллегия оценивает пропорции, симметрию, рельеф, соотношение талии и плеч, рук и ног. По мнению участников, бодибилдинг меняет отношение к себе, появились новые дисциплины: ты не только занимаешься спортом, чтобы накачать мышцы, но и правильно двигаешься и питаешься. ...
Прочитана: 489 раз
Происшествия 06.05.2018 18:14

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, произошедшем сегодня днем у поселка имени Максима Горького. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на дороге по направлению в Калач-на-Дону столкнулись "ВАЗ-2114" и "Nissan". По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу. 29-летний водитель "Nissan" от полученных травм умер на месте. Также госпитализирована пострадавшая в автокатастрофе пассажирка иномарки. По имеющимся сведениям, она находится в коме. Водитель "ВАЗа" также доставлен в больницу.
Прочитана: 1720 раз
Политика 06.05.2018 18:03

Группа волгоградцев отправилась в Москву на инаугурацию президента России Сегодня в Москву отправилась группа представителей региона для участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Торжественное мероприятие состоится завтра, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как стало известно ИА «Высота 102», в числе приглашенных, в том числе, - члены инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в главы государства. Это Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены его доверенные лица, возглавлявшие региональный предвыборный штаб, - руководитель сельхозпредприятия «Донское»...
Прочитана: 4040 раз
Общество 06.05.2018 16:07

В Волгограде активисты освободили Лысую гору от мусора Волгоградцы, которые накануне устроили субботник в памятном для города-героя месте – Лысой горе – и уникальном природном уголке – Григоровой балке, довольны результатами своей работы. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, целый день здесь работали два трактора, пять самосвалов и самое главное – пять десятков неравнодушных горожан, которые не пожалели ни своего выходного дня, ни сил, чтобы сделать доброе дело и избавить Лысую гору от тонн мусора. В результате с Лысой горы вывезли 14 машин хлама и отходов, которыми было завалено это место. При этом участники субботника сразу...
Прочитана: 1272 раз
Спорт 06.05.2018 15:59 (Обновлено: 06.05.2018 19:40)

Поражением волгоградских футболистов закончилась выездная встреча "Ротора-Волгограда" с командой "Томь" из Томска, сообщает ИА "Высота 102". Матч в рамках 37 тура ФНЛ Первенства России по футболу прошел на томском стадионе "Труд". В начале первого временного отрезка игра шла на равных. На 22 минуте томичи создали опасный момент у ворот волгоградцев, но столкнувшиеся на поле томский полузащитник Илья Кухарчук и нападающий Исламнур Абдулавов, не смогли нанести точный удар по мячу. Во второй половине тайма борьба в основном разворачивалась на половине поля волгоградской команды.    Во втором тайме футболисты из Волгограда активизировались и предприняли ряд атак. Однако на 69 минуте мяч в...
Прочитана: 2704 раз
Расследования 06.05.2018 13:06

К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен гражданин Узбекистана, признанный виновным в убийстве своего работодателя, сообщает ИА «Высота 102». По информации областного суда, апелляционная инстанция оставила данный приговор без изменения, а жалобу представителя потерпевшей стороны, настаивающей на ужесточении наказания, без изменения. Гособвинение, отметим, также не согласилось с данным приговором, посчитав его слишком мягким. Напомним, как ранее сообщало информагентство, убийство крупного землевладельца произошло в сентябре прошлого года. Следствием и судом установлено, что преступление совершили два брата – оба уроженца республики Узбекистан. Один признан виновным в убийстве и краже, второй – только в краже. Последнему назначено наказание в виде...
Прочитана: 1991 раз
Общество 06.05.2018 12:15

Игнорирование предписаний начальника госпожнадзора обернулось для директора ГКУ ВО «Старополтавское лесничество» административным наказанием. Как сообщает ИА «Высота 102», суд постановил оштрафовать директора на 3000 рублей за невыполнение в срок законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Нарушитель свою вину признал, попросил рассмотреть дело без его участия. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Прочитана: 4060 раз
Происшествия 06.05.2018 10:39

Ребенок пострадал в ДТП в Советском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в полицию поступила информация о том, что на улице имени Янки Купалы во дворе дома № 62  водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка с ушибом доставили в больницу. Оказалось, что девочка гуляла на улице одна.  Позже инспекторы ДПС задержали беглеца-нарушителя. Им оказался 35-летний мужчина, ехавший по двору на своем “Kia Sportage”. Водитель привлечен к административной ответственности.
Прочитана: 2502 раз
Экология 06.05.2018 08:31

