



Сотни детей сегодня устроили боевое крещение новому фонтану в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», детвора с шумом и гамом плескалась в разноцветных водных струях под аккомпанемент духового оркестра МУК «Волгоградконцерт».





В честь открытия фонтана в парке организовали праздничную программу, которая привлекла огромное количество людей. Светодинамическое водное шоу, ретровыставка автомобилей, всевозможные аттракционы, выставка детских рисунков – в парке было чем увлечь непоседливых озорников.





На обновление зеленой зоны по улице 8-й Воздушной Армии из бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Эти средства также пошли на замену поливочного водопровода и установку новых аттракционов. Строительство фонтана завершилось осенью 2017 года, после тестового запуска его законсервировали на зиму. В ходе реконструкции старое водное сооружение превратилось в современный пешеходный фонтан площадью порядка 200 квадратных метров. Из чаши фонтана на высоту до 3 метров поднимаются 60 струй, воспроизводя до 16 миллионов цветовых оттенков.