Жители поселка в Волго-Ахтубинской пойме забили тревогу из-за подозрительного объекта Во всевозможные инстанции, в том числе в администрацию и прокуратуру Среднеахтубинского района, а также в комитет природных ресурсов Волгоградской области, обратились жители поселка Рыбачий, которые обеспокоены строительством в их населенном пункте производственно-складского объекта. Подписи под обращением поставили около 30 человек. Люди рассказали ИА «Высота 102», что на участке по адресу улица Центральная, 41А возводится цех для хранения замороженных продуктов и, по некоторым данным, производства мороженого. При этом владелец земли не предоставил никаких разрешительных документов. Жители поселка, расположенного в пределах  Волго-Ахтубинской поймы, обеспокоены тем, что работа цеха по соседству с жилыми домами может навредить природному парку и значительно...
Прочитана: 3382 раз
Общество 06.05.2018 06:09

В Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018 Почти в 64 миллиона рублей обошлись работы по капитальному ремонту фасадов домов в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, для этого депутатам гордумы придется внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда». Также корректировки потребовало и финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов к чемпионату мира – произошло увеличение на 40 миллионов рублей. Всего программа должна быть подправлена более чем на 100 миллионов рублей. В целом финансирование муниципальной программы увеличилось почти до 4,2 миллиарда рублей (с преобладающей долей средств областного бюджета – прим. ред. ИА «Высота 102»). Между тем,...
Прочитана: 2791 раз
Расследования 06.05.2018 05:18

Наказания за кражу оставленного на обочине автодороги "ВАЗ-2101" удалось избежать двоим жителям Палласовского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, дело прекращено вследствие примирения сторон - обвиняемых и потерпевшего. В суде установлено, что двое мужчин в январе текущего года двигались на автомобиле "Lifan 2148022" по автодороге "Ромашки-Палласовка, где увидели стоящий на обочине "ВАЗ" без регистрационных номеров. Приятели решили похитить машину, чтобы сдать ее на металлолом. "Копейку" они зацепили тросом и отбуксировали в Палласовку, где продали как лом за 7 тысяч рублей. Свою вину в краже обвиняемые полностью признали и раскаялись. На суде потерпевший заявил ходатайство...
Прочитана: 2378 раз
Спорт 05.05.2018 22:42

Руководство футбольных союзов России и Германии посетит мемориал на Мамаевом Кургане в день проведения в Волгограде товарищеского матча между юношескими сборными двух стран, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. Как сообщалось ранее, игра состоится 8 мая на стадионе СК «Зенит». В преддверии матча -7 мая спортсмены и тренеры обеих команд проведут мастер-класс для воспитанников футбольных школ на поле ВГАФКа. 9 мая, когда будет отмечаться 73-я годовщина победы советского народа над нацистской Германией, руководство Российского и Немецкого футбольных союзов, посол ФРГ в РФ и юношеская сборная собираются побывать на Военно-мемориальном кладбище близ села Россошки, где захоронены солдаты Красной Армии...
Прочитана: 8998 раз
Происшествия 05.05.2018 19:11

Взрывоопасные находки, предположительно времен Великой Отечественной войны, нашли сегодня в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, снаряды, которые находились между двумя жилыми домами на улице Витимская, обнаружили дети. Они сообщили о своей находке родителям, а те, в свою очередь, позвонили в оперативные службы. Боеприпасы уже обследовали специалисты. Жителям улицы пообещали, что завтра их заберут саперы. Они вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. Видео предоставлено жителями ул. Витимская
Прочитана: 4977 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 05.05.2018 17:14

Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции, сообщает ИА "Высота 102". Поиски идут в местах боев рядом с балкой Ягодной, в трех километрах восточнее поселка Горный. Здесь в рамках "Вахты Памяти - 2018" работают поисковые отряды "Безымянная Высота" из Волгограда и "Дон" из Ростова-на-Дону. Они состоят из сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел. До войны неподалеку от мест сегодняшних раскопок располагались два поселка - Ягодный и Елхи, которые были уничтожены во время Сталинградской битвы. Останки восьми бойцов нашли во время разведки местности. Остальных обнаружили при проведении...
Прочитана: 4405 раз
Политика 05.05.2018 16:40

В Волгограде проходит акция сторонников Навального Митинг сторонников Алексея Навального проходит в Волгограде. Как передает корр. ИА «Высота 102», к Царицынской опере пришли более 200 человек. Люди разных возрастов держат в руках плакаты с лозунгами против коррупции и за сменяемость власти. Среди лозунгов встречаются такие, как «Оскорбляю чувства ворующих», «За этот плакат точно не посадят», «Он нам не царь», «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным!» и др. Митингующие выступают против блокировки Telegram и ненависти в обществе.  За акцией наблюдают сотрудники полиции и журналисты. Митинг был согласован в администрации Волгограда.
Прочитана: 5066 раз


6 мая 20:47
В Волгограде маленькие жители Дзержинского района открыли купальный сезон в новом фонтанеСмотреть фотографии
6 мая 19:56
Открытый чемпионат памяти Е. Кизилова собрал в Волжском поклонников фитнеса и бодибилдингаСмотреть фотографии
6 мая 18:14
Один человек погиб и двое ранены в результате лобового ДТП под Волгоградом
6 мая 18:03
Группа волгоградцев отправилась в Москву на инаугурацию президента РоссииСмотреть фотографии
6 мая 16:07
В Волгограде активисты освободили Лысую гору от мусораСмотреть фотографии
6 мая 15:59
"Ротор-Волгоград" потерпел поражение в матче с "Томью" - 0:1
6 мая 13:06
Убийцу фермера в Волгоградской области отправили в тюрьму на 11 лет
6 мая 12:15
В Волгоградской области директора лесничества наказали за игнорирование правил пожарной безопасности
6 мая 10:39
В Волгограде водитель-трус сбил 7-летнюю девочку
6 мая 08:31
Жители поселка в Волго-Ахтубинской пойме забили тревогу из-за подозрительного объектаСмотреть фотографии
6 мая 06:09
В Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018Смотреть фотографии
6 мая 05:18
Двое жителей Волгоградской области украли "Копейку" и сдали ее на металлолом
5 мая 22:42
В Волгограде руководители Немецкого футбольного союза посетят Мамаев курган и Россошки
5 мая 19:11
Дети нашли у жилых домов в Волгограде снаряды времен ВОВCмотреть видео
5 мая 17:14
Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников СталинградаCмотреть видео
5 мая 16:40
В Волгограде проходит акция сторонников НавальногоСмотреть фотографии
5 мая 14:09
Танцуют все: в Волгограде у фонтана пенсионеры снова «зажгут» под духовой оркестрСмотреть фотографии
5 мая 12:04
В Волгограде на Лысой горе будущим полицейским провели урок мужестваСмотреть фотографииCмотреть видео
5 мая 11:22
Под Волгоградом огонь с горящего камыша перекинулся на дачи
5 мая 10:19
В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботникСмотреть фотографии
5 мая 10:18
Группа наркоторговцев из Волгограда, Саратова и Воронежа пошла под судСмотреть фотографии
5 мая 07:39
Чиновников администрации Волгоградской области хотят лишить буфета
5 мая 06:35
В Астрахани бывший инкассатор намеревался убить коллег и похитить 100 миллионовСмотреть фотографии
5 мая 04:44
В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщинуСмотреть фотографии
5 мая 04:23
В Волгограде установят памятник фонарщику
4 мая 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде кадеты полицейских классов всегда готовы Комментарии2Cмотреть видео
4 мая 18:24
Аппаратчиков мэрии Волгограда понизят в должностях во благо бюджета Комментарии19Смотреть фотографии
4 мая 18:12
Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы власти Комментарии58Смотреть фотографии
4 мая 17:35
В Волгоградской области еще один район облюбовали аисты Комментарии3Смотреть фотографии
4 мая 16:47
Представительство Волгоградской области в Москве стало более дорогим для бюджета Комментарии11
Общество
6 мая 20:47
В Волгограде маленькие жители Дзержинского района открыли купальный сезон в новом фонтанеСмотреть фотографии
6 мая 16:07
В Волгограде активисты освободили Лысую гору от мусораСмотреть фотографии
6 мая 12:15
В Волгоградской области директора лесничества наказали за игнорирование правил пожарной безопасности
6 мая 06:09
В Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018Смотреть фотографии
5 мая 10:19
В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботникСмотреть фотографии
5 мая 07:39
Чиновников администрации Волгоградской области хотят лишить буфета
5 мая 04:23
В Волгограде установят памятник фонарщику
4 мая 16:47
Представительство Волгоградской области в Москве стало более дорогим для бюджета Комментарии11
4 мая 16:00
В Волгограде в период ЧМ пустят электрички от Мамаева кургана до "Акварели" Комментарии7
4 мая 14:44
В Волгоградской области школьники сели за штурвалы бомбардировщиков Комментарии8
4 мая 13:53
Остановка у «Европы Сити Молл» в Волгограде на время ЧМ-2018 станет конечной Комментарии13
4 мая 13:44
В Волгоградской области отменен введенный из-за паводка режим ЧССмотреть фотографии
4 мая 12:12
«Доска позора»: В Волгограде с жителей частного сектора берут деньги за мусорный «ад» Комментарии6Смотреть фотографии
4 мая 11:22
Мимо кассы: билеты на финал Кубка России по футболу в Волгограде «утекли» Комментарии10Смотреть фотографии
4 мая 11:02
В Волгоградской области нашли около 2000 нарушений пожарной безопасности в местах массового пребывания людей Комментарии4Смотреть фотографии
4 мая 10:13
В ФАС России похвалили волгоградских антимонопольщиков за «конфетное» делоСмотреть фотографии
4 мая 08:25
Губернатор Волгоградской области держит курс в сторону Москвы Комментарии14Смотреть фотографии
3 мая 15:40
К ЧМ-2018 в Волгограде появится еще одна новая остановка
3 мая 14:17
Авиарейс связал города-участники ЧМ-2018 Волгоград, Казань и Сочи Комментарии2
3 мая 12:16
«Доска позора»: Провал во дворе жилого дома в Волгограде заблокировал въезд Комментарии10Смотреть фотографии
3 мая 04:49
В Волгограде владельцу автосервиса запретили движение вверхСмотреть фотографии
2 мая 21:04
В Волгограде после футбольного матча «последняя миля» опустелаСмотреть фотографии
2 мая 15:31
В Волгограде водители маршруток в период тестового матча отказываются везти пассажиров в объезд стадиона
2 мая 15:30
В Волгограде открыли мемориальную доску игроку сталинградского "Трактора"Смотреть фотографии
2 мая 15:00
Волгоградских болельщиков накормят по пути на стадионСмотреть фотографии
2 мая 12:41
В аэропорту Волгограда новый терминал внутренних линий готов к открытиюСмотреть фотографии
2 мая 12:01
На Волгоград в День Победы упадут "водопады" и "мины"
2 мая 05:54
Упавшая на иномарку ветка обошлась «Волгоградзеленхозу» в 245 тысяч рублей
1 мая 12:28
Жители Волгограда встретили Первомай весело и с музыкойCмотреть видео
1 мая 10:18
Волгоградцев призывают убрать свои машины с парковок у Дворца спорта и «Европы Сити Молл»
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

 

 
День 6 Мая, Вс
Волгоград
температура 26..28 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
6 Мая, Вс
1 $ 63.2012 руб.
1 € 75.6392 руб.
1 GBP 85.7008 руб.
1 CHF 63.2708 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы властиКомментарии58
Кубок России будет выставлен перед финальным матчем около "Волгоград- Арены"Комментарии42
Волгоградская область не выполнила программу приватизацииКомментарии28
В Волгограде экс-директора "Европа-Биофарм" осудили за аферу с переработкой тыквыКомментарии20
Аппаратчиков мэрии Волгограда понизят в должностях во благо бюджетаКомментарии19
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходамиКомментарии18
Волгоградскую область включили в «красную» зону регионов с небезопасными дорогамиКомментарии17
Депутаты Волгоградской гордумы превращаются в конкурентовКомментарии15
В Волгограде экс-заместителя главврача медклиники осудили за 90 эпизодов взяткиКомментарии14
Губернатор Волгоградской области держит курс в сторону МосквыКомментарии14
В Волгограде за ранение продавца и попытку ограбления салона связи задержали рецидивистаКомментарии13
В Волгограде в результате ночных похождений двоих ловеласов пострадали туристы и стюард из СаратоваКомментарии13
Остановка у «Европы Сити Молл» в Волгограде на время ЧМ-2018 станет конечнойКомментарии13
Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплексКомментарии12
Вор-домушник выпал из окна 7 этажа в Волгоградской областиКомментарии12

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде кадеты полицейских классов всегда готовыКомментарии2
Просмотров: 28084
Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы властиКомментарии58
Просмотров: 24938
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики не могут получить обещанные РФС бесплатные билеты на финал Кубка РоссииКомментарии3
Просмотров: 18966
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходамиКомментарии18
Просмотров: 10085
В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщину
Просмотров: 4734
В Волгограде руководители Немецкого футбольного союза посетят Мамаев курган и Россошки
Просмотров: 4071
В Волгограде экс-заместителя главврача медклиники осудили за 90 эпизодов взяткиКомментарии14
Просмотров: 4005
Вор-домушник выпал из окна 7 этажа в Волгоградской областиКомментарии12
Просмотров: 3853
Волгоградская область не выполнила программу приватизацииКомментарии28
Просмотров: 3666
Депутаты Волгоградской гордумы превращаются в конкурентовКомментарии15
Просмотров: 3661

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботник
Рекомендации: +42 / 5-
Мимо кассы: билеты на финал Кубка России по футболу в Волгограде «утекли»Комментарии10
Рекомендации: +39 / 2-
Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплексКомментарии12
Рекомендации: +36 / 8-
В Волгограде проходит акция сторонников Навального
Рекомендации: +32 / 22-
Чиновников администрации Волгоградской области хотят лишить буфета
Рекомендации: +32 / 8-
В Волгограде болельщики штурмуют кассы ради билетов на финал Кубка РоссииКомментарии9
Рекомендации: +30 / 4-
В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщину
Рекомендации: +28 / 8-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики не могут получить обещанные РФС бесплатные билеты на финал Кубка РоссииКомментарии3
Рекомендации: +27 / 8-
В Волгоградской области за год установили имена более 2 тысяч погибших на фронте
Рекомендации: +27 / 0-